DGAP-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP erhöht Dividende zum fünften Mal in Folge (deutsch)

03.03.2020 / 19:36

* Dividende steigt auf 70 Cent/Aktie

* Vorstand veröffentlicht neue Umsatz- und Ergebnisziele

Pliezhausen, 03. März 2020. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat heute ihre

ordentliche Hauptversammlung abgehalten und die Anhebung der Dividende von

60 auf 70 Cent je Aktie beschlossen. Zum fünften Mal in Folge profitieren

die Aktionäre von der guten Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Auch für

das laufende Geschäftsjahr gab der Vorstand eine positive Guidance: Der

Umsatz soll auf über 375 Mio. EUR, das EBITDA auf über 55 Mio. EUR wachsen.

Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der DATAGROUP SE zog der

Vorstandsvorsitzende Max H.-H. Schaber vor 174 Aktionären und

Aktionärsvertretern Bilanz über das Geschäftsjahr 2018/2019 und gab die

Guidance für das laufende Geschäftsjahr bekannt.

"Das Geschäftsjahr 2018/2019 war ein weiteres starkes Jahr für DATAGROUP und

daran wollen wir auch unsere Aktionäre beteiligen.", so Max H.-H. Schaber.

Die Hauptversammlung, bei der 65,7 % des Grundkapitals vertreten war,

stimmte der Erhöhung der Dividende auf 70 Cent je Stückaktie zu, das

entspricht 5.832.021,30 EUR und 40 % des Konzern-Bilanzgewinns. Vor der

Erstanwendung von IFRS 15/16 stieg der Umsatz des IT-Dienstleisters um 18,8

% auf 323,3 Mio. EUR, EBITDA um 15,4 % auf 39,8 Mio. EUR und EBIT auf 23,5

Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg auf 1,76 EUR.

"Unser Erfolg beruht auf unseren bewährten und qualitativ hochwertigen

IT-Services, mit denen wir als Maschinenraum der Digitalisierung unsere

Kunden auf dem Weg in die Zukunft unterstützen. Damit können wir regelmäßig

Großaufträge gewinnen und Bestandskunden lange für uns begeistern. Zusammen

mit unserer Akquisitionsstrategie ist dies das Fundament für unser

gelungenes, nachhaltiges Wachstum, das wir auch in diesem Jahr fortsetzen

werden.", erklärt Max H.-H. Schaber weiter.

AMBITIONIERTE PROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR

Für das laufende Geschäftsjahr (01.10.2019-30.09.2020) prognostiziert der

Vorstand die Erhöhung des Umsatzes auf über 375 Mio. EUR und des EBITDA auf

über 55 Mio. EUR. Die Akquisition der Diebold Nixdorf Portavis (Portavis),

welche im vergangenen Geschäftsjahr rund 60 Mio. EUR Umsatz erwirtschaftet

hat, wird ab März 2020 erstmalig konsolidiert und sich positiv auf die

Entwicklung des Gesamtkonzerns auswirken.

Bereits im letzten Geschäftsjahr akquirierte der IT-Dienstleister die

jetzige DATAGROUP Frankfurt (ehemals UBL Informationssysteme GmbH). Das

profitable Unternehmen ist seit April 2019 konsolidiert. Außerdem wurden

Assets der insolventen IT-Informatik GmbH akquiriert und in der neuen

DATAGROUP Ulm gebündelt. Zu den Assets gehört auch das sehr profitable, in

Berlin ansässige Unternehmen Mercoline GmbH, das seit August 2019 positiv

zum Konzernergebnis beiträgt.

"Die Übernahme der IT-Informatik hat sich als Glücksgriff erwiesen.",

erklärt Peter Schneck, seit Oktober 2019 als neuer Vorstand von DATAGROUP

für den Bereich M&A zuständig. "Innerhalb weniger Monate ist es uns

gelungen, das Unternehmen als DATAGROUP Ulm zu stabilisieren und durch

geeignete Restrukturierungsmaßnahmen zurück in die Profitablilität zu

bringen. Nun arbeiten wir intensiv daran, die Ertragsstärke des Unternehmens

weiter zu verbessern. Wir sehen hier großes Potenzial für die Zukunft."

Die Voraussetzungen für die Fortführung der erfolgreichen

Akquisitionsstrategie sind gegeben. Mit dem im April begebenen

Schuldscheindarlehen in Höhe von 69 Mio. EUR sicherte sich das Unternehmen

Planungssicherheit und finanzielle Stabilität zu sehr günstigen Konditionen.

Auch organisch wächst das Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2018/2019 konnten

auf Basis des Kernproduktes CORBOX 29 Neukunden gewonnen und 16

Bestandskunden durch Upselling erweitert werden. Im laufenden Geschäftsjahr

kamen bereits zwölf Neukunden und neun Upselling-Kunden hinzu.

"IT's that simple - Einfach und auf Augenhöhe die IT für unsere Kunden

betreiben, das ist der Kern des DATAGROUP-Modells und das honorieren unsere

Kunden mit hoher Zufriedenheit und langlaufenden Verträgen. Die nachhaltige

Qualität belegen auch die zahlreichen erfolgreichen Platzierungen, die wir

im vergangenen Jahr erreicht haben.", erklärt Dirk Peters, als

Vorstandsmitglied für den Vertrieb verantwortlich. DATAGROUP wurde unter

anderem vom Wirtschaftsmagazin brand eins zu den besten IT-Dienstleistern

2020 gezählt und die Wirtschaftswoche sah das Unternehmen unter den

digitalen Pionieren des Mittelstands. Auch als Arbeitgeber kann DATAGROUP

punkten. Das Magazin stern, in Zusammenarbeit mit Statista, kürte den

IT-Dienstleister zu den Top 35 IT-Arbeitgebern in Deutschland.

"Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es für den Erfolg eines

Unternehmens wichtig, als guter Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.", so

Andreas Baresel, als Vorstand für Liefereinheiten und Produktion

verantwortlich. "Wir investieren viel, um Nachwuchs zu fördern und für

unsere Mitarbeiter mehr zu sein als ein Arbeitsplatz. Wir sehen uns hier als

berufliche Lebenspartner."

FINANZKALENDER

10.03.2020 14.00 Uhr: Bilanztelefonkonferenz zu den Quartalszahlen

2019/2020 DE: +49 69 2475 01895, AT: +43 1 267 5674, CH:

+41 43 550 14 55

11.03.2020 Berenberg Opportunities Conference, London

17.03.2020 Mainfirst Best of Southern Germany Conference, Stuttgart

14.05.2020 Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen

18.-20.05.- Equity Forum Frühjahrskonferenz, Frankfurt Berenberg Bank

2020 Tarrytown Konferenz, USA

03.-05.06.- Hauck & Aufhäuser Stock Picker Summit, Stockholm

2020

18.06.2020 Quirin Champions Konferenz, Frankfurt

25.-26.06.- Warburg Highlights Konferenz

2020

01.09.2020 Veröffentlichung der Q3-Zahlen

19.-20.10.- CF&B Large & Midcap Event, Paris

2020

ÜBER DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

2.700 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

KONTAKT

Claudia Erning

Investor Relations

T +49 7127 970-015

claudia.erning@datagroup.de

