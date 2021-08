DGAP-News: CureVac veröffentlicht Finanzergebnisse des zweiten Quartals und ersten Halbjahres 2021 und informiert über seine Geschäftsentwicklung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

CureVac veröffentlicht Finanzergebnisse des zweiten Quartals und ersten Halbjahres 2021 und informiert über seine Geschäftsentwicklung

16.08.2021

* Fortgeführte Transformation des Unternehmens in ein kommerzielles

Biopharmaunternehmen

* Vorstand verstärkt durch Ernennung von Malte Greune zum Chief

Operation Officer und Klaus Edvardsen zum Chief Development Officer

* CVnCoV, COVID-19-Impfstoffkandidat der ersten Generation

* Daten der finalen Analyse der zulassungsrelevanten Phase 2b/3-Studie

in zehn Ländern in variantenreicher Umgebung veröffentlicht

* Zulassung bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA)

angestrebt; umfassende klinische Datenpakete werden weiterhin im

Rahmen des rollierenden Zulassungsverfahrens eingereicht

* CV2CoV, COVID-19-Impfstoffkandidat der zweiten Generation, entwickelt in

Zusammenarbeit mit GSK

* Präklinische Studie bestätigt deutlich verbesserte Immunantworten

mit mRNA-Rückgrat der zweiten Generation, verglichen mit

mRNA-Rückgrat der ersten Generation in Challenge-Studie und

gegenüber verschiedenen Varianten, darunter Delta- und

Lambda-Variante

* Start einer klinischen Phase 1-Studie für CV2CoV voraussichtlich in

Q4 2021

* Onkologie-Programme

* Teilnehmerrekrutierung für Erweiterung der Phase 1-Studie für CV8102

im Zeitplan

* Frühes BI 1361849-Programm mit Boehringer Ingelheim basierend auf

älterer Protamin-Formulierung beendet; Unternehmen in Abstimmung für

mögliche weitere Zusammenarbeit

* Finanzen: Cash-Position von EUR1,36 Milliarden zum 30. Juni 2021

TÜBINGEN, Deutschland/ BOSTON, USA - 16. August 2021 - CureVac N.V. (Nasdaq:

CVAC), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen

Studien eine neue Klasse von transformativen Medikamenten auf der Basis von

Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute die Finanzergebnisse

für das zweite Quartal und das erste Halbjahr des Jahres 2021 sowie

Informationen zur Geschäftsentwicklung bekannt.

"In vielen Regionen weltweit ist der Impfschutz gegen SARS-CoV-2 noch nicht

ausreichend; wirksame Impfstoffe sind daher notwendig, um die weitere

Evolution des Virus zu verhindern und die Gefahr erneuter Einschränkungen

des öffentlichen Lebens abzuwenden", sagte Dr. Franz-Werner Haas,

Vorstandsvorsitzender von CureVac. "Während die kürzlich veröffentlichten

finalen Daten unserer zulassungsrelevanten Phase 2b/3-Studie die Erwartungen

für ältere Teilnehmer nicht erfüllen konnten, zeigte unser

COVID-19-Impfstoffkandidat der ersten Generation, CVnCoV, in der

Altersgruppe zwischen 18 und 60 Jahren ein solides Wirksamkeitsprofil. Wir

bekräftigen unsere Absicht, die behördliche Zulassung bei der Europäischen

Arzneimittel-Agentur zu beantragen und übermitteln derzeit umfassende

klinische Daten an die Agentur, um den Nutzen von CVnCoV für das öffentliche

Gesundheitswesen abschätzen zu können. Die Erkenntnisse aus unserem

klinischen COVID-19-Entwicklungsprogramm fließen in alle Bereiche unserer

Pipeline ein, für die wir einen breiteren technologischen Ansatz verfolgen,

der auch multivalente und kombinierte Impfstoffformate beinhaltet. Dies ist

Teil des umfassenden Programms für Infektionskrankheiten, welches wir

gemeinsam mit GSK entwickelt haben. Dazu gehört unser

COVID-19-Impfstoffkandidat CV2CoV, der sich weiterhin positiv auf eine

klinische Entwicklung im vierten Quartal 2021 hin entwickelt. Gleichzeitig

beschleunigen wir die Entwicklung unseres Unternehmens und den Ausbau

unserer Produktionskapazitäten, auch für die Durchführung weiterer

klinischer Studien. In diesem Zusammenhang legen wir einen großen

Entwicklungsschwerpunkt auf den The RNA Printer(R) mitsamt Aufbau einer

eigenen operativen Infrastruktur für dieses strategische Kernprojekt."

