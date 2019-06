DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG ÜBERNIMMT MEHRHEIT AN DER I-MOTION GMBH, EINEM DER GRÖTEN ELECTRONIC-MUSIC-VERANSTALTER DEUTSCHLANDS (deutsch)

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG ÜBERNIMMT MEHRHEIT AN DER I-MOTION GMBH, EINEM DER GRÖTEN ELECTRONIC-MUSIC-VERANSTALTER DEUTSCHLANDS

07.06.2019

Corporate News

DEAG ÜBERNIMMT MEHRHEIT AN DER I-MOTION GMBH, EINEM DER GRÖTEN

ELECTRONIC-MUSIC-VERANSTALTER DEUTSCHLANDS

- Joint Venture mit dem globalen Marktführer für Elektro Musik, der

LiveStyle, Inc. in Los Angeles, eröffnet europaweite Wachstumsmöglichkeiten

- Internationale Expansion für die übernommenen Marken wie Nature One,

Mayday, und vielen anderen

- Zusätzliches Potential für das Ticketing-Geschäft

Berlin, 07. Juni 2019 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche

Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker:

ERMK, gibt heute bekannt, dass sie sich mehrheitlich in Höhe von 50,1 % an

der I-Motion GmbH, der deutschen operativen Gesellschaft der LiveStyle,

Inc., USA, beteiligt.

I-Motion ist seit über 25 Jahren erfolgreich als Veranstalter von

Elektro-Musik-Events tätig. Mit langjährig etablierten und profitablen

Formaten wie "Mayday" (seit 1991), "Nature One" (seit 1995), "Ruhr in Love"

(seit 2003) ist I-Motion im Markt erfolgreich. Alleine diese Events

verzeichnen insgesamt mehr als 2,5 Millionen Besucher. 2018 hat I-Motion

zudem "Nature One", das größte Rave-Event Deutschlands und eines der größten

europäischen Events der Elektro-Musik-Szene, veranstaltet. Im April wurde

NATURE ONE bei der Verleihung des Deutschen Live Entertainment Awards (LEA)

zum "Besten Festival 2018" gewählt. Darüber hinaus setzt das Unternehmen

regelmäßig neue Veranstaltungskonzepte wie "Toxicator", "Syndicate" oder

"Revolte" um. Mit ihren durchweg profitablen Formaten sowie neuen Events

verkauft die I-Motion jährlich mehr als 200.000 Tickets. Entsprechend

erwartet die DEAG im Zuge der Partnerschaft weiteres Wachstum für das

Ticketing-Geschäft über myticket.de. Das zusätzliche Umsatzpotenzial für die

DEAG schätzt der Vorstand insgesamt auf jährlich 15 Mio. Euro.

LiveStyle, Inc., die US-amerikanische Mutter von I-Motion, mit Hauptsitz in

Los Angeles, mit Büros in New York, Chicago, Denver, Australien,

Niederlande, Deutschland und Brasilien, ist einer der weltweit größten

Musik-Event-Produzenten und produziert zahlreiche Events in Nordamerika,

Europa, Südamerika, Australien und Asien. Zu ihren wichtigsten

nordamerikanischen Geschäftseinheiten gehören unter anderem AMFAMFAMF, Made

Event, React Presents, Disco Donnie Presents und Life In Color sowie die

Marken Electric Zoo, Spring Awakening, the FriendShip, LIC Miami, BLNK CNVS

und All My Friends Music Festival. In Europa operiert LiveStyle über lokal

etablierte Unternehmen wie Monumental, B2S, ID&T, I-Motion und Q-Dance.

Zusammen mit dem belgischen Tomorrowland-Veranstalter startete LiveStyle die

erste internationale Version des Tomorrowland.

Randy Phillips, President & CEO von LiveStyle, äußert: "Vor vielen Jahren

hatte ich das Vergnügen, den Kauf von MAMA Concerts & Rau mit der DEAG zu

verhandeln. Im Zuge des Abschlusses dieser Transaktion lernte ich Peter

Schwenkow, den CEO und Gründer der DEAG, ziemlich gut kennen und war sehr

beeindruckt von seiner Liebe zur Musik, seinem Geschäftssinn und seiner

Vision für die DEAG. Es scheint, dass ich damals und auch heute richtig lag.

Zudem waren Detlef Kornett von der DEAG und ich viele Jahre lang Kollegen

bei der AEG und ich freue mich, mit meinem Freund wieder vereint zu sein.

