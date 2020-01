DGAP-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP bündelt Kräfte im KI-Bereich (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

DATAGROUP SE: DATAGROUP bündelt Kräfte im KI-Bereich

DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung

DATAGROUP SE: DATAGROUP bündelt Kräfte im KI-Bereich

30.01.2020 / 16:00

DATAGROUP bündelt Kräfte im KI-Bereich

* DATAGROUP formt mit der Tochtergesellschaft Almato AG einen dedizierten

KI-Spezialisten und entwickelt ihr "Robots-as-a-Service"-Angebot weiter

Pliezhausen, 30.01.2020. Mit Wirkung zum 29.01.2020 verschmelzen die beiden

DATAGROUP-Gesellschaften Almato und DATAGROUP Mobile Solutions zur Almato

AG. Das neue Unternehmen hat seinen Schwerpunkt in den Bereichen

Automatisierung und Künstliche Intelligenz und wird sich verstärkt der

Weiterentwicklung ihres "Robots-as-a-Service" Angebotes widmen.

DATAGROUP Mobile Solutions, seit 2014 Experte für die Mobilisierung von

Geschäftsprozessen und App- Entwicklung und Almato, seit 2018 im DATAGROUP

Konzern als Spezialist für Robotic Process Automation vereinen ihre Kräfte

und schließen sich zur Almato AG zusammen. Der Zusammenschluss der

Unternehmen bündelt die Kompetenzen im Bereich Softwareentwicklung und

Automatisierung und wird künftig das zukunftsträchtige Thema Automatisierung

von Geschäftsprozessen und Mobilisierung von Anwendungen mit Hilfe von auf

künstlicher Intelligenz basierenden Technologien weiter vorantreiben. Im

Mittelpunkt steht dafür eine KI-unterstützte Robots-as-a-Service Plattform

für die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Bereits heute haben

zahlreiche Unternehmen, darunter unter anderem BBBank, Deutsche Telekom,

H&M, Innogy oder Tchibo, Lösungen von Almato im Einsatz. Mitarbeiter werden

von einfachen, wiederkehrenden Aufgaben entlastet und gewinnen damit die

Zeit, sich wertschöpfenden Themen in ihren jeweiligen Fachbereichen zu

widmen.

Teil des rund 120 Mitarbeiter starken Teams wird auch die 2019 von der

IT-Informatik übernommene IT Digitalización 4.0 Industrial sein, eine

fünfzehnköpfige Software-Schmiede mit Sitz in Barcelona.

"Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Peter Gißmann das neue Unternehmen

weiter auf die Themen künstliche Intelligenz und Automatisierung

auszurichten", so Christian Sauter, Vorstandsvorsitzender der Almato AG.

"Mit dem Zusammenschluss zur Almato AG bündelt DATAGROUP Kompetenzen und

schafft ein neues Know-how-Center für das extrem wichtige Thema der

künstlichen Intelligenz.", erklärt Peter Schneck, Vorstand von DATAGROUP,

die Entscheidung. "Almato ergänzt mit ihrem KI- und

Automatisierungs-Porfolio perfekt unsere bewährten IT-Services."

ÜBER DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

2.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

KONTAKT INVESTOREN

Claudia Erning

Investor Relations

T +49 7127 970-015

claudia.erning@datagroup.de

KONTAKT FÜR KUNDEN

Christian Sauter

Vorstand Almato

T +49 711 62030-131

christian.sauter@almato.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7127 970 000

Fax: +49 (0)7127 970 033

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

EQS News ID: 964353

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

964353 30.01.2020