"Im ersten Halbjahr 2021 konnten wir mit unseren Finanzaktivitäten und der

Erweiterung unserer Partnerschaft mit GSK eine wichtige finanzielle Basis

legen, um unsere Geschäftsentwicklung weiter zu beschleunigen, und

gleichzeitig die damit verbundenen Mehrkosten abzusichern", sagte Pierre

Kemula, Finanzvorstand von CureVac. "Wir haben das erste Halbjahr mit einer

Cash-Position von EUR1,36 Milliarden abgeschlossen und können nun unsere

Infrastruktur für die kommerzielle Produktentwicklung in allen Bereichen

sowie die Produktion weiter ausbauen, unterstützt durch zwei neue

CureVac-Vorstandsmitglieder. Während wir auf eine behördliche Zulassung für

CVnCoV hinarbeiten, erweitern wir unsere klinische Pipeline durch ein

breites Portfolio im Bereich der Infektionskrankheiten, das wir zusammen mit

GSK entwickeln. Dazu gehört auch das COVID-19-Impfstoffprogramm der zweiten

Generation."

Ausgewählte Geschäftsentwicklungen

Umsetzung von Unternehmensentwicklung und Transformation

CureVac treibt die beschleunigte Unternehmenstransformation von einem

wissenschaftlich orientierten Biotech-Unternehmen zu einem kommerziellen

Biopharma-Unternehmen voran. Der kontinuierliche Aufbau einer kommerziellen

Infrastruktur wird durch die kürzlich erfolgte Ernennung von zwei neuen

Vorstandsmitgliedern unterstützt, die internationale Expertise und

Führungserfahrung mitbringen.

Dr. Malte Greune wurde am 1. Juli 2021 zum Chief Operating Officer im

Vorstand ernannt. In dieser Position wird er die weitere Umsetzung der

umfassenden Strategie von CureVac zur Ausweitung aller kommerziellen

Produktionsaktivitäten und -tätigkeiten für mRNA-Impfstoffe und -therapien

verantworten. Am 1. August ist Dr. Klaus Edvardsen als Chief Development

Officer dem CureVac Management Team beigetreten, um die weitere Entwicklung

der Technologie-Plattform und den Ausbau der klinischen Entwicklungspipeline

in allen therapeutischen Bereichen voranzutreiben.

Prophylaktische Impfstoffe

CVnCoV - COVID-19-Impfstoffkandidat der ersten Generation

CVnCoV ist der Impfstoffkandidat der ersten Generation des klinischen

COVID-19-Impfstoffprogramms von CureVac. CVnCoV basiert auf optimierter,

chemisch nicht modifizierter mRNA und zeigte eine gute Verträglichkeit bei

einer Dosis von 12µg sowie robuste Immunantworten, verglichen mit denen von

genesenen COVID-19-Patienten.

Zulassungsrelevante Phase 2b/3-Studie (HERALD) in Lateinamerika und Europa

An der zulassungsrelevanten Phase 2b/3-Studie (HERALD), die im Dezember 2020

gestartet wurde, nehmen rund 40.000 Probanden in zehn Ländern in

Lateinamerika und Europa in der vordefinierten Altersgruppe zwischen 18 und

60 Jahren sowie über 60 Jahre teil. Von den Teilnehmern wurden rund 75% in

Studienzentren in Lateinamerika und 25% in Europa in die Studie aufgenommen.