Die Hauptverantwortlichen von I-Motion sind der Meinung, dass DEAG

hervorragend zu ihnen passt und ich weiß, dass DEAG ein großartiger Partner

für LiveStyle in Deutschland sein wird."

Prof. Peter Schwenkow, Vorstandsvorsitzender der DEAG, zeigt sich überzeugt:

"Die Partnerschaft mit I-Motion und LiveStyle bietet uns weitere Potenziale

für unser Ticketing-Geschäft. Durch die gezielte Einführung einzelner Events

ins Ausland bekommen wir zudem die Chance, auch international weiter zu

wachsen. Beispielsweise indem wir das etablierte und sehr erfolgreiche

Electronic-Event "Mayday" in Zukunft wieder in Polen, Großbritannien und in

der Schweiz anbieten."

Chuck Ciongoli, Executive Vice President und CFO von LiveStyle, ergänzt:

"I-Motion hat in den vergangenen Jahren vor allem mit der Planung,

Organisation und Durchführung eigener Projekte gezeigt, dass unsere deutsche

Tochter es immer wieder versteht, neue Akzente im Bereich Events und

Entertainment zu setzen und von unserem internationalen Netzwerk zu

profitieren. Mit der DEAG haben wir nun einen starken Partner an unserer

Seite, der auf einen umfassenden Erfahrungsschatz in diesem Markt

zurückblicken kann. Wir sind überzeugt, dass beide Seiten von unserer neuen

Beziehung profitieren werden und freuen uns auf eine langfristige

Partnerschaft."

Über I-Motion

I-Motion wurde 1994 gegründet. Im Jahr 2013 wurde das Unternehmen von SFX

Entertainment, Inc. übernommen, die später zu LiveStyle, Inc. wurde. Mit

über 35 Mitarbeitern organisiert I-Motion jährlich zwischen sechs und acht

elektronische Musikfestivals. Das Flaggschiff-Event "NATURE ONE" feiert in

diesem Jahr seine 25. Ausgabe mit mehr als 60.000 Teilnehmern, die vier Tage

und drei Nächte mit mehr als 350 Acts auf 22 Bühnen feiern. Neben der

Konzeption, Planung und Durchführung dieser Events bietet

I-Motion auch Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie, Eventpersonal

und

-management, Marketing, Sponsoring, Merchandising, Talentbuchung und

Ticketing an.

Über LiveStyle

LiveStyle ist einer der weltweit größten Musik-Event-Produzenten. LiveStyle

produziert und organisiert ein- und mehrtägige Musik-Events in Nordamerika,

Europa, Südamerika, Australien und Asien. Zu den wichtigsten

nordamerikanischen operativen Einheiten gehören Made Event, React Presents,

Disco Donnie Presents und Life In Color sowie Events und Marken wie Electric

Zoo, Spring Awakening, Mamby On The Beach, FriendShip, LIC Miami, BLNK CNVS

und AMFAMFAMF. In Europa verfügt das Unternehmen über wichtige operative

Einheiten wie Monumental, B2S, ID&T, I-Motion und Q-Dance sowie Events und

Marken wie Defqon, Decibel, Mysteryland, Awakenings, back2school, Air,

Qlimax und Sensation. Zusammen mit dem belgischen Tomorrowland-Veranstalter

startete LiveStyle TomorrowWorld, die erste internationale Version des

Tomorrowland, und organisierte das erste südamerikanische Tomorrowland in

Brasilien. Zur LiveStyle, Inc., gehört auch Beatport, die renommierte

E-Commerce-Plattform für DJs, Produzenten und Dance-Music-Fans, die die

Karriere der besten Underground-Künstler und die Entwicklung einer globalen

Musikkultur unterstützt.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender

Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa

und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert

und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten.

Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell

verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und

Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene

Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch

skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu

steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro

Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein

beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen

von MyTicket.

Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die

Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz,

Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere

Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die

Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk

ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger

Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der

Deutschen Börse.

IR-Kontakt

cometis AG

Claudius Krause

Tel: +49-611-20585528

E-Mail: deag@cometis.de

07.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Potsdamer Straße 58

10785 Berlin

Deutschland

Telefon: +49-30-810 75-0

Fax: +49-30-810 75-519

E-Mail: deag@cometis.de

Internet: www.deag.de

ISIN: DE000A0Z23G6, DE000A2NBF25

WKN: A0Z23G, A2NBF2

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Stuttgart, Tradegate Exchange; London

EQS News ID: 821019

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

821019 07.06.2019

°