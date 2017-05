DGAP-News: Die CytoTools AG gibt Veränderung im Vorstand und Strategiewechsel bei den operativ tätigen Gesellschaften bekannt. (deutsch)

Die CytoTools AG gibt Veränderung im Vorstand und Strategiewechsel bei den operativ tätigen Gesellschaften bekannt.





- Die CytoTools AG gibt bekannt, dass Herr Dr. med. Wilfried Hauke aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausscheidet

- Dr. med. Wilfried Hauke hat die Entwicklungsstrategie für die anstehenden klinischen Studien und die Zertifizierung des Medizinproduktes geplant und gestartet

- Die zukünftige Strategie sieht vor, die Geschäftsführung der Beteiligungen DermaTools Biotech GmbH und CytoPharma GmbH deutlich zu verstärken

Darmstadt, 31. Mai 2017 - Die CytoTools AG, eine Technologieholding mit Beteiligungen im Pharma- und Medizinproduktbereich, gibt eine Veränderung im Vorstand bekannt: Herr Dr. Wilfried Hauke scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand aus. Er hat die gesamte Strategie zum klinischen Entwicklung und zur Medizinproduktzertifizierung abgeschlossen und steht der CytoTools AG zukünftig als Berater zur Verfügung. Die CytoTools AG dankt Herrn Dr. Hauke für die Erarbeitung der neuen Entwicklungsstrategie.

Für den Bereich Medizin, klinische Entwicklung und Zulassung werden einhergehend mit einem Strategiewechsel neue erfahrene Manager aus der international tätigen Pharma- und Medizinprodukteindustrie auf der Ebene der Tochterfirmen als Geschäftsführer eingesetzt. Geeignete Kandidaten stehen zur Verfügung und werden in Kürze vorgestellt. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, die anstehenden Aufgabenstellungen jetzt schnell und effektiv abarbeiten zu können. Die Entwicklung eines Medizinproduktes wurde gestartet und die klinische Entwicklung des Wundheilungswirkstoffs DermaPro(R) soll noch in diesem Jahr, nach erfolgreicher Finanzierung, weitergeführt werden.

Mit der kurzfristig anstehenden Berufung der neuen Geschäftsführer der DermaTools Biotech GmbH wird die operative Kompetenz direkt in der DermaTools geschaffen und gebündelt. Damit soll die wichtige Zielsetzung, die jetzt zu wiederholenden klinischen Phasen zu DermaPro(R) noch in diesem Jahr weiterzuführen und im geplanten Zeitrahmen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, erreicht werden.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Mark-Andre Freyberg fasst zusammen: "Mit den abgeschlossenen Planungen von Herrn Dr. Hauke hat die CytoTools AG eine klare Strategie zur Umsetzung ihrer Derma-Pipeline. Mit dem Strategiewechsel hin zu einer Stärkung der Geschäftsführung der DermaTools werden wir unsere Ziele effektiver und schneller umsetzen. Mit der gestarteten Medizinproduktentwicklung werden wir zeitnah auf mögliche Partner zugehen und dadurch ein interessantes Produkt im Markt platzieren können."

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die CytoTools AG, vormals CytoTools GmbH, ist ein Technologieholding- und Beteiligungsunternehmen, das Beteiligungen an ihren Tochterfirmen mit Produktentwicklung im Pharma- und Medizinproduktbereich hält: ca. 57 % an der DermaTools Biotech GmbH (Therapiebereich Dermatologie, Urologie) und 42 % an der CytoPharma GmbH (Therapiebereich Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs). Das gesamte Know-how ist durch entsprechende Basispatente geschützt, die von der CytoTools AG weltweit aufrecht erhalten und in Form weltweiter exklusiver Lizenzen an die Beteiligungsunternehmen weitergegeben werden.

Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de

