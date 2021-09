DGAP-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP stellt die Weichen für zukünftiges Wachstum und Stabilität (deutsch)

DATAGROUP SE: DATAGROUP stellt die Weichen für zukünftiges Wachstum und Stabilität

Pliezhausen, 28. September 2021. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) formiert sich im

Vorstand neu für die Zeit nach Max H.-H. Schaber. Mit Ablauf der

Hautpversammlung 2022 wird Herr Schaber sein Amt als Vorstandsvorsitzender

niederlegen und sich im Laufe der Hauptversammlung zur Wahl in den

Aufsichtsrat stellen. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Heinz Hilgert

stellt sich erneut zur Wahl. Dr. Carola Wittig wird mit Ablauf der

Hautversammlung 2022 turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Die

Nachfolge von Max H.-H. Schaber als Vorstandsvorsitzender wird ab dem Ende

der Hauptversammlung 2022 Andreas Baresel antreten.

Peter Schneck, der bisherige Vorstand Investor Relations, M&A und Recht

scheidet zum 30.09.2021 aus dem Unternehmen aus. Als neuer Finanzvorstand

wird Oliver Thome seine Tätigkeit ab 01.10.2021 aufnehmen. Ab dem 01.04.2022

wird der Vorstand um Dr. Sabine Laukemann als Vorständin Personal, Strategie

und Organisation ergänzt. Dirk Peters, seit 2008 Vorstand Vertrieb, legt

sein Amt zum 30.09.2021 aus gesundheitlichen Gründen nieder und scheidet aus

dem Vorstand der DATAGROUP SE aus.

Der neue Vorstand wird ab dem 01.04.2022 dann mit zwei internen und einem

externen Kandidaten besetzt und ist der Unternehmensgröße entsprechend

schlank aufgestellt. Mit diesem umfangreichen Vorstandsumbau stellt

DATAGROUP die Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung auf der Basis

von Kontinuität und frischen Impulsen von außen.

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET

"Mit der Neugestaltung des Vorstandes ist ein seit mehreren Jahren

laufender, intensiver und vertrauensvoller Beratungsprozess zu einem

erfolgreichen Abschluss gekommen. Mit der Umgestaltung des Vorstandes

sichert DATAGROUP die dauerhafte Stabilität des operativen Geschäfts, bindet

neue, hochqualifizierte Kompetenz in die Vorstandsarbeit ein und stützt

nachhaltig eine effiziente Governance durch die Einbindung des

Hauptaktionärs in den Aufsichtsrat. Wir freuen uns sehr, dass Herr Schaber

als wichtiger Aktionär und Aufsichtsrat dem Unternehmen dauerhaft mit Rat

und Tat zur Seite steht" kommentiert Heinz Hilgert,

Aufsichtsratsvorsitzender der DATAGROUP SE.

MAX H.-H. SCHABER, GRÜNDER UND AKTUELLER CEO DER DATAGROUP SE SCHEIDET ZUM

ENDE DER HAUPTVERSAMMLUNG 2022 AUS DEM VORSTAND AUS

Max H.-H. Schaber hat 1983 die Vorläufergesellschaft der DATAGROUP SE

gegründet und ist seitdem ohne Unterbrechung Vorsitzender der

Geschäftsführung und Vorstandsvorsitzender der DATAGROUP SE. Mit dann nahezu

39 Jahren operativer Tätgkeit für diese Gesellschaften war es an der Zeit,

einen geregelten und sauberen Übergang in die nächste Management Generation

zu gestalten. Aus diesem Grund wurde in den letzten Jahren intensiv daran

gearbeitet eine neue Vorstandsaufstellung für die DATAGROUP SE zu formieren,

um die Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiter schreiben zu können. Herr

Schaber wird dem Unternehmen weiterhin als Aufsichtsrat zur Verfügung

stehen. Es ist geplant, dass der Hauptaktionär der DATAGROUP SE, die HHS

Beteiligungsgesellschaft mbH als Familienholding der Familie Schaber

langfristig signifikant beteiligt bleibt.

