DGAP-News: Crystal Exploration Inc.: CRYSTAL EXPLORATION - NEUE BOHRZIELE - NEUES BOHRPROGRAMM (deutsch)

Crystal Exploration Inc.



: CRYSTAL EXPLORATION - NEUE BOHRZIELE - NEUES BOHRPROGRAMM

DGAP-News: Crystal Exploration Inc. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Zwischenbericht Crystal Exploration Inc.: CRYSTAL EXPLORATION - NEUE BOHRZIELE - NEUES BOHRPROGRAMM

01.03.2017 / 07:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

CRYSTAL EXPLORATION - NEUE BOHRZIELE - NEUES BOHRPROGRAMM

Vancouver - Mittwoch, 1. März 2017 - CRYSTAL EXPLORATION INC. (das "Unternehmen" oder "Crystal") (TSX-V: "CEI") gibt die Explorationspläne für die sich zu 100 % im Besitz von Crystal befindlichen Diamanten führenden Projektgebiete Muskox, Contwoyto und Hood in Nunavut, Kanada, bekannt.

Ein dreiphasiger Explorationsplan ist in Entwicklung, der Bohrungen auf 6 durch Bodenmagnetik abgegrenzten "Bullseye"-Zielen und die Durchführung geophysikalischer Arbeiten über 12-vorrangigen Zielen in Seen und/oder durch elektromagnetische Untersuchungen definierte Ziele zur Generierung weiterer vorrangiger Ziele einschließt. Kernbohr- und Explorationsgenehmigungen wurden für alle Projektgebiete Crystals gewährt.

Während des Jahres 2016 wurden 146 Geschiebemergelproben aufbereitet. 117 Proben aus Crystals Projektgebieten enthielten möglicherweise ausgelesene Kimberlit-Indikatorminerale (KIMs). Die Proben enthielten insgesamt 7.386 mögliche KIMs, die jetzt mithilfe der Mikrosonde analysiert werden.

Crystals Projekte und neu entwickelte Ziele liegen im Norden des Zentralteils des Slave-Kratons im Nordwesten des Kanadischen Schildes (Canadian Shield), der Weltklasse-Diamantenminen und Lagerstätten beherbergt, aber weitgehend noch sehr wenig erkundet ist. Ein Beleg dafür ist der neuste Produzent Kanadas und/oder des Slave-Kratons, die Diamantenmine Gahcho Kue, die vor Kurzem einen 67,87-karätigen Schmuckstein aus ihrer Produktion berichtete.

Neues Zielbohrprogramm Crystals Bohrprogramm 2017 wird sich auf die Entdeckung neuer Kimberlite (siehe Abbildung 1) konzentrieren. Die Anomalien schließen 5 magnetische Hochs und eines ein magnetisches Tief. Die Größe der Ziele liegt zwischen 125 und 225 m (siehe Beispiel in Abbildung 2).

Die Ziele basieren in erster Linie auf hochauflösenden magnetischen Untersuchungen am Boden und erhöhter KIM-Anzahl in den untersuchten Proben. Die Geophysik zeigt ähnliche geophysikalische Merkmale (magnetische Hochs und Tiefs), die die Entdeckung anderer Diamanten führender Kimberlitschlote ermöglichten einschließlich der Kimberlite Contwoyto 1, Muskox, Jericho, Jericho South, Rush, Unicorn, Voyageur und Peregrine.

Explorationsprogramm Das Arbeitsprogramm 2017 setzt sich aus drei Explorationsphasen zusammen.

Phase 1 - das Frühjahrsprogramm wird ein am Boden durchgeführtes Geophysikprogramm zur Eingrenzung weiterer vorrangiger Bohrziele einschließen. Das Programm könnte zusätzliche Arbeiten auf Liegenschaften für potenzielle neue Akquisitionen enthalten. Phase 2 - das Sommerprogramm konzentriert sich auf die bohrfertigen vorrangigen Ziele. Weitere Ziele könnten je nach Qualität der noch ausstehenden Ergebnisse des Phase-1-Programms hinzugenommen werden. Das Programm wird die Entnahme von Geschiebemergelproben und am Boden durchgeführte geophysikalische Untersuchungen einschließen. Phase 3 - das Herbstprogramm konzentriert sich auf eine Erweiterung des Sommerprogramms.

Abbildung 1: Lage der neuen Ziele

http://media3.marketwire.com/docs/CEI31a.jpg

Abbildung 1 zeigt Lage der Ziele und die Nähe der anderen Diamantenminen in der Region.

Abbildung 2: Geophysikalische Anomalie Muskox

http://media3.marketwire.com/docs/CEI31b2.jpg

Abbildung 2 zeigt 1 der 3 Projektziele auf Muskox und veranschaulicht ein überzeugendes vorrangiges Ziel, das durch KIMs, Ergebnisse des Auslesens von Diamantindikatorminerale, magnetische Anomalien und Leitfähigkeitsanomalien entwickelt wurde.

Dean Besserer, P.Geol. und technischer Berater der Crystal Exploration Inc., äußerte sich dazu: "Das Vorkommen Diamanten führender Kimberlite in dieser Region und die Qualität unserer Ziele sind überzeugende Gründe, auf Crystals Zielgebieten zu bohren, die mithilfe des Explorationsprogramms 2016 und historischer Daten im Wert dutzender Millionen Dollar, die in den 1990er-Jahren und 2000er-Jahren von Unternehmen wie De Beers Canada, Ashton Mining und Tahera Diamonds gewonnen wurden."

Über Crystal Exploration Inc. Crystal ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Stammaktien zum Handel an der TSX Venture Exchange zugelassen sind. Crystal wird unterstützt von ausgewiesenen und erfahrenen Experten aus dem Ressourcensektor mit Erfolgen bei der Weiterentwicklung von Explorationsprojekten von der "Grassroots"-Phase bis hin zu Produktionsszenarien. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dean Besserer, P.Geol., der technische Berater des Unternehmens und gemäß National Instrument eine qualifizierte Person, geprüft und zugelassen.

Im Namen des Board of Directors

Jim Greig President und Chief Executive Officer Crystal Exploration Inc. Tel.: 780 437 6624 E-Mail: info@crystalexploration.com Webseite: www.crystalexploration.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

01.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Crystal Exploration Inc. 8429 - 24th Street NW, Suite 210 T6P 1L3 Edmonton Kanada Telefon: +1 780 437 6624 E-Mail: info@crystalexploration.com Internet: www. Crystalexploration.com ISIN: CA2292151081 WKN: A2ATHU

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

549047 01.03.2017