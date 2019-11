DGAP-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2018/2019 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

DATAGROUP SE: DATAGROUP veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2018/2019

DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

DATAGROUP SE: DATAGROUP veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr

2018/2019

25.11.2019 / 07:31

DATAGROUP veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2018/2019

* Profitabler Expansionskurs fortgesetzt

UMSATZ +18,8 %; EBITDA +15,4 %; EBIT + 15,1 %; EBT +18,6 %. EBITDA-MARGE

ERREICHT 12,3 %. UMSATZ- UND ERGEBNISZIELE ÜBERTROFFEN.

(ALLE ZAHLEN VOR ANWENDUNG VON IFRS 15 UND 16)

Pliezhausen, 25. November 2019. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht

heute die vorläufigen, nicht geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr

2018/2019. Das IT-Service-Unternehmen hat die Guidance deutlich übererfüllt

und unterstreicht mit dem fortgesetzten Wachstumskurs seinen Anspruch auf

eine führende Position im deutschen Markt. Neben einem starken organischen

Geschäftsverlauf (Umsatz + 4,9 %) hat die positive Entwicklung der M&A

Aktivitäten deutlich zum Wachstum beigetragen.

Im Geschäftsjahr 2018/2019 (01.10.2018 - 30.09.2019) stieg der Umsatz auf

vergleichbarer Basis (vor Effekten aus der Erstanwendung von IFRS 15 und 16)

um 18,8 % auf 323,3 Mio. Euro (i.Vj. 272,1 Mio.). Das operative Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte bereinigt um 15,4 %

auf 39,8 Mio. Euro (i.Vj. 34,5 Mio.), die EBITDA-Marge erreichte 12,3 %

(i.Vj. 12,6 %). Der leichte Rückgang der EBITDA-Marge ist begründet in der

umsatzwirksamen Verbindung von Transitionsaufwänden und Hardwarelieferungen.

Ohne diese Effekte läge die operative EBITDA-Marge bei ~13%. Das Ergebnis

vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 15,1 % auf 23,5 Mio. Euro (i.Vj. 20,4

Mio.). Die EBIT-Marge lag bei 7,3 % (i.Vj. 7,5 %). Das EBT verbesserte sich

um 18,6 % auf 21,9 Mio. Euro (i.Vj. 18,5 Mio.). Das Ergebnis je Aktie (EPS)

stieg um 13,5 % auf 1,76 Euro (i.Vj. 1,55).

Damit übertrifft DATAGROUP die selbst gesteckten Ziele erneut deutlich. Der

Vorstand hatte zuletzt Umsatzerlöse in Höhe von mehr als 300 Mio. Euro bei

einem EBITDA von 38,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt.

Bei den Ergebniskennzahlen des Berichtsjahres führte die erstmalige

Anwendung von IFRS 15 und 16 zu Verschiebungen bei Periodenumsatz und EBITDA

[1] - diese Effekte stellen sich wie folgt dar:

Angaben in Ge- Verän- G- Verän- Verän- Ge- Verän- Verän-

TEUR schäfts-- de-ru- e- derung derung schäfts- de-ru- de-ru-

jahr ng s- zur zur jahr ng in ng in

18/19(v) IFRS c- Vor- Vorjah- 17/18 % vor %

15/16 h- jah-re- res-pe- IFRS nach

ä- speri- riode 15/16 IFRS

f- ode (nach 15/16

t- (vor IFRS

s- IFRS 15/16)

-- 15/16)

j-

a-

h-

r

1-

8-

/-

1-

9-

(-

v-

)

v-

o-

r

I-

F-

R-

S

1-

5-

/-

1-

6

Umsatzerlö- 306.765 -16.4- 3- 51.161 34.665 272.100 18,8% 12,7%

se 96 2-

3-

.-

2-

6-

1

davon 242.500 -14.3- 2- 36.765 22.415 220.085 16,7% 10,2%

Dienstleis- 50 5-

tung und 6-

Wartung .-

8-

5-

0

EBITDA 46.881 7.126 3- 5.292 12.418 34.463 15,4% 36,0%

9-

.-

7-

5-

5

EBIT 23.626 120 2- 3.083 3.203 20.423 15,1% 15,7%

3-

.-

5-

0-

6

EBT 21.690 -217 2- 3.429 3.212 18.478 18,6% 17,4%

1-

.-

9-

0-

7

Periodenü- 14.514 -149 1- 1.790 1.641 12.873 13,9% 12,7%

ber-schuss 4-

.-

6-

6-

3

Anzahl 8.331 0 8- 8.331

Aktien (in .-

1.000 3-

Stück)[1][- 3-

2] 1. 1

#footno-

te_2

EPS (in 1,74 -0,02 1- 1,55 13,5% 12,3%

Euro) ,-

7-

6

Mit Beginn des Geschäftsjahres 2019/2020 wird DATAGROUP die

Finanzberichterstattung ausschließlich auf Post-IFRS 15/16 Standard

aufbauen, da ab diesem Zeitpunkt vergleichbare Vorjahrszahlen auf

Quartalsebene vorliegen.