ANDREAS BARESEL WIRD NEUER VORSTANDSVORSITZENDER

Andreas Baresel ist seit 2018 im DATAGROUP-Vorstand und dort für den Bereich

Produktion zuständig. Er kam 2012 im Zuge einer Übernahme in das

Unternehmen. "Ich habe DATAGROUP aus unterschiedlichsten Perspektiven

kennengelernt, erst als Leiter einer Business Unit, dann als Geschäftsführer

und in den letzten Jahren als Vorstand. Jetzt freue ich mich, mit meinen

gewonnenen Erfahrungen in meiner neuen Aufgabe als CEO zum weiteren Wachstum

von DATAGROUP beizutragen", so Andreas Baresel.

"Seit einigen Jahren bereiten wir nun den Führungswechsel bei DATAGROUP vor.

Mit meinem Nachfolger Andreas Baresel arbeite ich seit Jahren vertrauensvoll

zusammen und ich freue mich, mit ihm einen so profilierten Nachfolger zu

haben", erklärt Max H.-H. Schaber.

VORSTAND WIRD UM OLIVER THOME ERWEITERT

Neben dem Wechsel des Vorstandsvorsitzenden ergänzt DATAGROUP den Vorstand

um Oliver Thome. Oliver Thome war zuvor Geschäftsführer und Chief Financial

Officer beim mittelständischen Managed Service Provider Controlware. Er

bringt langjährige Führungs- und Finanzerfahrung im IT-Umfeld mit.

"DATAGROUP hat seit dem Börsengang 2006 ein unglaubliches Wachstum

verzeichnet. Ich freue mich, meine Erfahrung in dieser Vorstandsposition

einbringen zu können und das Unternehmen weiter auf diesem Wachstumskurs zu

begleiten", erklärt Oliver Thome.

DR. SABINE LAUKEMANN WIRD IN DEN VORSTAND BERUFEN

Dr. Sabine Laukemann wird künftig als Vorständin den Bereich Personal,

Strategie und Organisation verantworten. Sie ist bereits seit 2003 im

Unternehmen tätig, zunächst als Leiterin Unternehmenskommunikation, ab 2015

als Geschäftsführerin einer Vorläufergesellschaft der heutigen DATAGROUP

Consulting Services GmbH und seit 2018 als Generalbevollmächtigte Personal.

In ihrer Laufbahn bei DATAGROUP hat sie an zahlreichen strategischen

Projekten mitgewirkt, darunter dem Börsengang 2006, der Entwicklung des

Leitfadens zur Unternehmenseingliederung "100 Tage DATAGROUP" und der

Erarbeitung der Vision DATAGROUP 2020 und 2025.

"Fachkräftegewinnung und Mitarbeiterentwicklung spielen in der IT-Branche

eine zentrale Rolle für den Unternehmenserfolg. DATAGROUP ist seit Jahren

hier sehr aktiv. Ich freue mich, künftig als Vorständin die

Erfolgsgeschichte von DATAGROUP fortschreiben zu können", sagt Dr. Sabine

Laukemann.

DIRK PETERS SCHEIDET AUS GESUNDHEITLICHEN GRÜNDEN AUS DEM VORSTAND AUS

Dirk Peters, seit 2008 Vorstand Vertrieb, legt sein Amt zum 30.09.2021 aus

gesundheitlichen Gründen nieder. Er bleibt jedoch Vorsitzender der

Geschäftsführung der großen und sehr erfolgreichen Markteinheit DATAGROUP

Hamburg GmbH. Damit wird die Stabilität des Hamburger Geschäftes abgesichert

und Herr Peters wird entlastet, um sich seiner vollständigen Genesung zu

widmen. DATAGROUP dankt Herrn Peters für die sehr erfolgreiche und

vertrauensvolle Zusammenarbeit seit 1.4.2008. Er hat mit dem Vorstand

gemeinsam DATAGROUP wesentlich geprägt und das tolle Wachstum ermöglicht.

Wir wünschen Herrn Peters einen guten Genesungsverlauf und weiterhin ein

erfolgreiches Wirken bei DATAGROUP Hamburg.

PETER SCHNECK LEGT SEIN AMT ZUM 30.09.2021 NIEDER

Peter Schneck, der bisherige Vorstand Investor Relations, M&A und Recht,

legt sein Amt zum 30.09.2021 nieder, um sich anderen Aufgaben in der

IT-Branche zu widmen. Wir danken Peter Schneck für sein Engagement und

wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen

wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich

vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch

ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP

aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN

DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de

