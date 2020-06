DGAP-News: DATAGROUP SE: Aktuelle Lünendonk-Liste: DATAGROUP gehört zu den führenden IT-Dienstleistern (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

DATAGROUP SE: Aktuelle Lünendonk-Liste: DATAGROUP gehört zu den führenden IT-Dienstleistern

^

DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse

DATAGROUP SE: Aktuelle Lünendonk-Liste: DATAGROUP gehört zu den führenden

IT-Dienstleistern

18.06.2020 / 07:28

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Aktuelle Lünendonk-Liste: DATAGROUP gehört zu den führenden

IT-Dienstleistern

Pliezhausen, 18. Juni 2020. Das Marktforschungsinstitut Lünendonk &

Hossenfelder veröffentlichte die aktuelle Lünendonk-Liste. Unter den

führenden IT-Dienstleistern in Deutschland belegt DATAGROUP den sechsten

Platz unter den Top 10 der IT-Serviceanbieter.

In das Lünendonk-Ranking der führenden IT-Serviceanbieter wurden nur

Unternehmen aufgenommen, die mehr als 50% ihres Umsatzes mit IT-Outsourcing

und Managed Services erzielen. Während den größten IT-Serviceunternehmen nur

ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 1,9% gelang, gehört DATAGROUP zu

den am stärksten wachsenden Unternehmen in diesem Segment. Mit 19,0% im Jahr

2019 zeigt DATAGROUP das zweitbeste Umsatzwachstum im Ranking.

"Als Maschinenraum der Digitalisierung bieten wir genau die Expertise, die

Kunden für die Digitalisierung Ihrer Unternehmen brauchen.", erklärt Max

H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Das betrifft

insbesondere die Themen, die Unternehmen besonders beschäftigen:

Digitalisierung, S/4HANA und natürlich die Cloud."

Zu den Themen, die das Geschäft der IT-Dienstleister in Deutschland

vorantreiben, gehören unter anderem die Umstellung auf S/4HANA, die

Einführung von Software zur Umsetzung von Digitalisierungsstrategien, die

Modernisierung von IT-Landschaften sowie die Migration in die Cloud oder der

Aufbau und Betrieb hybrider Systeme und Themen wie die Einführung von

Künstlicher Intelligenz und IoT. DATAGROUP ist in allen Themenfeldern

bestens positioniert, um von diesem Wachstum zu profitieren.

Mit rund 500 SAP-Experten ist der IT-Dienstleister hervorragend aufgestellt,

um bei Kunden die Migration nach S/4HANA voranzutreiben, so beispielsweise

für den international tätigen Mittelständler Balcke-Dürr oder den

Flüssiggas-Experten Tyczka. Im Bereich der Cloud deckt DATAGROUP dank

langjähriger Expertise die komplette Bandbreite für Unternehmen ab: von

Public Cloud Angeboten, beispielsweise mit Microsoft Azure über Private

Cloud Angebote aus deutschen Rechenzentren bis hin zu hybriden

Kombinationen.

"Diese Themen sind sehr komplex und die richtige Expertise entscheidend für

den Erfolg von IT-Projekten. Gleichzeitig herrscht ein großer

Fachkräftemangel, der es vielen Unternehmen unmöglich macht, die notwendigen

internen Kompetenzen aufzubauen. Hier sind wir als IT-Dienstleister mit den

entsprechenden Experten natürlich besonders gefragt.", erklärt Max H.-H.

Schaber.

Für die aktuelle Studie wurden neben rund 80 IT-Dienstleistern auch 150

IT-Verantwortliche aus dem Mittelstand, Großunternehmen und Konzernen

befragt. Die Studie kann ab September 2020 kostenlos heruntergeladen werden.

ÜBER DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

2.700 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

KONTAKT

Claudia Erning

Investor Relations

T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de

---------------------------------------------------------------------------

18.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7127 970 000

Fax: +49 (0)7127 970 033

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

EQS News ID: 1072729

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1072729 18.06.2020

°