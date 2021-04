DGAP-News: CytoTools schließt Kooperationsvertrag zur Entwicklung von Inhalationstherapie bei Virusinfektionen wie COVID-19 und Influenza ab (deutsch)

CytoTools schließt Kooperationsvertrag zur Entwicklung von Inhalationstherapie bei Virusinfektionen wie COVID-19 und Influenza ab

CytoTools schließt Kooperationsvertrag zur Entwicklung von

Inhalationstherapie bei Virusinfektionen wie COVID-19 und Influenza ab

- Kooperation mit Medizintechnik-Spezialisten für inhalative Anwendungen

- Zulassung nach Arzneimittelverordnung mit frühzeitiger Auslizensierung

angestrebt

- Abschluss der weiteren Entwicklungsschritte bis Ende dritten Quartals

geplant

Darmstadt, 26. April 2021 - Die CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1), einer

Biotechnologie Holding mit Spezialisierung auf Pharma- und Medizinprodukte,

wird bei der Entwicklung ihres neuartigen Therapieansatzes bei

Virusinfektionen wie COVID-19 und Influenza mit dem MedTech-Spezialisten

Activoris Medizintechnik GmbH aus Gemünden, Deutschland, kooperieren. Nach

abgeschlossener Projektplanung haben beide Gesellschaften einen

entsprechenden Partnerschaftsvertrag unterzeichnet.

Ziel der Kooperation ist es, den nahezu nebenwirkungsfreien Wirkstoff DPOCL,

der sich in anderen Indikationen als äußerst wirksam gezeigt hat, nun in

einem inhalativen Therapieansatz direkt in die Lunge einzubringen. Das

Projekt soll im Rahmen der Kooperation zügig auf einen auslizenzierbaren

Stand gebracht werden. Zu den nun folgenden Schritten zählen zunächst die

Durchführung einer Aerosolcharakterisierung zur Bestimmung des optimalen

Inhalationsgerätes und der geeigneten Therapieparameter. Unmittelbar im

Anschluss wird im Rahmen weiterer toxikologischer Untersuchungen die

Auswirkung der inhalativen Gabe von DPOCL als Aerosol innerhalb des

Organismus untersucht.

"Diese Ergebnisse bilden die Basis, um die Wirksamkeit der Therapie im

Rahmen einer ersten Patientenstudie untersuchen zu können. Gleichzeitig

stellen sie aber auch bereits die grundsätzlich relevanten Daten für

potenziell interessierte Lizenznehmer der Therapie dar", erklärt Dr. Dirk

Kaiser, Vorstand für Forschung & Entwicklung bei CytoTools. "Wir gehen nach

aktueller Planung davon aus, diesen Teil der Entwicklungsarbeit bis Ende des

dritten Quartals erfolgreich abschließen zu können."

Das Management von Activoris bringt dabei neben seiner fachlichen Kompetenz

auch sein Netzwerk in die Kooperation mit ein, in dem in der Vergangenheit

vergleichbare inhalative Anwendungen erfolgreich entwickelt und an

internationale Pharmakonzerne veräußert wurden. "Wir freuen uns sehr über

die Kooperation mit der CytoTools, in die wir unsere über 20-jährige

Erfahrung aus der Inhalationstechnologie und einen nachweislichen Exit Track

Record einbringen", kommentiert Axel Fischer, CEO von Activoris. "Aus

unserer Erfahrung wissen wir, wie herausfordernd es ist, einen wirksamen

Therapieansatz bei viralen Infekten zu entwickeln. Mit DPOCL hat CytoTools

einen Wirkstoff im Portfolio, der für den inhalativen Ansatz prädestiniert

erscheint."

Bis zum Abschluss des klinischen Proof-of-Concept geht die Projektplanung

von Kosten in Höhe von rund 0,8 Mio. Euro aus. "Grundsätzlich sind wir für

eine Auslizensierung oder auch einen vollständigen Exit des Projekts

jederzeit offen. Die Kosten des Projekts bewegen sich aber in einem derart

überschaubaren Rahmen und stehen gleichzeitig in einem so attraktiven

Verhältnis zu dem enormen Marktpotenzial der Therapie, dass wir die

Entwicklung grundsätzlich auch durch die klinischen Phasen bis hin zur

Marktreife begleiten können", ist sich Dr. Mark-André Freyberg,

Vorstandsvorsitzender von CytoTools, sicher. "Mit Activoris haben wir einen

überaus erfahrenen und schlagkräftigen Partner für das Projekt gewonnen, so

dass wir überaus hohe Chancen sehen, den Ansatz zu einem neuen Standard in

der antiviralen Therapeutik entwickeln zu können."

In den Ende 2020 durchgeführten Zellkulturexperimenten der

Universitätsarbeitsgruppe Medizinische Virologie des Universitätsklinikums

Frankfurt wurde die Wirksamkeit von DPOCL auf den Virus Sars-CoV-2 in

Kombination mit humanen CaCo-2-Zellen bereits untersucht. Hierbei wurde eine

dosisabhängige Wirkung festgestellt, die mit der höchsten Dosis eine über

90-prozentige Wirksamkeit bestätigt und die viruzide Wirksamkeit von DPOCL

nachgewiesen.

In internen Versuchsreihen des Unternehmens mit handelsüblichen Inhalatoren

wurde auch die Verneblung von DPOCL in Salzlösung bereits erfolgreich

getestet. Es ist daher davon auszugehen, dass sich die positiven Ergebnisse

auch im Rahmen der durchzuführenden Humanstudie replizieren lassen. Damit

wäre eine Bekämpfung des Virus direkt in der Lunge oder im Bereich der

Bronchien sowie der oberen Atemwege, also an der Eintrittsbarriere des Virus

in den Körper, zu einem sehr frühen Zeitpunkt möglich. Die gute

Verträglichkeit der Wirkstofflösung bietet den Vorteil, dass mit einer

vergleichsweise komplikationsfreien Behandlung bereits zu einem sehr frühen

Zeitpunkt einer Infektion begonnen werden kann.

Weitere Informationen zur CytoTools AG, ihren verbundenen

Tochtergesellschaften sowie der Wirkstoffpipeline der Holding stehen auf der

Website des Unternehmens unter www.cytotools.de bereit.

Über CytoTools:

Die CytoTools AG ist eine deutsche Biotechnologie Holding, die Ergebnisse

aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und

programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen

Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige

Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und

Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in

der Dermatologie, Kardiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools

ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält

Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (65 %) und

CytoPharma GmbH (50 %).

Über Activoris Medizintechnik:

Die Activoris Medizintechnik GmbH in Gemünden (Wohra) ist ein

spezialisierter MedTech- und Pharma-Dienstleister mit besonderer Expertise

im Bereich respiratorischer Therapien und Inhalation. Die Kunden sind

etablierte Unternehmen als auch innovative Startups aus der BioTech-,

MedTech- und Pharmabranche, die durch die Outsourcing-Services der Activoris

höhere Flexibilität, Kosteneffizienz und schnelleren Marktzugang erreichen.

Weitere Informationen zum Unternehmen stehen auf der Website der

Gesellschaft unter www.activoris.com zur Verfügung.

°