DGAP-News: DATAGROUP SE: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2018/2019: DATAGROUP beschleunigt Wachstumskurs (deutsch)

DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Planzahlen

DATAGROUP SE: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2018/2019: DATAGROUP

beschleunigt Wachstumskurs

21.05.2019 / 07:32

Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2018/2019: DATAGROUP beschleunigt

Wachstumskurs

UMSATZ +7,2 %; EBITDA +10,5 %; EBIT + 18,1 %; EAT +24,7 %. EBITDA-MARGE

ERREICHT 12 %.

ANHEBUNG DER UMSATZ- UND ERGEBNISPROGNOSE.

(ALLE ZAHLEN VOR ANWENDUNG VON IFRS 15 UND 16)

Pliezhausen, 21. Mai 2019. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute

Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019. Ein weiter

beschleunigtes Umsatz- und Ergebniswachstum unterstreicht eindrucksvoll die

Wirksamkeit der seit langem verfolgten und konsequent umgesetzten

Unternehmensstrategie. Hierbei steht die Ausrichtung auf langfristige

Verträge mit wiederkehrenden Umsätzen und hoher Wertschöpfung im

Mittelpunkt. Innerhalb der Berichtsperiode konnte DATAGROUP

überdurchschnittlich viele große Serviceaufträge gewinnen. Darüber hinaus

gelang mit der Übernahme der UBL Informationssysteme GmbH (UBL) die

Erweiterung des Angebots im Bereich von Plattformen für containerisierte

Software-Lösungen.

In der Berichtsperiode (01.10.2018 - 31.03.2019) stieg der Umsatz auf

vergleichbarer Basis (vor Effekten aus der Erstanwendung von IFRS 15 und 16)

um 7,2 % auf 143,1 Mio. Euro (i.Vj. 133,5). Der Anteil der

Dienstleistungsumsätze verbesserte sich auf 83,2 % (81,7 %). Das operative

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte bereinigt

überproportional zum Umsatz um 10,5 % auf 17,2 Mio. Euro (i.Vj. 15,6). Die

EBITDA-Marge stieg von 11,6 % auf 12,0 %. Das Ergebnis vor Zinsen und

Steuern (EBIT) stieg mit +18,1 % auf 10,2 Mio. Euro (i.Vj. 8,6) ebenfalls

überproportional zum Umsatz (bereinigt). Die EBIT-Marge erreichte 7,1 % (6,5

%). Das EBT konnte um 26,7 % auf 9,2 Mio. Euro verbessert werden

(bereinigt).

Das Ergebnis je Aktie (EPS) übertraf mit 75 Cent gegenüber 60 Cent den

Vorjahreswert um fast 25 %.

Bei den Halbjahreszahlen führte - wie bereits im ersten Quartal - die

erstmalige Anwendung von IFRS 15 und 16 zu Verschiebungen bei Periodenumsatz

und -EBITDA [1] - diese Effekte stellen sich wie folgt dar:

Angaben in Verände- Verände- 1. Verän- 1. 1.

TEUR rung zur rung zur Halb- de- Halbjahr Halb-

Vorjah- Vorjahres- jahr rung 2018/2019 jahr

res-peri- -periode 2018/20- IFRS ohne IFRS 2017/20-

ode (ohne 19 15+16 15+16 18

IFRS

15+16)

Umsatzerlöse 5.209 9.564 138.722 -4.35- 143.076 133.513

5

davon 5.559 9.914 114.674 -4.35- 119.029 109.115

Dienstleis- 5

tung und

Wartung

EBITDA 4.845 1.639 20.415 3.206 17.208 15.570

EBIT 1.582 1.567 10.228 15 10.212 8.646

EBT 1.813 1.950 9.106 -137 9.242 7.293

Periodenüber- 1.144 1.238 6.160 -94 6.253 5.016

schuss

Shares (in 8.331 0 8.331 8.331

1.000

Stück)[1][2]

1.

#footnote_2

EPS (in 0,74 -0,01 0,75 0,60

Euro)

Positiver Ausblick auf das Gesamtjahr wird nach oben angepasst

Die erfreuliche Entwicklung im ersten Halbjahr zusammen mit der Übernahme

der UBL veranlassen den Vorstand dazu, die Jahresprognose zu erhöhen.

Nunmehr erwartet DATAGROUP Umsatzerlöse von mehr als 300 Mio. Euro und ein

EBITDA von über 38,5 Mio. Euro ohne Berücksichtigung der Effekte der

erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und 16. Nach Anwendung von IFRS 15 und 16

erwartet der Vorstand einen Umsatz von mehr als 295 Mio. Euro und ein EBITDA

von mehr als 45 Mio. Euro.

Zahlreiche Großaufträge sorgen für erfreuliche Auftragslage

"Nicht nur die Zahlen der ersten sechs Monate zeigen, dass DATAGROUP weiter

auf Kurs segelt", so CEO Max H.-H. Schaber. "Ausgesprochen erfreulich

gestaltete sich die Auftragsentwicklung, deren Wirkung sich erst voll in den

Folgejahren entfalten wird." Mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen

wurden mehrjährige Dienstleistungsverträge über Volumen im mittleren ein-

bis zweistelligen Millionen-Euro-Bereich abgeschlossen. Besonders stark war

dabei die Nachfrage aus dem Finanzdienstleistungssektor. Nach dem Zuschlag

für das Full-Service Outsourcing der IKB Deutsche Industriebank und für den

Betrieb der IT-Infrastruktur-Services der BayernInvest wurde innerhalb der

Berichtsperiode ein Fünfjahresvertrag mit dem Bankhaus Lampe geschlossen.

