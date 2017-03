DGAP-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP schüttet höhere Dividende aus (deutsch)

DATAGROUP SE: DATAGROUP schüttet höhere Dividende aus

DATAGROUP schüttet höhere Dividende aus

Dividende steigt um 20% auf 30 Cent je Aktie Aufsichtsräte für weitere fünf Jahre bestätigt Starker Anstieg von Umsatz und EBITDA prognostiziert Vorstand erhöht Guidance für das Geschäftsjahr 2016/2017

Pliezhausen, 22. März 2017. Die ordentliche Hauptversammlung der DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat heute die Anhebung der Dividende von 25 auf 30 Cent je Aktie beschlossen. Die Aktionäre profitieren so vom Rekordergebnis des vergangenen Geschäftsjahres 2015/2016. Der Vorstand erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen weiteren starken Anstieg von Umsatz und Ergebnis und erhöht seine Jahresprognose.

Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der DATAGROUP SE waren rund 77% des Grundkapitals vertreten. Allen Tagesordnungspunkten wurde einstimmig bzw. mit großer Mehrheit zugestimmt, darunter der Ausschüttung einer Dividende von 30 Cent je Aktie. Insgesamt schüttet die Gesellschaft 2.271.737,70 Euro an ihre Aktionäre aus, das entspricht 38 % des Bilanzgewinns. Die verbleibende Summe in Höhe von 3.721.626,24 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. DATAGROUP hatte im Geschäftsjahr 2015/2016 mit einen Umsatz von 175 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 19,1 Mio. Euro die bisherigen Höchstmarken signifikant übertroffen und jeweils den oberen Rand ihrer Guidance erreicht.

Weitere wichtige Beschlüsse der Versammlung betrafen unter anderem die Ermächtigung des Vorstands, einen Segmentwechsel vom Freiverkehr in den regulierten Markt zu beantragen, sowie die Neuwahl des Aufsichtsrats. Die bisher amtierenden Mitglieder Dr. Carola Wittig, Heinz Hilgert und Dr. Helmut Mahler wurden für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt.

"Das Geschäftsjahr war für DATAGROUP überaus erfolgreich", kommentierte DATAGROUP COO Dirk Peters. "Wir haben ein starkes zweistelliges Wachstum und ein Rekordergebnis erzielt und gleichzeitig wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Dazu zählen vor allem die Übernahme von 306 SAP- und Applikationsspezialisten von Hewlett-Packard Enterprise und die erfolgreiche Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft. Der deutsche Markt für IT-Services verändert sich sehr dynamisch. Diesen Wandel gestalten wir im Rahmen unserer langfristigen Wachstumsstrategie DATAGROUP 2020 aktiv und kraftvoll mit."

Die sehr positive Entwicklung setzt sich im laufenden Geschäftsjahr 2016/2017 (01.10.2016 - 30.09.2017) fort, wie die Vorstände in ihrem Ausblick betonten. Im strategischen Kerngeschäft mit hochmargigen Cloud- und Outsourcing-Services wächst DATAGROUP besonders kräftig. Auch die Eingliederung der von HPE übernommenen IT-Spezialisten funktioniert reibungslos. Dadurch wird DATAGROUP noch profitabler. In den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres 2016/2017 stiegen die Umsatzerlöse deutlich um 31% auf 88,7 Mio. Euro (Vj. 67,7 Mio. Euro). Das EBITDA kletterte um 68% auf 8,9 Mio. Euro (Vj. 5,3 Mio. Euro), das Ergebnis je Aktie (EPS) schnellte um 122% auf 40 Cent in die Höhe (Vj. 18 Cent).

"Der erfolgreiche HPE-Deal belegt, wie wir durch gezielte Firmenkäufe das Unternehmen bei Umsatz, Ergebnis und Know-how nach vorne katapultieren können", kommentierte DATAGROUP CEO Max H.-H. Schaber. "Firmenkäufe sind ein fester Bestandteil unserer Wachstumsstrategie, und wir sind laufend in Gesprächen mit potentiellen Übernahmekandidaten. Damit wir auch zukünftig bei tollen Akquisitionsmöglichkeiten schnell reagieren können, müssen wir jedoch die Eigenkapitalquote verbessern. Das erreichen wir schrittweise durch die starke operative Ergebnisentwicklung. Um diesen Prozess zu beschleunigen, denken wir aber auch über eine Kapitalerhöhung von bis zu 10% des Grundkapitals nach." Die HPE-Transaktion und die Begebung eines Schuldscheindarlehens im Umfang von 30 Mio. Euro hatten im Vorjahr zu einer deutlichen Bilanzverlängerung geführt, so dass die Eigenkapitalquote auf unter 20% sank.

Aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung erhöht der Vorstand seine Jahresprognose. Für das Geschäftsjahr 2016/2017 werden Umsatzerlöse zwischen 210 und 220 Mio. Euro (bisher: über 200 Mio. Euro) und ein EBITDA zwischen 21,5 und 22,5 Mio. Euro (bisher: über 20 Mio. Euro) erwartet.

Kontakt: DATAGROUP SE Dr. Michael Klein Investor Relations Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49-7127-970-059 Fax +49-7127-970-033 Michael.Klein@datagroup.de