Am 30. Juni 2021 wurden die Daten der finalen Analyse auf Basis von 228

bestätigten COVID-19-Fällen veröffentlicht, die mindestens zwei Wochen nach

der zweiten Impfung auftraten. In einer bisher beispiellosen Studienumgebung

mit 15 aufgetretenen Virusstämmen zum Zeitpunkt der finalen Analyse zeigte

CVnCoV insgesamt eine Wirksamkeit von 48% gegen eine Erkrankung jeglichen

Schweregrades in allen Altersgruppen. Bei Teilnehmern in der Altersgruppe

zwischen 18 und 60 Jahren zeigte CVnCoV eine deutliche Schutzwirkung mit

einer Wirksamkeit von 53% gegen eine Erkrankung jeglichen Schweregrades

einschließlich einzelner milder und nicht-respiratorischer Symptome. Eine

Schutzwirkung von 77% gegenüber moderatem und schwerem Krankheitsverlauf

wurde in der Altersgruppe zwischen 18 und 60 errechnet. In der gleichen

Altersgruppe bot CVnCoV eine hundertprozentige Schutzwirkung vor

Krankenhausaufenthalt oder dem Tod. Bei Teilnehmern über 60 Jahren

ermöglichten die vorhandenen Daten keine statistisch eindeutige Bestimmung

der Wirksamkeit. Weiterhin bestätigen die Daten ein gutes Sicherheitsprofil

für CVnCoV in allen Altersgruppen.

Von den 228 Fällen wurden 204 sequenziert, um die Variante zu

identifizieren, die die Infektion verursacht hatte. In rund 86% der Fälle

waren dies sogenannte besorgniserregende Varianten (Variants of Concern, ca.

51%) und Varianten von besonderem Interesse (Variants of Interest, ca. 35%).

Zu letzteren zählt auch die Lambda-Variante, die zuerst in Peru (ca. 21%)

und B.1.621, die zuerst in Kolumbien (ca. 14%) auftrat. Knapp 3% der Fälle

konnten dem ursprünglichen SARS-CoV-2-Virusstamm zugeordnet werden. Bei den

restlichen 11% der Fälle handelte es sich um weniger erforschte Virusstämme.

In der Altersgruppe von 18 bis 60 Jahren und über die häufiger auftretenden

Varianten hinweg reichte die variantenabhängige Wirksamkeit von rund 42%

(B.1.621-Variante, die zuerst in Kolumbien auftrat) bis zu 67%

(Gamma-Variante) gegen eine Erkrankung jeglichen Schweregrades. Da die

Delta-Variante bei den bestätigten Fällen nicht repräsentiert war, konnte

sie nicht separat untersucht werden.

Regulatorische Zulassung

CureVac beabsichtigt, die behördliche Zulassung für CVnCoV bei der

Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zu beantragen, um den Impfstoff den

Teilen der Bevölkerungsgruppen zur Verfügung zu stellen, für die eine

Schutzwirkung gezeigt wurde. Im Rahmen des rollierenden

Zulassungsverfahrens, das bei der EMA im Februar 2021 eingeleitet wurde,

werden derzeit weitere umfassende klinische Datenpakete eingereicht. Der

Abschluss der Datenbereitstellung wird gegen Ende des dritten Quartals

erwartet. Eine mögliche Antragsstellung auf eine bedingte Zulassung wird im

laufendem Austausch mit der EMA definiert.

Aktuelle Änderungen des klinischen CVnCoV-Entwicklungsprogramm

Die Protokolländerung für die laufende Phase 2a-Studie in Peru und Panama,

die im März 2021 für eine Aufnahme von 40 jugendlichen Teilnehmern im Alter

von 12 bis 17 Jahren eingereicht wurde, ist zurückgezogen worden. Derzeit

wird eine neue und separate Studie zur Erprobung von CVnCoV in dieser

wichtigen Altersgruppe vorbereitet.

Die im April 2021 begonnene Phase-3-Studie zur Untersuchung der Sicherheit,

Reaktogenität und Immunogenität von CVnCoV bei Erwachsenen mit einem

erhöhten Risiko einer schweren COVID-19-Infektion aufgrund von

Komorbiditäten ist weiterhin aktiv. Aufgrund des Fortschritts des

Impfprogramms einschließlich dieser besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe

in Belgien, wo die Studie durchgeführt wird, wird die Studie mit einer

reduzierten Anzahl von 131 rekrutierten Teilnehmern fortgesetzt.

