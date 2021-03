DGAP-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP begrüßt Investoren zur virtuellen Hauptversammlung und erhält breite Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

DATAGROUP SE: DATAGROUP begrüßt Investoren zur virtuellen Hauptversammlung

und erhält breite Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

04.03.2021 / 15:56

DATAGROUP begrüßt Investoren zur virtuellen Hauptversammlung und erhält

breite Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

Pliezhausen, 04. März 2021. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hielt heute ihre

ordentliche Hauptversammlung ab. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die

Aktionäre herzlich zur virtuellen Teilnahme eingeladen. Für das laufende

Geschäftsjahr gab der Vorstand eine positive Guidance: Der Umsatz soll auf

410-420 Mio. EUR ansteigen, das EBITDA auf 56-58 Mio. EUR.

Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der DATAGROUP SE zog der

Vorstandsvorsitzende Max H.-H. Schaber Bilanz über das Geschäftsjahr

2019/2020. 152 Aktionäre nutzten die Möglichkeit zur virtuellen Teilnahme

über ein elektronisches Portal. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit einer

klaren Mehrheit befürwortet.

"Das Geschäftsjahr 2019/2020 war für uns ein gemischtes Jahr. Einerseits

zeigte der Konzern ein beeindruckendes Umsatzwachstum. Andererseits waren

die Ertragskennzahlen insbesondere im zweiten Halbjahr durch verzögerte

Inbetriebnahmen im Bankenbereich und deutlich höhere Aufwendungen für das

Boarding neuer Bankenkunden beeinträchtigt", erläutert Max Schaber. "Die

bereits im vierten Quartal erkennbare Verbesserung der Finanzkennzahlen

setzte sich zu Anfang des neuen Geschäftsjahres fort und wir sind mit einem

sehr starken ersten Quartal in das neue Geschäftsjahr gestartet" fasst

Schaber zusammen. DATAGROUP hatte bereits in der vergangenen Woche

hervorragende Zahlen zum ersten Quartal gemeldet: Mit einem Umsatzplus von

31,1 % auf 108,6 Mio. EUR. (Vj. 82,8 Mio. EUR) bei deutlich verbesserter

Ertragskraft.

Im Geschäftsjahr 2019/2020 war der Umsatz um 16,8 % auf 358,2 Mio. EUR (Vj.

306,8 Mio. EUR) angestiegen, das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich vor Risikovorsorge um 14,8 % auf 53,8

Mio. EUR (Vj. 46,9 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)*

sank um 11,2 % auf 21,0 Mio. EUR (Vj. 23,6 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge*

belief sich auf 15,0 % (Vj. 15,3 %); Die EBIT-Marge* lag bei 5,9 % (Vj. 7,7

%). Das EBT* verschlechterte sich um 69,5 % auf 6,6 Mio. EUR (Vj. 21,7 Mio.

EUR). Das Ergebnis je Aktie (EPS) betrug 0,03 EUR nach 1,74 EUR im Vorjahr.

Bereinigt um die Risikovorsorge lag das EPS bei 1,47 EUR. Das organische

Wachstum der Stammgesellschaften belief sich auf rund 2 %.

"Wir blicken jetzt mit sehr viel Zuversicht auf den weiteren Verlauf unseres

aktuellen Geschäftsjahres", so Vertriebsvorstand Dirk Peters. "Wir konnten

interessante Neuaufträge gewinnen, beispielsweise für den Aufbau und Betrieb

der IT-Infrastruktur der Impfzentren in Baden-Württemberg. Aufgrund der

Corona-Pandemie ist auch die Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich

Künstliche Intelligenz (KI) sowie Automation und Mobilisierung von

Geschäftsprozessen gestiegen, wie sie unsere Tochtergesellschaft Almato im

Portfolio hat", so Peters weiter.

AMBITIONIERTE PROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR

Für das laufende Geschäftsjahr (01.10.2020-30.09.2021) prognostiziert der

Vorstand die Erhöhung des Umsatzes auf 410-420 Mio. EUR und des EBITDAs auf

56-58 Mio. EUR durch organisches Wachstum.

