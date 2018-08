DGAP-News: DATAGROUP gewinnt Großauftrag der NRW.BANK (deutsch)

DATAGROUP gewinnt Großauftrag der NRW.



BANK

DATAGROUP gewinnt Großauftrag der NRW.BANK

01.08.2018

DATAGROUP gewinnt Großauftrag der NRW.BANK

Pliezhausen, 01. August 2018. DATAGROUP hat mit ihrem Tochterunternehmen der

DATAGROUP Financial IT Services GmbH die Ausschreibung für das

Next-Generation-Outsourcing der NRW.BANK über eine Laufzeit von zehn Jahren

gewonnen. Die Vergabe hat ein Volumen im hohen zweistelligen

Millionen-Euro-Bereich. Es handelt sich um den größten Einzelauftrag in der

Geschichte von DATAGROUP.

Wie bereits am 11. Juli 2018 per Ad-Hoc-Mitteilung veröffentlicht, übernimmt

DATAGROUP ab dem 01.07.2019 die Bereitstellung und den Betrieb der gesamten

IT-Infrastruktur der NRW.BANK als Managed Service. Nach Ablauf der

gesetzlichen Rügefrist veröffentlicht DATAGROUP weitere Details zum Auftrag.

Das abzudeckende Leistungsspektrum reicht von der Bereitstellung und dem

Betrieb des gesamten Netzwerkes und der Serverinfrastruktur bis hin zum

Applikations-Management für die einzelnen Anwendungen sowie der

PC-Arbeitsplätze. Insgesamt werden rund 2.000 IT-Arbeitsplätze umfassend

betreut.

Die Transition-Leistungen starten ab dem 01.08.2018 und sind für einen

Zeitraum von 11 Monaten geplant.

Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen unterstützt die NRW.BANK das Land bei

seinen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. Sie agiert dabei im

öffentlichen Auftrag, wettbewerbsneutral und setzt das gesamte Spektrum

kreditwirtschaftlicher Förderprodukte ein - vom klassischen Kredit, über

Eigenkapitalfinanzierungen bis zur maßgeschneiderten Beratung.

"Wir freuen uns, dass wir mit unserem spezifischen, auf die Erfordernisse

des Finanzsektors zugeschnittenen Leistungsspektrum punkten und diese

Ausschreibung für uns gewinnen konnten", so Max H.-H. Schaber, DATAGROUP

CEO. "Die Strategie, eine Sektor-Expertise im Banken- und

Finanzdienstleistungsbereich aufzubauen, hat eine erste, beeindruckende

Bestätigung erhalten". DATAGROUP hatte im August 2017 die ikb Data GmbH

übernommen - heute DATAGROUP Financial IT Services GmbH - mit dem Ziel,

diese als internes Kompetenzzentrum für die Aktivitäten von DATAGROUP im

Banken- und Finanzdienstleistungsbereich zu etablieren. Eine

Vertikalisierung in diesem Sektor ist aus mehreren Aspekten sinnvoll: Die

regulatorischen Anforderungen an den IT-Betrieb einer Bank sind hoch und

werden durch spezielle Gesetze und Richtlinien, insbesondere die MaRisk

(BAIT), reglementiert. Die besondere Expertise der DATAGROUP Financial IT

Services GmbH wird durch zahlreiche einschlägige Zertifizierungen

dokumentiert, zum Beispiel ISO 20000 und ISO 27001 sowie dem

Berichtsstandard ISAE 3402 Typ 2. Zum anderen sind die tatsächlichen

Anforderungen im Banken- und Finanzdienstleistungsbereich z.B. in Bezug auf

IT-Sicherheitsüberwachung, aber auch den Betrieb von spezifischen

Applikationen sehr kundenspezifisch. Hier greift die DATAGROUP Financial IT

Services GmbH, auf Grund Ihrer Spezialisierung, auf langjährige Erfahrungen

zurück und erfüllt die hohen Anforderungen hervorragend.

"Wir sind stolz, dass uns die NRW.BANK den Betrieb ihrer IT-Infrastruktur

anvertraut" so Jörg Pauseback, Geschäftsführer der DATAGROUP Financial IT

Services GmbH. "Der Gewinn dieses Auftrags ist ein wichtiger Meilenstein für

uns. Als Unternehmen der DATAGROUP konnten wir mit dem Full-Service-Gedanken

und der Unterstützung unserer Schwestern insbesondere der DATAGROUP Köln

GmbH - also mit der Leistungserbringung aus einer Hand - überzeugen",

ergänzt Sandra Kiemes, Mitglied der Geschäftsleitung.

"Wie der Zuschlag durch die NRW.BANK zeigt, sind wir für unsere Kunden und

Interessenten noch attraktiver geworden" so Dirk Peters, DATAGROUP COO. "Wir

sind zuversichtlich, auch zukünftig interessante Aufträge in der

Finanzbranche zu gewinnen".

Über DATAGROUP:

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

2.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein

Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen

sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz

gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe.

Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale

Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"-

bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Fon +49 7127 970-015

Fax +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de

°