Die Grippe-Co-Administrationsstudie, die zusammen mit Bayer initiiert werden

sollte, um die Kompatibilität mit etablierten saisonalen Impfstoffen im

Falle einer saisonalen COVID-19-Impfung zu untersuchen, wird derzeit

aufgrund der nicht eindeutigen Wirksamkeit von CVnCoV bei älteren

Erwachsenen über 60 Jahren in der HERALD-Studie neu konzipiert.

Eine Phase-2-Studie, die sich auf die Immunogenität und eine eingehende

Charakterisierung der Immunreaktionen bei älteren Erwachsenen über 65 Jahren

im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen konzentrierte, wurde aufgrund der nicht

eindeutigen Wirksamkeit von CVnCoV bei Erwachsenen über 60 Jahren in der

HERALD-Studie abgesagt.

CV2CoV - COVID-19-Impfstoffkandidat der zweiten Generation

CV2CoV ist der Impfstoffkandidat der zweiten Generation in CureVacs

COVID-19-Impfstoffprogramm, der ein neues mRNA-Rückgrat verwendet, das in

Zusammenarbeit mit GSK entwickelt wird. Das optimierte mRNA-Rückgrat soll

unter anderem die intrazelluläre Translation der mRNA für eine höhere und

erweiterte Proteinexpression verbessern, sodass frühere und stärkere

Immunantworten im Vergleich zu CVnCoV erzeugt werden.

Präklinische Studie von CV2CoV zur Untersuchung der Immunreaktionen und der

Schutzwirkung gegenüber dem SARS-CoV-2 Virus

Am 16. August 2021 veröffentlichte CureVac präklinische Daten zu

Immunantworten und der Schutzwirkung von CV2CoV und CVnCoV, CureVacs

Impfstoffkandidaten der ersten Generation, in einer

SARS-CoV-2-Challenge-Studie an nichtmenschlichen Primaten. Die Studie

untersuchte Cynomolgus-Affen nach einer Impfung mit je 12µg des

Impfstoffkandidaten der ersten oder zweiten Generation. Es wurde

festgestellt, dass CV2CoV im Vergleich zum Impfstoffkandidaten der ersten

Generation, CVnCoV, angeborene und adaptive Immunantworten besser aktiviert

und damit ein schnelleres Einsetzen der Immunantwort, höhere Antikörpertiter

und eine stärkere Aktivierung von B- und T-Gedächtniszellen erzielt. CV2CoV

war zudem in der Lage, eine stärkere Antikörperneutralisierung aller

ausgewählten Varianten zu erreichen, darunter die Beta-, Delta- und die

Lambda-Variante. In der Challenge-Studie mit dem ursprünglichen

SARS-CoV-2-Virus zeigte sich, dass die mit CV2CoV geimpften Tiere besser

geschützt waren, gemessen an der wirksamen Beseitigung der Virenlast in

Lunge und Nase. Das vollständige Manuskript der präklinischen Daten ist auf

dem Preprint-Server bioRxiv verfügbar.

Onkologie

Der wichtigste Krebstherapie-Kandidat von CureVac in der Onkologie, CV8102,

wird derzeit in einer Phase 1-Dosis-Eskalationsstudie untersucht, in der die

Verträglichkeit und die Aktivität als Einzelwirkstoff sowie in Kombination

mit einer systemischen Anti-PD-1-Antikörpern bewertet wird. Mit der

Erweiterung der Phase 1-Studie, die im Februar 2021 bekanntgegeben wurde,

soll die Sicherheit, die Verträglichkeit und die Wirksamkeit der empfohlenen

CV8102-Dosis von 600 µg bei 40 Patienten mit PD-1-refraktärem Melanom

bestätigt werden. Seit dem 6. Juli 2021 wurden 12 von 30 Patienten für die

intratumorale Impfung mit CV8102 in Kombination mit PD-1-Antikörpern

rekrutiert. Die Gruppe zur Behandlung mit CV8102 als Einzelwirkstoff ist mit

allen zehn von zehn geplanten Patienten vollständig rekrutiert. Auf dem

Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (European

Society for Medical Oncology, ESMO) und dem Jahrestreffen der Society for

Immunotherapy of Cancer (SITC) im Laufe dieses Jahres werden weitere

Informationen über den Fortgang der Studie erwartet.

