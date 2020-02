DGAP-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP führt starkes Wachstum in Q1 fort (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

DATAGROUP SE: DATAGROUP führt starkes Wachstum in Q1 fort

DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

DATAGROUP SE: DATAGROUP führt starkes Wachstum in Q1 fort

25.02.2020

DATAGROUP führt starkes Wachstum in Q1 fort

* Umsatz steigt um +19,3 %

* EBITDA +4,4 % (vor Sondereffekten +34,2 %)

* Viele Neukundengewinne

Pliezhausen, 25.02.2020. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute die

Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 und setzt die

gute Entwicklung des letzten Geschäftsjahres fort. Ein guter Auftragseingang

im Kerngeschäft mit der IT-Services-Suite CORBOX trägt zum positiven Start

in das neue Geschäftsjahr bei.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (01.10.-31.12.2019) stieg der Umsatz

um 19,3 % auf 82,8 Mio. EUR (im Vj. 69,4 Mio. EUR). Der Anteil der

Dienstleistungsumsätze erreicht nun 82,8 % (im Vj. 81,1 %).

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) war

sehr stark durch Sondereinflüsse belastet und verbesserte sich um 4,4% auf

9,5 Mio. EUR (Vj. 9,1 Mio. EUR), die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen

betrug 11,4 % (Vj. 13,0 %). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

erreichte vor Sondereinflüssen 2,7 Mio. EUR (Vj. 4,1 Mio. EUR), das

entspricht einer EBIT-Marge von 3,3 % (Vj. 5,8 %). Das Ergebnis je Aktie vor

Sondereinflüssen betrug 17 Cent gegenüber 27 Cent im Vorjahr.

Die Sondereinflüsse waren bedingt durch die Erstkonsolidierung der im August

2019 übernommenen Assets aus der Insolvenzmasse von IT-Informatik Ulm.

Dieses Unternehmen hatte in den letzten Jahren extrem hohe Verluste

erwirtschaftet. Nach der Übernahme der Assets aus der Insolvenzmasse musste

dieses Geschäft komplett neu aufgebaut werden. Hierbei schlugen

Sonderbelastungen wie Personalkosten aus Personalabbau, erhöhte

Vertriebskosten und schleppender Neuanlauf von Kundensituationen zu Buche.

Außerdem mussten überhöhte Mieten und überhöhte sonstige Kosten abgebaut

werden. Dies ist in beeindruckendem Maße gelungen. Nach erheblichen

Anlaufverlusten in den ersten drei Monaten (Q1) in Höhe von 1,3 Mio. EUR

konnte das Unternehmen inzwischen leicht profitabel aufgestellt werden.

"Wir sind guter Dinge, dass es uns gelingen wird, das neue Unternehmen

DATAGROUP Ulm innerhalb der nächsten 12 Monate zu einem profitablen Mitglied

der DATAGROUP entwickeln und die Margensituation auf Konzernniveau anheben

zu können.", so Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP.

Weitere Sonderbelastungen waren beim Anlaufen von Betriebssituationen in

Großprojekten zu verzeichnen. Hier waren bei drei Großprojekten insgesamt

1,1 Mio. EUR Anlaufverluste zu verbuchen, die inzwischen weitgehend

verarbeitet sind. Es wird erwartet, dass diese Betriebssituationen im Laufe

des aktuellen Geschäftsjahres positive Ergebnisbeiträge abliefern werden.

Die benannten Sondereffekte spiegeln sich auch in der Cashflow-Rechnung

wider. Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ist um ca. 2,5 Mio.

EUR negativ durch Vorfinanzierungskosten in Ulm beeinflusst. Darüber hinaus

sind weitere ca. 7,3 Mio. EUR durch Projektanlaufkosten und

Kundenvorfinanzierungen bei neugewonnenen Projekten bedingt. Der Cashflow

aus Investitionstätigkeit hingegen konnte stark verbessert werden,

insbesondere durch einen Rückgang der Investitionen in das

Sachanlagevermögen um rund 5 Mio. EUR.

Bei Eliminierung der ergebnisbelastenden Sondereffekte hätte das

EBITDA-Ergebnis ein Wachstum von 34,2 % auf 12,2 Mio. EUR bei einer

EBITDA-Marge von 14,6 % erreicht. Das EBIT wäre um 33,2 % auf 5,4 Mio. EUR

gewachsen und hätte einen Wert von 6,5 % erreicht. Beim EPS wäre unter

Eliminierung dieser Sondereinflüsse ein Wert von 39 Cent pro Aktie erreicht

worden.

"Wenn man berücksichtigt, dass das Q1 traditionell schwächer ausfällt als

die Folgequartale sehen wir mit großer Zuversicht für die Gesamtsituation

des aktuellen Geschäftsjahres in die Zukunft.", resümiert Max H.-H. Schaber.

