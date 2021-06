DGAP-News: DATAGROUP SE: Lünendonk-Liste 2021: DATAGROUP gehört erneut zu Deutschlands führenden IT-Serviceanbietern (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

DATAGROUP SE: Lünendonk-Liste 2021: DATAGROUP gehört erneut zu Deutschlands führenden IT-Serviceanbietern

10.06.2021 / 14:03

Lünendonk-Liste 2021: DATAGROUP gehört erneut zu Deutschlands führenden

IT-Serviceanbietern

Pliezhausen, 10. Juni 2021. Das Marktforschungsinstitut Lünendonk &

Hossenfelder hat heute die aktuelle Lünendonk-Liste. Unter den führenden

IT-Dienstleistern in Deutschland belegt DATAGROUP den fünften Platz unter

den Top 10 der IT-Serviceanbieter und steigt im Vergleich zu 2020 um einen

Rang auf.

Für die aktuellen Listen von Lünendonk und Hossenfelder zum IT-Markt in

Deutschland wurden von Februar bis April 2021 rund 80 IT-Dienstleister und

etwa 140 IT-Verantwortliche anhand umfangreicher qualifizierter Fragebögen

befragt. Darüber hinaus flossen die Erfahrungen der Marktforschungsexperten

aus Langzeitbeobachtungen in die Studie ein. Im Gegensatz zu anderen

Branchen ist der IT-Dienstleistungsmarkt in der Corona-Pandemie gewachsen.

Denn in vielen Unternehmen war die Pandemie der Katalysator für notwendige

und teilweise aufgeschobene Unternehmenstransformationen. Denn die Situation

machte Unternehmen sehr deutlich, wie wichtig der Umstieg auf digitale

Arbeits-, Kommunikations- und Vertriebsprozesse ist.

Hohe Nachfrage zeigte sich insbesondere nach Digital Workplace-Lösungen,

Cloud-Migrationen, Betrieb in der Cloud und Cloud-native Softwareentwicklung

sowie Programme zur Kosten- und Effizienzoptimierung durch Digitalisierung.

Kunden fordern von IT-Dienstleistern ein breites, interdisziplinäres

Spektrum mit einer großen Portfoliobreite um diese Entwicklung zu

unterstützen.

Mit der CORBOX und den IT-Transformation-Lösungen sowie IT Solutions bietet

DATAGROUP genau das benötigte umfassende Portfolio. Mit Hilfe der modular

aufgebauten CORBOX unterstützt der IT-Dienstleister Unternehmen darin, die

Grundlagen für die Digitalisierung zu schaffen - ob on Premises, in der

Private Cloud in Deutschland, in einer Public Cloud oder in hybriden

Szenarien. Erfahrene IT-Berater unterstützen mit Hilfe von Best Practices

bei der Transformation bestehender Systeme hin zu effizienten digitalen

Prozessen und Infrastrukturen. DATAGROUP bildet für Kunden den Maschinenraum

der Digitalisierung und setzt praxisorientiert und auf Augenhöhe mit dem

Kunden genau dort an, wo diese Unterstützung benötigen.

Den Erfolg dieser Strategie belegen die hohe Kundenzufriedenheit und das

konstante Umsatzwachstum des Unternehmens. Innerhalb der Lünendonk-Liste der

führenden IT-Serviceunternehmen zeigt DATAGROUP erneut das stärkste Wachstum

unter den Top 10.

Über die Lünendonk-Listen und die Lünendonk-Studie

Die neuen Lünendonk-Listen 2021 "Führende IT-Beratungs- und

Systemintegrationsunternehmen in Deutschland" sowie "Führende

IT-Serviceunternehmen in Deutschland" stehen ab sofort zum kostenfreien

Download bereit unter www.luenendonk.de.

Für die Lünendonk-Studie "Führende IT-Beratungs- und IT-Service- Unternehmen

in Deutschland" - mit Sonderkapiteln zum IT-Mittelstand und zu den führenden

internen IT-Dienstleistern - wurden neben rund 80 IT-Dienstleistern etwa 140

IT-Verantwortliche aus dem gehobenen Mittelstand sowie aus Großunternehmen

und Konzernen befragt. IT-Dienstleister und deren Kunden erhalten dadurch

wichtige Kennzahlen und umfassende Informationen für ihre Planung. Ab August

2021 kann die Studie kostenfrei unter www.luenendonk.de heruntergeladen

werden.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

3.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

KONTAKT

Sara Gebhardt

PR Referentin

sara.gebhardt@datagroup.de

T 07127 970 058

