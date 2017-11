DGAP-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: DATA MODUL erzielt gute Ergebnisse im 3. Quartal und erwartet ein gutes Gesamtjahr 2017 (deutsch)

DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: DATA MODUL erzielt gute Ergebnisse im 3. Quartal und erwartet ein gutes Gesamtjahr 2017

- Auftragseingang im 3. Quartal um 9,4% auf 55,4 Mio. Euro gesteigert

- Umsatz erreicht 52,6 Mio. Euro im 3. Quartal (+9,1%)

- EBIT gegenüber Vorjahresquartal um 4,7% auf 3,4 Mio. Euro gesteigert

München, 10. November 2017 - DATA MODUL verzeichnete in den wesentlichen Kennzahlen im dritten Quartal eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal und setzte die sehr gute Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres fort. Im dritten Quartal 2017 erzielte die DATA MODUL einen Umsatz von 52,6 Mio. Euro (i.Vj. 48,2 Mio. Euro), dies entspricht einer Steigerung von 9,1%. Der Neun-Monats-Umsatz legte, dem guten Quartalswert folgend, um 10,9% auf 164,5 Mio. Euro zu. Ein wesentlicher Anteil des Umsatzes wurde dabei im Ausland erwirtschaftet. Mit 50,1% liegt die Exportquote nach den ersten neun Monaten deutlich über dem entsprechenden Vorjahreswert (i.Vj. 45,0%). Trotz wachsender negativer Währungseinflüsse sowie erhöhter Transaktionskosten stieg das EBIT im dritten Quartal um 4,7% auf 3,4 Mio. Euro (i.Vj. 3,2 Mio. Euro). Infolgedessen erzielte das EBIT in den ersten neun Monaten ein Plus von 12,5% auf 12,4 Mio. Euro (i.Vj. 11,0 Mio. Euro). Die EBIT-Rendite wurde durch die vorgenannten Effekte beeinflusst und fiel im dritten Quartal auf 6,4% (i.Vj. 6,7%). Für den Zeitraum Januar bis September 2017 beläuft sich die EBIT-Rendite auf 7,5% (i.Vj. 7,4%). Die dynamische Entwicklung im Auftragseingang setzte sich im dritten Quartal auf hohem Niveau fort. Mit 55,4 Mio. Euro wurde eine Steigerung von 9,4% gegenüber dem Vorjahresquartal (i.Vj. 50,6 Mio. Euro) erzielt. Für die ersten drei Quartale verbesserte sich der Auftragseingang um 25,6% auf 190,1 Mio. Euro (i.Vj. 151,3 Mio. Euro). Der Auftragsbestand nahm, dem sehr guten Book-to-Bill-Verhältnis von 1,16 folgend, um 17,2% auf 121,9 Mio. Euro (i.Vj. 104,1 Mio. Euro) zu.

Konzernkennzahlen

In TEUR Q3 2017 Q3 2016 Verände- 9M 2017 9M 2016 Verände- rung rung Umsatz 52.627 48.229 9,1% 164.513 148.280 10,9% Auftragsein- 55.363 50.590 9,4% 190.090 151.347 25,6% gang Auftragsbe- 121.925 104.063 17,2% 121.925 104.063 17,2% stand EBIT 3.369 3.218 4,7% 12.408 11.030 12,5% EBIT-Rendite 6,4% 6,7% -4,1% 7,5% 7,4% 1,4% Periodenergeb- 2.302 2.125 8,3% 8.367 7.680 8,9% nis Ergebnis pro 0,65 0,60 8,3% 2,37 2,18 8,9% Aktie (in EUR) Ausblick

DATA MODUL befindet sich weiter auf Erfolgskurs und hat mit den Ergebnissen der ersten neun Monate ein starkes Zeichen gesetzt. Der Vorstand erwartet für DATA MODUL aufgrund des anhaltend positiven Geschäftsverlaufes und des überwiegend positiven konjunkturellen Umfelds ein gutes Geschäftsjahr 2017.