Auch die Voraussetzungen für die Fortführung der erfolgreichen

Akquisitionsstrategie sind gegeben: "Es sind interessannte Targets im Markt

und wir prüfen derzeit mehrere mögliche Unternehmensübernahmen", so Peter

Schneck, Vorstand M&A, Recht und Investor Relations.

AKTUELLE GESCHÄFTSENTWICKLUNG WEITGEHEND UNBEEINTRÄCHTIGT VON COVID-19

Seit Beginn der Corona-Pandemie steht der Schutz unserer Kunden und

Mitarbeiter im Mittelpunkt. Die Teams von DATAGROUP konnten durch mobiles

Arbeiten die Leistungserbringung für die Kunden jederzeit vollumfänglich

erfüllen.

Die Umstellung der Vertriebsaktivitäten auf virtuelle Formate innerhalb der

DATAGROUP verlief sehr erfolgreich. So werden unter anderem Kunden

zahlreiche Webinare angeboten, die von Themen wie dem Internet of Things

über Microsoft 365 bis zur Umstellung auf S/4HANA reichen.

ZAHLREICHE AUSZEICHNUNGEN IN VERSCHIEDENEN BEREICHEN

Wie bereits in den vergangenen Jahren belegen zahlreiche Platzierungen in

verschiedenen Ranglisten die Qualität und Leistungsfähigkeit von DATAGROUP.

"Unser Unternehmen wurde erneut vom Wirtschaftsmagazin brand eins zu den

besten IT-Dienstleistern 2021 gezählt", so Andreas Baresel,

Produktionsvorstand. "Während der Pandemie konnten wir unsere Kunden in

einer für sie schwierigen Situation unterstützen. Wir werden heute

deutlicher als je zuvor als systemrelevanter Partner gesehen, der mit sehr

kurzen Reaktionszeiten flexibel auf neu entstande Anforderungen reagieren

kann. Getreu unserer Devise "IT's that simple" haben wir Leistungen und ggf.

auch Kosten flexibel angepasst, dies honorieren unsere Kunden mit guten

Bewertungen", so Baresel weiter.

Zu den Rankings gehören neben dem als IT-Dienstleister 2021 auch

hervorragende Platzierungen in der IT-Outsourcing-Studie von Whitelane und

Navisco. Hier liegt DATAGROUP bei der Kundenzufriedenheit auf Platz drei und

bei Cloud-Fähigkeit, End User Services und Innovation auf Rang eins. In der

Lünendonk-Studie zum Markt für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland

gehört DATAGROUP zu den Top 10 IT-Serviceunternehmen in Deutschland. Auch im

wichtigen Bereich der Arbeitgeberzufriedenheit schneidet DATAGROUP sehr gut

ab und gehört laut Stern und Statista zu Deutschlands besten Arbeitgebern

der IT- und Telekommunikationsbranche.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung und den Abstimmungsergebnissen

sowie die Rede des Vorstands sind unter www.datagroup.de/hauptversammlung im

Internet abrufbar.

* vor Risikovorsorge

FINANZKALENDER

17.-18.03.2021 Berenberg DACH & Nordic Konferenz

20.04.2021 Pareto Securities German IT Service Konferenz

11.05.2021 Stifel German SMID Cap One-on-One Forum, Frankfurt

17.-19.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz

25.05.2021 Veröffentlichung der Q2 und Halbjahreszahlen

10.06.2021 Quirin Konferenz

10.06.2021 Warburg Highlights Konferenz

24.08.2021 Veröffentlichung der Q3-Zahlen

20.-22.09.2021 Berenberg German Corporate Conference

23.11.2021 Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr

2020/2021

ÜBER DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Knapp

3.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

KONTAKT

Claudia Erning

Investor Relations

T +49 7127 970-015

claudia.erning@datagroup.de

°