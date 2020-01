DGAP-News: DATAGROUP SE: Aktuelle Lünendonk-Studie zu S/4HANA: Erfahrene IT-Dienstleister gefragt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

28.01.2020 / 07:30

* Neue Lünendonk-Studie zeigt den aktuellen Status, Ziele und Trends bei

der Einführung von S/4HANA im deutschsprachigen Raum

Pliezhausen, 28. Januar 2020. Nur noch bis 2025 läuft die Wartung für die

bisherigen SAP Produkte SAP ECC und SAP R/3. Doch die Migration auf das

Nachfolgemodell S/4HANA ist noch nicht richtig angelaufen, wie die neue

Studie des Marktforschungsunternehmens Lünendonk belegt. Die meisten

Unternehmen befinden sich erst in der Business-Case-Erstellung. Auch zeigt

die Studie den hohen Bedarf an kompetenten und erfahrenen IT-Dienstleistern

auf, die Unternehmen bei der erfolgreichen Migration unterstützen.

Nur jedes zehnte Unternehmen hat die Umstellung auf S/4HANA bereits

abgeschlossen. Mit 52 % befindet sich die Mehrheit der befragten Unternehmen

erst in der Phase der Business-Case Erstellung. Die meisten Unternehmen (70

%) werden erst ab 2022 damit beginnen S/4HANA einzuführen, mit einem knappen

Rollout-Zeitplan von ein bis zwei Jahren. Doch der Fachkräftemangel, der

besonders bei IT- und SAP-Experten spürbar ist, bedeutet, dass sich

Unternehmen zunehmend an IT-Dienstleister mit der nötigen Expertise wenden.

Unternehmen planen, die Umstellung auf S/4HANA dafür zu nutzen, gewachsene

Systeme zu optimieren und Prozesse auf die Anforderungen der Digitalisierung

umzustellen. So planen 74 % der Unternehmen weg von dezentralen Lösungen und

hin zu einem zentralen S/4HANA-System zu gehen und verstärkt auf die

Standards zu setzen. Die Cloud, allen voran Microsoft Azure, aber auch

hybride Modelle gewinnen immer stärker an Bedeutung. 70 % der befragten

Unternehmen erhoffen sich durch S/4HANA einen höheren Automatisierungsgrad.

AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE DER STUDIE

* 52 % der befragten Unternehmen befinden sich erst in der

Business-Case-Erstellung für die Umstellung auf S/4HANA, nur jedes

zehnte Unternehmen hat die Umstellung auf S/4HANA bereits

unternehmensweit abgeschlossen

* Unternehmen mangelt es an Prozess-Know-how für den S/4HANA-Standard

sowie Kompetenzen für eine ausgereifte IT-Architektur, die sie mit

externen IT-Dienstleistern abdecken möchten

* Aufgrund der noch zögerlichen Umsetzung von S/4HANA-Projekten rechnet

Lünendonk mit einem Projektstau spätestens ab 2022

* 43 % der befragten Unternehmen lassen S/4HANA auf Microsoft Azure

betreiben oder planen es zu tun.

* 70 % erwarten einen höheren Automatisierungsgrad nach der Einführung von

S/4HANA

Die Studie belegt, dass großer Bedarf an IT-Dienstleistern wie DATAGROUP

besteht. Zentrale Hürden sind z.B. die Integration von bestehenden Systemen

in S/4HANA oder fehlendes Know-how. Mit über 500 SAP-Experten und vielen

bereits erfolgreich umgesetzten S/4HANA-Projekten in den unterschiedlichsten

Branchen bringt DATAGROUP das nötige Know-how mit, um Unternehmen von der

Analyse bis hin zur technischen Umsetzung umfassend zu begleiten. Mit

jahrelanger Erfahrung im Betrieb von SAP sowohl on Premise, als auch in der

Private Cloud sowie mit umfassendem Know-How der Public Cloud ist der

IT-Diensteister darüber hinaus bestens gerüstet, um die gesamte Klaviatur

der Cloud-Szenarien für Kunden abzudecken und bestens integrierte

Hybrid-Systeme aufzustellen.

Die Studie "Mit S/4HANA in die digitale Zukunft - Status, Ziele und Trends

bei der Einführung von S/4HANA im deutschsprachigen Raum" kann auf der

DATAGROUP Website kostenfrei heruntergeladen werden.

ÜBER DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

2.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

KONTAKT

Joelle Robineau

Unternehmenskommunikation

T +49 7127 970 059

joelle.robineau@datagroup.de