Auch dieser Auftrag weist ein Volumen im zweistelligen

Millionen-Euro-Bereich auf. Das Auftragsbuch ist damit für die kommenden

Jahre alleine im Finanzdienstleistungsbereich über 200 Mio. Euro stark.

Jüngster namhafter Akquisitionserfolg außerhalb des

Finanzdienstleistungssektors ist der Gewinn der öffentlichen Ausschreibung

für die Neuvergabe der Service-Desk- und Onsite-Support-Dienstleitungen der

ARD-Sendeanstalten. Der vereinbarte Rahmenvertrag mit den deutschen

Landesrundfunkanstalten, der Deutschen Welle und des Deutschlandradios hat

bei einer Laufzeit über mindestens vier Jahre ebenso ein zweistelliges

Millionen-Euro-Volumen.

DATAGROUP übernimmt UBL Informationssysteme GmbH

Auch in Sachen anorganischen Wachstums war DATAGROUP wieder erfolgreich: Mit

Wirkung zum

01. April hat das Unternehmen 100 % der Geschäftsanteile der UBL

Informationssysteme GmbH (UBL) mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt/Main

übernommen. Der Multi-Cloud- und Managed-Service-Provider entwickelt und

betreibt IT-Infrastrukturen und -Plattformen für größere mittelständische

Unternehmen. Mit Fokus auf kundenindividuelle Dienstleistungen von der

Architektur bis zum Betriebskonzept in der Cloud und der Spezialisierung auf

IBM-Infrastrukturen ergänzt UBL das DATAGROUP-Angebot perfekt. "Die

Kompetenz der UBL in der Container-Technologie erweitert das Spektrum

unserer zentralen Liefereinheiten im Bereich Cloud-Solutions und bildet

damit ein neues Know-how-Zentrum", so DATAGROUP CPO Andreas Baresel. "Wir

heben durch diesen Zuwachs somit auch für die bestehenden Kunden einen

signifikanten Mehrwert."

Neues Schuldscheindarlehen sichert langfristige Finanzierung

Nach Abschluss des ersten Halbjahres hat die Gesellschaft das anhaltend

günstige Zinsniveau genutzt und die Unternehmensfinanzierung mittels

Schuldscheindarlehen fortgeschrieben. Durch die Aufnahme von insgesamt 69

Mio. Euro über sieben Jahre sichert sich DATAGROUP ein hohes Maß an

Planungssicherheit und finanzieller Stabilität zu günstigsten Konditionen.

Mit den liquiden Mitteln wurden die finanziellen Spielräume für weiteres

organisches und anorganisches Wachstum erweitert. Die Platzierung erfolgte

im Kreis der Hausbanken, was das große Vertrauen belegt, das die

Gesellschaft bei ihren langjährigen Geschäftspartnern genießt. Die

Rückführung der Darlehen soll wie gewohnt aus dem starken Cashflow erfolgen.

Der Halbjahresbericht mit den ausführlichen Kennzahlen des ersten Halbjahres

2018/2019 steht auf www.datagroup.de/investor-relations zum Download zur

Verfügung.

Der Vorstandsvorsitzende erläutert die Zahlen des 1. Halbjahres 2018/2019 am

22.05.2019 um 16:00 Uhr im Rahmen einer Telefonkonferenz. Alle

interessierten Investoren, Analysten und Journalisten sind herzlich zur

Teilnahme eingeladen.

Bitte wählen Sie zum angegebenen Zeitpunkt eine der folgenden

Telefonnummern:

+49 89 244184437 aus Deutschland

+33 4 82 98 60 14 aus Frankreich

+44 1635 598060 aus Großbritannien

Finanzkalender

27.05.2019 Roadshow Paris

28.05.2019 Roadshow Helsinki

28.06.2019 Roadshow Frankfurt/Main

02.07.2019 Roadshow London

03.07.2019 Roadshow Zürich

20.08.2019 Veröffentlichung der Q3- und 9M-Zahlen

23.-24.09.2- Goldman Sachs & Berenberg German Corporate Konferenz

019

23.-27.09.2- Baader Investment Conference

019

25.11.2019 Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das

Geschäftsjahr 2018/2019

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

2.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN

DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de

[1] Das erstmalige Bilanzieren gemäß IFRS 15 und 16 hat Auswirkungen auf den

Zeitpunkt des Verbuchens von Umsätzen aus solchem Projektgeschäft, das über

eine Transitions- und eine daran anschließende Betriebsphase verfügt. Die

bisher in der Transitionsphase gezeigten Umsatzerlöse werden nunmehr

abgegrenzt und gleichmäßig auf die Betriebsphase verteilt. So werden bei

Großprojekten, die sich in der Transitionsphase befinden - wie insbesondere

dem NRW.Bank-Projekt - trotz erheblicher Leistungserbringung keine

Umsatzerlöse gezeigt. Dies führt im Vergleich zum bisher anzuwendenden

IFRS-Standard zu einem negativen Sondereffekt in den Umsatzerlösen in Höhe

von 4,4 Mio. Euro.

[2] Ohne Aktien in Eigenbesitz

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7127 970 000

Fax: +49 (0)7127 970 033

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

