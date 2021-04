DGAP-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP schließt Vertrag zur Übernahme des Bankendienstleisters dna (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

DATAGROUP SE: DATAGROUP schließt Vertrag zur Übernahme des Bankendienstleisters dna

DATAGROUP SE: DATAGROUP schließt Vertrag zur Übernahme des

Bankendienstleisters dna

30.04.2021

DATAGROUP schließt Vertrag zur Übernahme des Bankendienstleisters dna

DATAGROUP stärkt Branchenfokus im Bereich Betriebsdienstleistung für Banken

und Finanzdienstleister mit einem Managed Service-Spezialisten für

IT-Infrastrukturen und IT-Anwendungen

Pliezhausen, 30. April 2021. DATAGROUP hat jüngst einen Kaufvertrag zur

Übernahme von 100 % der Anteile an der dna Gesellschaft für IT Services mbH

unterzeichnet. dna ist spezialisiert auf Serviceleistungen für

IT-Infrastrukturen und IT-Anwendungen.

Die Kompetenzen der Gesellschaft liegen in den Bereichen IT-Administration.-

Dazu zählen beispielsweise Netzwerkmanagement, Managed Client Services,

Anwendungsbetrieb und Benutzeradministration sowie branchenspezifischer

Fachsupport. Abgerundet wird das Leistungsspektrum durch die Beratung zu

Integrationsprozessen zur Implementierung neuer Systeme und Anwendungen

sowie Unterstützung bei Softwareentwicklungsprozessen der Kunden und der

betreuten Institute.

"Die Übernahme ist eine weitere exzellente Ergänzung unserer bestehenden

Aktivitäten im Bereich IT Services für den Finanzdienstleistungsbereich.

Bereits heute betreuen wir zahlreiche Kunden im Banken- und

Sparkassenbereich. Wir sehen mit der dna GmbH gute Synergiepotenziale in der

Leistungserbringung" kommentiert Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender

von DATAGROUP, die Übernahme. Bereichsvorstand Dr. Jan Saat ergänzt: "Mit

der DATAGROUP Financial IT Services und der Portavis GmbH haben wir ein

schlagkräftiges, erfahrenes Team für umfassende IT-Services im

Finanzdienstleistungsbereich, das wir mit der dna GmbH weiter stärken. Damit

können wir den führenden IT-Dienstleister aus dem Sparkassenverbund bei der

Digitalisierung der deutschen Sparkassenlandschaft optimal unterstützen."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den leistungsfähigen Teams der

dna GmbH an den Standorten Hamburg, Berlin, Hannover und Oldenburg" fügt

Peter Schneck, Vorstand M&A, Recht und Investor Relations hinzu.

dna hat in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnet. Das

Unternehmen ist der präferierte Partner eines zentralen IT-Dienstleisters

aus dem Sparkassenverbund und stellt die länderübergreifende Betreuung von

Sparkassen in ganz Deutschland sicher. "Die Digitalisierung im Banken- und

Finanzdienstleistungsbereich geht mit großen Schritten voran", so Oliver

Schuppart, Geschäftsführer und bisheriger Mehrheitsgesellschafter der dna

Gesellschaft für IT Services mbH. "Eine leistungsfähige IT ist der Weg zur

Verbesserung der Ertragskraft in der Bankenwelt und wir freuen uns,

zukünftig im DATAGROUP-Verbund ein noch leistungsfähigerer Partner für

unsere Kunden zu sein".

dna erreicht im aktuellen Geschäftsjahr einen Umsatz im hohen einstelligen

Mio. EUR Bereich. Gegenstand der Transaktion sind 100 % der Anteile. Über

den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Knapp

3.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN

DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de

