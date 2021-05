DGAP-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP beteiligt sich an der URANO Informationssysteme GmbH (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

DATAGROUP SE: DATAGROUP beteiligt sich an der URANO Informationssysteme GmbH

^

DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

DATAGROUP SE: DATAGROUP beteiligt sich an der URANO Informationssysteme GmbH

06.05.2021 / 16:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

DATAGROUP beteiligt sich an der URANO Informationssysteme GmbH

DATAGROUP stärkt Präsenz in den Regionen Rheinland-Pfalz und Hessen durch

die Beteiligung an URANO, einem großen mittelständischen IT-Serviceprovider.

Pliezhausen, 06. Mai 2021. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat am Donnerstag, den

06.05. einen Beteiligungsvertrag mit den Gesellschaftern der URANO

Informationssysteme GmbH mit Sitz in Bad Kreuznach unterzeichnet. Damit baut

DATAGROUP das Geschäft mit hochwertigen IT-Dienstleistungen in der Region

Rheinland-Pfalz und Hessen massiv aus.

URANO erbringt mit rund 300 Mitarbeitern IT Services und ist sowohl in der

Privatwirtschaft als auch für die öffentliche Hand tätig. Die Gesellschaft

wird im laufenden Geschäftsjahr (01.01.-31.12.2021) voraussichtlich Umsätze

von rund 50 Mio. EUR erzielen. Das Unternehmen betreut eine Vielzahl von

Kunden mit Hauptsitz in Deutschland. In den Bundesländern Rheinland-Pfalz

sowie Hessen ist die Gesellschaft seit Jahren ein verlässlicher Partner für

die öffentliche Hand und hat zuletzt bei der Einrichtung und dem Betrieb der

hessischen Impfzentren erheblich unterstützt. Mit dieser Kundenstruktur wird

die überwiegend mittelständische Ausrichtung von DATAGROUP ideal ergänzt und

regional abgerundet.

"Die Beteiligung ist ein weiterer logischer Schritt in der Entwicklung von

DATAGROUP. Mit URANO kommt ein Unternehmen zur Gruppe, das ausgezeichnet zu

DATAGROUP passt und über einen sehr guten Zugang zu den Landesbehörden der

Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen verfügt. Von URANO erhoffen wir uns

nicht nur erhebliche Wachstumsimpulse, sondern auch einen deutlich besseren

regionalen Fußabdruck in der Region Rhein-Main", kommentiert Max H.-H.

Schaber, CEO von DATAGROUP die Transaktion.

Andreas Krafft, bisheriger Mehrheitseigentümer und Gründer von URANO,

kommentiert: "In DATAGROUP haben wir einen Partner gefunden, der die nötige

Größe und gleichzeitig eine mittelständische inhabergeführte

Unternehmenskultur hat. Damit sind die besten Voraussetzungen geschaffen,

dass das starke Wachstum der beiden Unternehmen gemeinsam noch einmal

beschleunigt werden kann. Ich bin der festen Überzeugung, dass damit für die

Mitarbeiter von URANO ein sicherer Weg in die Zukunft ermöglicht wird."

URANO ist seit mehr als 30 Jahren im Bereich der IT-Dienstleistungen aktiv

und kann sich nunmehr als Teil der DATAGROUP-Familie zusätzlicher Dienste

aus dem DATAGROUP-Portfolio bedienen. CORBOX - das Kernportfolio von

DATAGROUP - ermöglicht es URANO, zusätzliche, bisher nicht durch URANO

erbrachte Dienstleistungen aus dem eigenen Haus anbieten zu können. Das

Unternehmen erschließt sich damit Themenbereiche wie zum Beispiel SAP

Services und Security Services für Bestands- und Neukunden und wird sein

Geschäft so erheblich ausweiten können.

"Mit der Übernahme der URANO ergänzen wir unser Portfolio durch sehr

interessante Lösungen, etwa für das Schulwesen", so Andreas Baresel,

Vorstand Produktion von DATAGROUP. "In diesem Bereich haben wir bisher keine

so ausgereifte Gesamtlösung anbieten können. Außerdem wird URANO eine

bessere Auslastung unserer zentralen CORBOX Produktionsstätten bewirken."

Gegenstand der Transaktion sind 70% der Anteile an der URANO

Informationssysteme GmbH sowie eine Kaufoption für die restlichen 30% der

Anteile nach zwei Jahren. Damit soll gewährleistet werden, dass die

bisherige Unternehmensführung vollumfänglich weiterarbeitet und ein weicher

Übergang sowie eine sanfte Eingliederung der URANO in die DATAGROUP

unterstützt wird. Mit den Altgesellschaftern wurde eine langfristige

Zusammenarbeit für die Zeit nach der Übergangsphase vereinbart.

Die Akquisition wird vollständig aus Eigenmitteln finanziert. Über den

Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem

Vorbehalt weiterer Vollzugsbedingungen.

Finanzkalender

11.05.2021 Stifel German SMID Cap One-on-One Forum, Frankfurt

17.-19.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz

19.05.2021 Sector Days Berenberg US Conference

25.05.2021 Veröffentlichung der Q2 und Halbjahreszahlen

08.06.2021 Warburg Highlights Konferenz

09.06.2021 Quirin Konferenz

24.08.2021 Veröffentlichung der Q3-Zahlen

20.-22.09.2021 Berenberg German Corporate Conference

12.-13.10.2021 CF&B Paris Konferenz

23.11.2021 Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr

2020/2021

06.-09.12.2021 Berenberg European Conference

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

3.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN

DATAGROUP SE

Peter Schneck

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

T +49 7127 970-009

F +49 7127 970-033

peter.schneck@datagroup.de

---------------------------------------------------------------------------

06.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7127 970 000

Fax: +49 (0)7127 970 033

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

EQS News ID: 1193358

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1193358 06.05.2021

°