Zahlreiche Großaufträge sorgen für langfristig gesicherte Umsätze

"Ein ausgesprochen erfreulicher Auftragseingang, die erfolgreiche

Eingliederung der in den Vorjahren übernommenen Gesellschaften sowie die

Fortführung unserer Akquisitionsstrategie waren die Zutaten für einen sehr

guten Geschäftsverlauf im nun abgeschlossenen Jahr", so CEO Max H.-H.

Schaber. "Der Gewinn namhafter Kunden aus der Finanzwelt, Industrie, dem

Dienstleistungs-, Medien- und öffentlichen Sektor unterstreicht die Position

von DATAGROUP als IT-Service-Anbieter für Kunden mit anspruchsvollen

mittelständischen Strukturen." Zu den neuen Kunden gehören beispielweise

Bankhaus Lampe, Messe München sowie die in der ARD zusammengeschlossenen

Rundfunkanstalten. Mit dem Kernprodukt CORBOX, dem modularen Angebot von

Dienstleistungen für den reibungslosen IT-Betrieb, hat die Gruppe ihren

Kundenstamm deutlich erweitert. Darüber hinaus wurde das Leistungspaket bei

16 Bestandskunden durch "Upselling" ausgebaut.

Erweitertes Leistungsportfolio durch zwei Übernahmen

Auch anorganisch ist DATAGROUP wieder aktiv gewachsen: Mit Wirkung zum

01. April 2019 hat das Unternehmen 100 % der Geschäftsanteile der UBL

Informationssysteme GmbH (UBL) mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt/Main

übernommen. UBL erwirtschaftete 2018 mit über 70 Mitarbeitern und einem

Jahresumsatz von über 20 Mio. Euro eine zweistellige EBITDA-Marge.

Der Multi-Cloud- und Managed-Service-Provider entwickelt und betreibt

IT-Infrastrukturen und -Plattformen für größere mittelständische

Unternehmen. Mit Fokus auf kundenindividuelle Dienstleistungen von der

Architektur bis zum Betriebskonzept in der Cloud und der Spezialisierung auf

IBM-Infrastrukturen ergänzt UBL das DATAGROUP-Angebot perfekt. Die Kompetenz

der UBL in der Container-Technologie erweitert das Spektrum der zentralen

Liefereinheiten im Bereich Cloud-Solutions und bildet damit ein neues

Know-how-Zentrum.

Mit Wirkung zum 01. August 2019, und somit ohne wesentliche Auswirkung auf

die Umsatzentwicklung im Berichtsjahr, hat DATAGROUP Assets und

Tochtergesellschaften der IT-Informatik GmbH aus der Insolvenz übernommen

und in eine eigenständige rechtliche Einheit (DATAGROUP Ulm) eingebracht.

Das Unternehmen ist Spezialist für SAP-Consulting und Maintenance,

Cloud-Infrastruktur sowie Software-Entwicklung und beliefert ein breites

Portfolio an Mittelstandskunden verschiedener Branchen. Im Rahmen der

Transaktion kamen 300 Experten für SAP, Infrastruktur und

Softwareentwicklung zu DATAGROUP. "Mit insgesamt über 500 SAP-Experten sind

wir nun einer der führenden Anbieter in diesem Markt für hochwertige

IT-Dienstleistungen in Deutschland", so COO Dirk Peters. "Angesichts der

bevorstehenden Migrationswelle von SAP R3 nach S/4HANA sehen wir uns bestens

positioniert, um die guten Wachstumsperspektiven in diesem Marktsegment für

uns zu nutzen."

Strukturelle Voraussetzungen für künftiges Wachstum geschaffen

DATAGROUP ist im Berichtsjahr auf über 2.500 Mitarbeiter gewachsen und

betreut aktuell von Standorten in ganz Deutschland über 600.000

IT-Arbeitsplätze weltweit. Um die Unternehmensstrukturen an die gewachsene

Größe anzupassen, hat DATAGROUP unter anderem den Vorstand erweitert.

Bereits zum 01. Oktober 2018 übernahm Andreas Baresel die neu geschaffene

Position des Chief Production Officer und somit auf Vorstandsebene die

Verantwortung und standortübergreifende Leitung der vier zentralen

Liefereinheiten. "Wir arbeiten derzeit intensiv an der Verbesserung unserer

Effizienz. Durch die weitere Optimierung unserer zentralen

Produktionseinheiten und einem Programm zur Vermeidung von organisatorischen

Ineffizienzen wollen wir noch produktiver werden" erläutert Andreas Baresel.

"Dabei wollen wir vermehrt Zukunftstechnologien wie Robotic Process

Automation zum Einsatz bringen. Unsere zentralisierte Struktur bildet eine

optimale Basis, derartige Technologien konzernweit auszurollen.", so Andreas

Baresel weiter.

Zum 01. Oktober 2019 hat der Aufsichtsrat zudem Peter Schneck als weiteres

Vorstandsmitglied in das Führungsgremium der DATAGROUP berufen. Peter

Schneck zeichnet für die Bereiche Mergers & Acquisitions, Investor Relations

sowie Recht verantwortlich.

