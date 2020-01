DGAP-News: DATAGRODATAGROUP überzeugt im Geschäftsjahr 2018/2019 erneut mit sehr guten ZahlenUP SE: (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Datagroup":

DATAGROUP überzeugt im Geschäftsjahr 2018/2019 erneut mit sehr guten Zahlen

* Umsatz: 323,3 Mio. EUR (+ 18,8 %)

* EBITDA: 39,8 Mio. EUR (+15,4 %)

* Ergebnis je Aktie: +13,5 % (1,76 EUR)

* Dividende soll erneut ansteigen: 70ct gegenüber 60ct im Vorjahr

(Alle Zahlen vor der Anwendung von IFRS 15/16)

Pliezhausen, 24. Januar 2020. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S), einer der führenden

IT-Dienstleister in Deutschland, veröffentlicht heute die testierten

Konzernzahlen des Geschäftsjahres 2018/2019 und bestätigt die im November

gemeldeten vorläufigen Zahlen. Der Vorstand erwartet für das laufende

Geschäftsjahr eine Fortführung der positiven Entwicklung.

"DATAGROUP hat ein starkes Jahr hinter sich. Unsere Akquisitionsstrategie

trägt weiterhin positiv zur Unternehmensentwicklung bei und wir konnten

viele neue Großaufträge, insbesondere im stark regulierten Finanzsektor

gewinnen.", so Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender der DATAGROUP SE. Im

Geschäftsjahr 2018/2019 (01.10.2018-30.09.2019) stieg der Umsatz (vor den

Effekten aus der Erstanwendung von IFRS 15 und 16) um 18,8 % auf 323,3 Mio.

EUR. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

kletterte bereinigt um 15,4 % auf 39,8 Mio. EUR (i.Vj. 34,5 Mio. EUR), die

EBITDA-Marge erreichte 12,3 % (i.Vj. 12,6 %). Der leichte Rückgang der

EBITDA-Marge ist begründet in der umsatzwirksamen Verbindung von

Transitionsaufwänden und Hardwarelieferungen. Ohne diese Effekte läge die

operative EBITDA-Marge bei ~13 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

stieg um 15,1 % auf 23,5 Mio. EUR (i.Vj. 20,4 Mio. EUR). Die EBIT-Marge lag

bei 7,3 % (i.Vj. 7,5%). Das EBT verbesserte sich um 18,6 % auf 21,9 Mio. EUR

(i.Vj. 18,5 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg um 13,5 % auf 1,76

EUR (i.Vj. 1,55).

Aufgrund der fortgesetzten guten Geschäftsentwicklung, der soliden

Bilanzstruktur und guten Liquiditätsausstattung werden Vorstand und

Aufsichtsrat auf der am 03. März 2020 am Firmensitz in Pliezhausen

stattfindenden Hauptversammlung vorschlagen, die Dividende von 60 auf 70

Cent je Aktie anzuheben.

ZAHLREICHE GROßAUFTRÄGE UND ERFOLGREICH INTEGRIERTE AKQUISITIONEN TRAGEN ZUM

UMSATZWACHSTUM BEI

Im vergangenen Geschäftsjahr konnte DATAGROUP zahlreiche Großaufträge mit

langen Laufzeiten gewinnen. Zu den neuen Kunden gehören unter anderem Messe

München, die Rundfunkanstalten der ARD und das Bankhaus Lampe. Mit dem

Kernprodukt CORBOX, einer modularen und flexibel kombinierbaren Suite von

Services, die den gesamten IT-Betrieb abdecken, konnte der IT-Dienstleister

im abgelaufenen Geschäftsjahr 29 Neukunden gewinnen und 16 Bestandskunden

mit Upselling weiterentwickeln.

Auch anorganisch ist DATAGROUP weiter gewachsen und hat die 22. und 23.

Übernahme seit dem Börsengang 2006 getätigt. Im April 2019 übernahm das

Unternehmen die UBL Informationssysteme GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg bei

Frankfurt am Main. Das sehr profitable Unternehmen ist Spezialist für IBM

Systeme und erwirtschaftete mit über 70 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von

über 25 Mio. EUR.

Gegen Ende des Geschäftsjahres, im August 2019, übernahm DATAGROUP Assets

und Mitarbeiter der IT-Informatik GmbH Ulm aus der Insolvenz. Mit der

Übernahme konnte DATAGROUP zahlreiche Arbeitsplätze sichern. Die über 300

SAP- und IT-Experten des Unternehmens verstärken seither das schlagkräftige

SAP-Team. Mit nunmehr über 500 SAP-Experten ist DATAGROUP bestens gerüstet,

das Wachstumspotenzial in diesem Bereich abzuschöpfen, das sich unter

anderem durch die verstärkte Migration des deutschen Mittelstandes von SAP

R3 auf S/4HANA ergibt.