BI1361849: Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim

Im Juni 2021 teilte Boehringer Ingelheim CureVac seine Absicht mit, die 2014

geschlossene Kooperationsvereinbarung für BI1361849 zu beenden. Die

Beendigung der Kooperation wird im November 2021 wirksam. In dem Programm

sollen spezifische Immunantworten gegen tumorassoziierte Antigene, die bei

Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Non-Small Cell Lung Cancer,

NSCLC) häufig überexprimiert sind, erzeugt werden. Dabei wurde eine ältere

Protamin-Formulierung angewendet, die dem damaligen Stand der

technologischen Entwicklung entsprach. Derzeit wird eine klinische Phase

1/2-Studie für NSCLC unter Anwendung von BI1361849 als Kombinationstherapie

durchgeführt. Beide Unternehmen befinden sich in der Abstimmung für eine

mögliche weitere Zusammenarbeit bezüglich der

CureVac-RNA-Technologieplattform auf Grundlage neuester LNP-basierter

Formulierungen.

Finanz-Update für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2021

Cash Position

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente stiegen auf EUR1,36

Milliarden zum 30. Juni 2021 von EUR1,32 Milliarden zum 31. Dezember 2020.

Dieser Anstieg resultiert hauptsächlich aus EUR404 Millionen an Nettoerlösen

im Rahmen eines öffentlichen Folgeangebots im ersten Quartal des Jahres und

einer Vorauszahlung von EUR75 Millionen im Mai 2021 im Rahmen unserer

COVID-Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit GlaxoSmithKline (GSK) für den

COVID-19-Impfstoffkandidaten der zweiten Generation CV2CoV. In den sechs

Monaten des Jahres 2021 wurden die Mittel hauptsächlich für alle weiteren

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für CVnCoV, unseren

COVID-19-Impfstoffkandidaten der ersten Generation, aufgewendet.

Umsätze

Die Umsätze beliefen sich auf EUR22,4 Millionen für den Zeitraum April bis

Juni 2021 bzw. EUR32,4 Millionen für die ersten sechs Monate des Jahres 2021

mit Abschluss am 30. Juni 2021. Dies entspricht einem Rückgang von EUR12,1

Millionen bzw. EUR5,3 Millionen oder 35% bzw. 14% gegenüber EUR34,5 Millionen

bzw. EUR37,7 Millionen für die gleichen Zeiträume im Jahr 2020.

Die Verluste sind in erster Linie auf einen Einmaleffekt im zweiten Quartal

des Jahres 2020 zurückzuführen, wobei 33,1 Millionen Euro an

Vertragsverbindlichkeiten aus einer Vorauszahlung bei Beendigung unserer

Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Eli Lilly als Umsatzerlöse verbucht

wurden.

Dieser Rückgang wurde teilweise durch ein höheres Umsatzvolumen mit GSK

kompensiert: Im Juli 2020 unterzeichneten GSK und CureVac eine strategische

Kooperationsvereinbarung für die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und

Vermarktung von mRNA-basierten Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern

gegen Erreger für Infektionskrankheiten. Im April 2021 unterzeichneten GSK

und CureVac die COVID-Kooperations- und Lizenzvereinbarung für das

COVID-19-Impfstoffprogramm der zweiten Generation (CV2CoV). Insgesamt wurden

für beide Programme in den ersten sechs Monaten 2021 ein Umsatz von EUR29,3

Millionen verbucht. Darüber hinaus hat Boehringer Ingelheim CureVac im Juni

2021 über seine Absicht informiert, die Kooperationsvereinbarung zu

BI1361849 zu beenden. Der Abschluss wird im November 2021 wirksam. Infolge

der Kündigung wird die verbleibende Vertragsverbindlichkeit, die sich auf

die Vorauszahlung bezieht, über einen kürzeren Zeitraum bis zum

Kündigungstermin im Umsatz erfasst. In den ersten sechs Monaten des Jahres

2021 wurden EUR2,1 Millionen gegenüber EUR1,0 Millionen im Vorjahr als Umsatz

verbucht.