Anfang April hat die Gesellschaft das anhaltend günstige Zinsniveau genutzt

und die Unternehmensfinanzierung mittels Schuldscheindarlehen

fortgeschrieben. Durch die Aufnahme von insgesamt 69 Mio. Euro über bis zu

sieben Jahre sichert sich DATAGROUP ein hohes Maß an Planungssicherheit und

finanzieller Stabilität zu günstigsten Konditionen. Mit den liquiden Mitteln

wurden die finanziellen Spielräume für weiteres organisches und

anorganisches Wachstum erweitert. Die Platzierung erfolgte im Kreis der

Hausbanken, was das große Vertrauen belegt, das die Gesellschaft bei ihren

langjährigen Geschäftspartnern genießt. Die Rückführung der Darlehen soll

wie gewohnt aus dem Cashflow erfolgen.

Gut gerüstet ins neue Geschäftsjahr

Das allgemeine Geschäftsklima im IT-Mittelstand ist weiterhin gut. Die

Geschäftslage in der Digitalbranche zeigt sich robust. Der

Bitkom-ifo-Digitalindex erreicht im September 43,9 Punkte, ein Anstieg von

3,4 Punkten im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft,

die mit den Auswirkungen eines Handelskriegs, Beeinträchtigungen durch das

bevorstehende Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union sowie

spezifischen Entwicklungen in einigen Sektoren zu kämpfen hatte, bewegt sich

die IKT-Branche damit weiterhin auf deutlich höherem Niveau. "Wir verfügen

über ein breit gefächertes Kundenportfolio und haben damit kein

Sektorrisiko", so Max H.-H. Schaber. "Der IT-Basisbetrieb ist zudem

weitgehend unabhängig vom Konjunkturverlauf." Die aktuelle Studie des

Marktforschungsunternehmens Lünendonk bestätigt den zunehmenden Trend zu

Cloud-basierten IT-Anwendungen und einen anhaltend hohen Beratungsbedarf für

hochwertige IT-Dienstleistungen durch breit aufgestellte Service-Anbieter

wie DATAGROUP. Das Unternehmen deckt mit dem breiten Portfolio an

IT-Services strategisch wichtige Themen wie IT-Architektur, IT-Security und

S/4HANA ab. Darüber hinaus verknüpft DATAGROUP langjährige Expertise im

Bereich On Premise und Private & Managed Cloud mit tiefgreifendem Know-how

der Public Cloud und ist so bestens aufgestellt, um Kunden optimal auf ihre

Bedürfnisse zugeschnittene hybride Szenarien bereitzustellen.

Finanzkalender

25.11.2019 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

04.12.2019 Berenberg European Conference 2019 London, Pennyhill

Park

04.-05.12.2019 CF&B Konferenz, Genf

24.01.2020 Veröffentlichung Jahresergebnis 2018/19

25.02.2020 Veröffentlichung der Q1-Zahlen

03.03.2020 Ordentliche Hauptversammlung, Pliezhausen

11.03.2020 Berenberg Opportunities Conference London

14.05.2020 Veröffentlichung der Q2 und Halbjahreszahlen

18.-20. Mai Berenberg Bank Tarrytown Konferenz (USA)

2020

25.-26.06.2020 Warburg Highlights Konferenz

01.09.2020 Veröffentlichung der Q3-Zahlen

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

2.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN

DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de

[1] Das erstmalige Bilanzieren gemäß IFRS 15 hat Auswirkungen auf den

Zeitpunkt des Verbuchens von Umsätzen aus solchem Projektgeschäft, das über

eine Transitions- und eine daran anschließende Betriebsphase verfügt. Die

bisher in der Transitionsphase gezeigten Umsatzerlöse werden nunmehr

abgegrenzt und gleichmäßig auf die Betriebsphase verteilt. So werden bei

Großprojekten, die sich in der Transitionsphase befinden - wie insbesondere

dem NRW.Bank-Projekt - trotz erheblicher Leistungserbringung keine

Umsatzerlöse gezeigt. Dies führt im Vergleich zum bisher anzuwendenden

IFRS-Standard zu einem negativen Sondereffekt in den Umsatzerlösen in Höhe

von 16,5 Mio. Euro.

Das erstmalige Bilanzieren nach IFRS 16 bewirkt, dass Gebäudemietverträge

sowie Kfz-Leasingverträge zukünftig als Finance Lease abgebildet werden. Es

werden Rechte für die Nutzung der angemieteten Gebäude und Kfz aktiviert und

Darlehensverpflichtungen passiert. Dies führt zu einer

Bilanzsummenverlängerung von 26,9 Mio. Euro. Andererseits werden die Miet-

und Kfz-Leasingaufwendungen durch Abschreibungen auf die Nutzungsrechte und

Darlehenszinsaufwendungen ersetzt. Dies führt zu einer Verbesserung des

EBITDA um 7,2 Mio. Euro.

[2] Ohne Aktien in Eigenbesitz