Zu den Tochtergesellschaften der IT-Informatik gehörten auch zwei

profitable, sich nicht in Insolvenz befindliche Gesellschaften in Berlin und

Barcelona. Das Team in Barcelona besteht vorrangig aus Software-Entwicklern

und wurde an das Entwicklungsteam der DATAGROUP Mobile Solutions

angeschlossen. Mercoline Berlin entwickelt SAP und EDI Add-ons und ist

Experte für die Supply Chain.

"DATAGROUP hat immer wieder den Erfolg der Akquisitionsstrategie unter

Beweis gestellt.", so Peter Schneck, der als neuer Vorstand seit dem 01.

Oktober 2019 die Bereiche Investor Relations, Recht und M&A verantwortet.

"Wir können damit hohe anorganische Wachstumsraten erzielen und

vergleichsweise schnell IT-Expertise und Fachkräfte gewinnen."

GUTE AUSSICHTEN FÜR DAS NEUE GESCHÄFTSJAHR

DATAGROUP sieht sich gut gerüstet, die Erfolgsgeschichte auch im neuen

Geschäftsjahr fortzuschreiben. Am 17. Januar 2020 unterzeichnete DATAGROUP

einen Vertrag zum Erwerb der Mehrheit an der Diebold Nixdorf Portavis GmbH.

Portavis erbringt mit rund 200 Mitarbeitern IT-Services für Kunden im

Finanzdienstleistungssektor und erwirtschaftet im laufenden Geschäftsjahr

Umsätze von voraussichtlich rund 60 Mio. EUR. Das Unternehmen betreut im

Wesentlichen die Kunden Hamburger Sparkasse AG, die Sparkasse Bremen sowie

Hamburg Commercial Bank im Rahmen langlaufender Service-Verträge. Des

weiteren werden Erstkonsolidierungseffekte aus den Übernahmen der

IT-Informatik, die im vorangegangenen Geschäftsjahr nur zwei Monate

konsolidiert war sowie der UBL Informationssysteme (im Vorjahr sechs Monate

konsolidiert) positiv zur Unternehmensentwicklung beitragen.

Darüber hinaus sollen weiterhin intensiv Neukunden gewonnen und

Upselling-Potenziale bei Bestandskunden gehoben werden. In den ersten

Monaten des neuen Geschäftsjahres verzeichnet der IT-Dienstleister bereits

11 neu gewonnene und sieben deutlich weiterentwickelte Kundenverträge. Auch

die vielen langfristigen Verträge mit einer breit gestreuten, vielfältigen

Kundenbasis tragen zur kontinuierlichen Stabilität des Unternehmens bei.

"83 % unseres Umsatzes erzielen wir mit wiederkehrenden Verträgen.

Bestandskunden und Neukunden schätzen unser umfassendes

IT-Services-Portfolio und die Expertise, mit der wir

Digitalisierungsprojekte vorantreiben.", so Max H.-H. Schaber. "Wir bauen

kontinuierlich unsere Lösungen weiter aus und sind gut aufgestellt, bei

Wachstumsthemen wie Cloud, S/4HANA und Automatisierung als strategischer

Partner auf Augenhöhe unsere Kunden zu unterstützen."

Der Geschäftsbericht steht unter www.datagroup.de/publikationen/ zum

Download zur Verfügung.

FINANZKALENDER

Der Vorstand der DATAGROUP SE erläutert die Zahlen des Geschäftsjahres

2018/2019 am 30.01.2020 um 10.00 Uhr im Rahmen einer Telefonkonferenz. Alle

interessierten Investoren, Analysten und Journalisten sind herzlich zur

Teilnahme eingeladen.

Bitte wählen Sie zum angegebenen Zeitpunkt eine der folgenden

Telefonnummern:

Deutschland +49 69 247501895

Österreich +43 1 2675674

Schweiz +41 43 550 14 52

Belgien +32 2 588 43 69

Frankreich +33 4 82 98 62 47

Luxemburg +352 28 48 74 25

Niederlande +31 40 744 1295

Schweden +46 40 688 75 30

Großbritannien +44 1635 598061

USA +1 516-269-8983

10.02.2020 Roadshow New York

11.02.2020 Roadshow Chicago

12.02.2020 Roadshow Salt Lake City

19.02.2020 Roadshow London

20.02.2020 Roadshow Zürich

21.02.2020 Roadshow Frankfurt

25.02.2020 Veröffentlichung der Q1-Zahlen

03.03.2020 Ordentliche Hauptversammlung in Pliezhausen bei

Stuttgart

11.03.2020 Berenberg Opportunities Conference, London

14.05.2020 Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen

18.-20.05.202- Berenberg Bank Tarrytown Konferenz (USA)

0

18.06.2020 Quirin Champions Konferenz, Frankfurt

25.-26.06.202- Warburg Highlights Konferenz

0

01.09.2020 Veröffentlichung der Q3-Zahlen

19.-20.10.202- CF&B Large & Midcap Event, Paris

0

ÜBER DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

2.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das

Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie

zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen

Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-

Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des

IT-Service-Marktes teil.