Operatives Ergebnis

Der operative Verlust betrug EUR147,8 Millionen für den Zeitraum April bis

Juni 2021 bzw. EUR263,7 Millionen für die ersten sechs Monate des Jahres 2021

mit Abschluss am 30. Juni 2021. Das entspricht einem Anstieg um EUR144,6

Millionen bzw. EUR237,3 Millionen gegenüber EUR3,2 Millionen bzw. EUR26,4

Millionen in den Vergleichszeiträumen des Jahres 2020. Der betriebliche

Verlust ging hauptsächlich auf höhere Forschungs- und Entwicklungskosten für

CVnCoV, unseren COVID-19-Impfstoffkandidaten zurück. Die Kosten für die

Forschung und Entwicklung entstanden vor allem durch Aufwendungen für

klinische Forschungseinrichtungen sowie Personalkosten für Mitarbeiter im

Rahmen der Entwicklung von CVnCoV. Im Laufe der Zeit stellten wir zudem

höhere Umsatzkosten fest, die hauptsächlich Kosten für den Aufbau der

Produktionsprozesse für unseren COVID-19-Impfstoffkandidaten der ersten

Generation, CVnCoV, betrafen. Der Anstieg der allgemeinen Verwaltungskosten

ist hauptsächlich auf Beratungsleistungen für die Vorbereitung der

Produkteinführung und auf Personalkosten aufgrund der gestiegenen

Mitarbeiterzahl zurückzuführen. Die erhöhten Ausgaben wurden teilweise durch

Erträge aus Fördermitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

(BMBF) für die Entwicklung und Produktion unseres

COVID-19-Impfstoffkandidaten kompensiert.

Finanzergebnis (Finanzerträge und Aufwendungen)

Das Finanzergebnis belief sich auf einen Verlust von EUR4,4 Millionen für den

Zeitraum April bis Juni 2021 bzw. EUR0,7 Millionen für die ersten sechs Monate

des Jahres. Das entspricht einer Verbesserung um EUR4,4 Millionen bzw. EUR8,8

Millionen gegenüber einem Verlust von EUR8,8 Millionen bzw. EUR9,5 Millionen für

die Vergleichszeiträume des Jahres 2020. Das Finanzergebnis für die sechs

Monate bis zum 30. Juni 2021 wurde durch negative Zinsen auf Barmittel

bestimmt, die in liquiden Mitteln gehalten werden, um für die CVnCoV und

CV2CoV-Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten zur Verfügung zu stehen.

Dieser Verlust wurde fast vollständig durch Wechselkursgewinne kompensiert.

Das Finanzergebnis für die sechs Monate bis Juni 2020 wurde hauptsächlich

durch die Zinsen auf die vollständig zurückgezahlten Wandeldarlehen im

August 2020 bestimmt, die teilweise durch Wechselkursgewinne ausgeglichen

wurden.

Verlust vor Steuern

Der Verlust vor Steuern betrug EUR152,2 Millionen für den Zeitraum April bis

Juni 2021 bzw. EUR264,4 Millionen für die ersten sechs Monate des Jahres mit

Abschluss am 30. Juni 2021 gegenüber EUR12,0 Millionen bzw. EUR35,9 Millionen in

den Vergleichszeiträumen des Jahres 2020.

Über CureVac

CureVac ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der

mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA) mit mehr als 20 Jahren

Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung dieses vielseitigen

biologischen Moleküls für medizinische Zwecke. Das Prinzip von CureVacs

proprietärer Technologie basiert auf der Nutzung von chemisch nicht

modifizierter mRNA als Datenträger, um den menschlichen Körper zur

Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine

Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Auf der Grundlage seiner

firmeneigenen Technologie hat das Unternehmen eine umfangreiche klinische

Pipeline in den Bereichen der prophylaktischen Impfstoffe, Krebstherapien,

Antikörpertherapien und zur Behandlung seltener Krankheiten aufgebaut.

CureVac ist seit August 2020 an der New Yorker Nasdaq notiert. Das

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und beschäftigt

mehr als 700 Mitarbeiter an den Standorten Tübingen, Frankfurt und Boston,

USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.curevac.com.

