DGAP-News: DATAGROUP SE: Statista und brand eins zählen DATAGROUP zu den besten IT-Dienstleistern 2020 (deutsch)

DATAGROUP SE: Statista und brand eins zählen DATAGROUP zu den besten IT-Dienstleistern 2020

DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Studie/Sonstiges

DATAGROUP SE: Statista und brand eins zählen DATAGROUP zu den besten

IT-Dienstleistern 2020

10.12.2019 / 07:31

Statista und brand eins zählen DATAGROUP zu den besten IT-Dienstleistern

2020

Pliezhausen, 10. Dezember 2019. In einer gemeinsamen Erhebung von Statista

und dem brand eins Magazin wählten IT-Experten und Kunden DATAGROUP unter

Deutschlands beste IT-Dienstleister. DATAGROUP platziert sich in den

Bereichen IT-Security, Training & Schulung, Managed Services & Outsourcing,

Cloud Services, Software-Implementierung & -Wartung sowie IT-Beratung unter

den obersten 25 Prozent der empfohlenen Unternehmen und gehört somit zu den

Besten der Besten.

Wenige Bereiche verändern sich so rasant wie die IT: immer neue

Technologien, Anwendungen oder Disruptionen bedeuten für Unternehmen, dass

sie einen zuverlässigen, kompetenten IT-Partner an ihrer Seite brauchen, um

am Markt erfolgreich zu sein. Doch der Markt der IT-Dienstleister ist groß

und oft unübersichtlich. Das brand eins Magazin und Statista befragten über

5.000 IT-Experten und Kunden zu ihren Erfahrungen mit IT-Dienstleistern und

welche Anbieter sie empfehlen würden. Das Ergebnis ist eine in neun Segmente

unterteilte Liste mit den besten IT-Dienstleistern Deutschlands 2020.

DATAGROUP schnitt in sechs Segmenten (Managed Services & Outsourcing, Cloud

Services, IT-Security, Training & Schulung, Software-Implementierung &

-Wartung sowie IT-Beratung) hervorragend ab und gehört mit der

Maximalpunktzahl von vier Punkten zu den Top 25 Prozent der empfohlenen

Unternehmen. In den beiden Bereichen Netzwerk & Storage sowie Kommunikation

& Kollaboration schneidet der IT-Dienstleister mit drei von vier möglichen

Punkten ebenfalls sehr gut ab.

"Wir freuen uns besonders, dass für diese Auszeichnung die Weiterempfehlung

sowohl von IT-Experten als auch von Kunden ausschlaggebend war. Unser sehr

gutes Abschneiden über die verschiedenen Segmente hinweg zeigt, dass wir

unserem Anspruch, ein zuverlässiger, kompetenter IT-Dienstleister auf

Augenhöhe für unsere Kunden zu sein gerecht werden.", so Max H.-H. Schaber,

Vorstandsvorsitzender der börsennotierten DATAGROUP.

Mit dem Kernprodukt CORBOX, einer modularen und flexibel kombinierbaren

Suite von IT-Services deckt DATAGROUP als Full-IT-Outsourcer das gesamte

Spektrum der IT-Dienstleistungen ab. Alle Services sind nach ISO 20000

zertifiziert, standardisiert und qualitätsgesichert. DATAGROUP sieht sich

als Maschinenraum der Digitalisierung, der IT für die Kunden einfach und

verlässlich macht, sodass sich diese ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren

und erfolgreich am Markt behaupten können.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

2.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7127 970 000

Fax: +49 (0)7127 970 033

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