CORBOX SORGT FÜR STABILEN AUFTRAGSEINGANG

Im ersten Quartal konnte DATAGROUP auf Basis der CORBOX elf Neukunden

gewinnen und sieben über Upselling deutlich ausbauen. CORBOX ist eine

modulare und kombinierbare Suite von IT-Services, welche die gesamte

Bandbreite der Unternehmens-IT abdecken. Mit Hilfe von Standardisierung und

höchsten Qualitätsstandards macht DATAGROUP die IT ihrer Kunden einfach. Die

CORBOX wird regelmäßig durch neue Services erweitert, zum Beispiel SAP on

Azure oder Robots-as-a-Service. Insgesamt stammt ~83 % des Rohertrages aus

langlaufenden Verträgen mit Vertragslaufzeiten zwischen drei und sieben

Jahren. Das sorgt für Planbarkeit und Zukunftsfähigkeit des Geschäfts.

ÜBERNAHMEN BÜNDELN KOMPETENZEN IN DEN BEREICHEN FINANZDIENSTLEISTUNG UND

AUTOMATISIERUNG

Im Januar gab der IT-Dienstleister die 24. Übernahme seit dem Börsengang

2006 bekannt. Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Bundeskartellamt

erwirbt DATAGROUP 68 % der Anteile an der Diebold Nixdorf Portavis

(Portavis). Mit rund 200 Mitarbeitern erbringt Portavis IT-Services für

Kunden im Finanzdienstleistungssektor. Das Unternehmen erwirtschaftete

letztes Jahr rund 60 Mio. EUR Umsatz, die Erstkonsolidierung im DATAGROUP

Konzern erfolgt ab dem 01. März. "Mit DATAGROUP Financial IT Services haben

wir ein dediziertes Kompetenzzentrum für IT-Dienstleistungen für den

Finanzsektor, das wir mit Hilfe der Experten von Portavis weiter ausbauen

können.", so Peter Schneck, als Vorstand bei DATAGROUP für M&A

verantwortlich.

Die Stärkung des IT-Finanzbereichs ist nicht die einzige organisatorische

Veränderung im ersten Quartal. Im Januar schlossen sich DATAGROUP Mobile

Solutions AG und Almato GmbH zur Almato AG zusammen. Die neue

Tochtergesellschaft bündelt Kompetenzen in den Bereichen

Softwareentwicklung, Automatisierung und künstlicher Intelligenz. Im

Mittelpunkt steht die neue CORBOX Dienstleistung Robots-as-a-Service, eine

KI-unterstützte Plattform für die Automatisierung von Geschäftsprozessen.

"Wir freuen uns über das positive Umsatzwachstum im ersten Quartal. Mit den

Übernahmen haben wir die Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen, sowohl

im Finanzsektor als auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die

zahlreichen Neukunden zeigen, dass unser Modell, IT einfach zu machen, einen

Nerv trifft.", fasst Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP

die Ergebnisse des ersten Quartals zusammen. Eine Prognose zum Geschäftsjahr

wird traditionell auf der Hauptversammlung gegeben, die dieses Jahr am 3.

März in Pliezhausen bei Stuttgart stattfindet.

Eine Übersicht der wichtigsten Kennzahlen des ersten Quartals 2019/2020

finden Sie auf der Website unter datagroup.de/publikationen

Erstmals bietet DATAGROUP allen Investoren und interessierten Teilnehmern

die Möglichkeit, in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen mit dem

Vorstand in Kontakt zu treten. Die Telefonkonferenz findet am 10.03.2020 um

14:00 Uhr statt. Nachstehend finden Sie die Einwahldaten.

Bitte wählen Sie zum angegebenen Zeitpunkt eine der folgenden

Telefonnummern:

Deutschland +49 69 2475 01895

Österreich +43 1 267 5674

Schweiz +41 43 550 14 55

Belgien +32 2 588 43 69

Frankreich +33 4 82 98 62 47

Luxemburg +352 28 48 74 25

Niederlande +31 40 744 1295

Schweden +46 40 688 75 30

Großbritannien +44 1635 598062

USA +1 862-701-2707

FINANZKALENDER

03.03.2020 Ordentliche Hauptversammlung, Pliezhausen

11.03.2020 Berenberg Opportunities Conference, London

17.03.2020 Mainfirst Best of Southern Germany Conference, Stuttgart

14.05.2020 Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen

18.-20.05.- Equity Forum Frühjahrskonferenz, Frankfurt Berenberg Bank

2020 Tarrytown Konferenz, USA

03.-05.06.- Hauck & Aufhäuser Stock Picker Summit, Stockholm

2020

18.06.2020 Quirin Champions Konferenz, Frankfurt

25.-26.06.- Warburg Highlights Konferenz

2020

01.09.2020 Veröffentlichung der Q3-Zahlen

19.-20.10.- CF&B Large & Midcap Event, Paris

2020

ÜBER DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

2.700 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

KONTAKT

Claudia Erning

Investor Relations

T +49 7127 970-015

claudia.erning@datagroup.de