CureVac Investor Relations Kontakt

Dr. Sarah Fakih, Vice President Corporate Communications und Investor

Relations

CureVac, Tübingen

T: +49 7071 9883-1298

M: +49 160 90 496949

sarah.fakih@curevac.com

CureVac Medienkontakt

Anna Kamilli, Manager Communications

CureVac, Tübingen

T: +49 7071 9883-1684

anna.kamilli@curevac.com

Bettina Jödicke-Braas, Manager Communications

CureVac, Tübingen

T: +49 7071 9883-1087

bettina.joedicke-braas@curevac.com

Zukunftsgerichtete Aussagen CureVac

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen"

im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995

darstellen, einschließlich Aussagen, die Meinungen, Erwartungen,

Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen der CureVac N.V.

und/oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften CureVac AG, CureVac

Real Estate GmbH, CureVac Inc., CureVac Swiss AG und CureVac Corporate

Services GmbH (nachfolgend "das Unternehmen") hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse oder zukünftiger Ergebnisse ausdrücken, im Gegensatz zu Aussagen,

die historische Fakten wiedergeben. Beispiele hierfür sind die Erörterung

der potenziellen Wirksamkeit der Impfstoff- und Behandlungskandidaten des

Unternehmens und der Strategien des Unternehmens, der Finanzierungspläne,

der Wachstumsmöglichkeiten und des Marktwachstums. In einigen Fällen können

Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen wie "antizipieren",

"beabsichtigen", "glauben", "schätzen", "planen", "anstreben", "projizieren"

oder "erwarten", "können", "werden", "würden", "könnten", "potentiell",

"beabsichtigen" oder "sollten", dem Negativ dieser Begriffe oder ähnlichen

Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen

Einschätzungen und Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem

Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

sind jedoch keine Garantie für die Leistung des Unternehmens, und Sie

sollten sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken, Ungewissheiten und

anderen variablen Umständen, einschließlich negativer weltweiter

wirtschaftlicher Bedingungen sowie anhaltender Instabilität und Volatilität

auf den weltweiten Finanzmärkten, der Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten,

der Fähigkeit, aktuelle und zukünftige präklinische Studien und klinische

Studien durchzuführen, dem Zeitplan, den Kosten und der Ungewissheit der

behördlichen Zulassung, der Abhängigkeit von Dritten und

Kooperationspartnern, der Fähigkeit, Produkte zu vermarkten, der Fähigkeit,

Produkte herzustellen, mögliche Änderungen der aktuellen und geplanten

Gesetze, Vorschriften und Regierungspolitik, Druck durch zunehmenden

Wettbewerb und Konsolidierung in der Branche des Unternehmens, die

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und die

Betriebsergebnisse des Unternehmens, die Fähigkeit, das Wachstum zu

bewältigen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Abhängigkeit vom

Schutz des geistigen Eigentums, die Fähigkeit, für die Sicherheit der

Patienten zu sorgen, und Schwankungen der Betriebsergebnisse aufgrund der

Auswirkungen von Wechselkursen oder anderen Faktoren. Solche Risiken und

Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die

Leser werden davor gewarnt, sich unhinterfragt auf solche Aussagen zu

verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des

Unternehmens und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von denen unterscheiden, die das Unternehmen erwartet. Die in

dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig. Das Unternehmen

übernimmt keine Verpflichtung, und lehnt es ausdrücklich ab, solche Aussagen

zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Revisionen solcher Aussagen

öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen

widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des

Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)

eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website

der SEC unter www.sec.gov abrufen.

Cash and Condensed Consolidated Profit and Loss Data

(in EUR millions) December June 30,

31, 2020 2021

(unaudited)

Cash and Cash Equivalents 1,322.6 1,355.8

Three months

ended June 30,

(in EUR millions) 2020 2021

(unaudited) (unaudited)

Revenue 34.5 22.4

Cost of Sales, Operating -37.7 -170.2

Expenses & Other Operating

Income

Operating Result -3.2 -147.8

Financial Result -8.8 -4.4

Pre-Tax Loss -12.0 -152.2

Six months

ended June 30,

(in EUR millions) 2020 2021

(unaudited) (unaudited)

Revenue 37.7 32.4

Cost of Sales, Operating -64.1 -296.1

Expenses & Other

Operating Income

Operating Result -26.4 -263.7

Financial Result -9.5 -0.7

Pre-Tax Loss -35.9 -264.4

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CureVac

Friedrich-Miescher-Str. 15

72076 Tübingen

Deutschland

