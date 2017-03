DGAP-News: Crystal Exploration Inc.: CRYSTAL EXPLORATION INC. ERWIRBT DIAMANTEN- UND GOLDPROJEKT (deutsch)

Crystal Exploration Inc.



: CRYSTAL EXPLORATION INC. ERWIRBT DIAMANTEN- UND GOLDPROJEKT

30.03.2017

Vancouver - Donnerstag, 30. März 2017 - CRYSTAL EXPLORATION INC. (das "Unternehmen" oder "Crystal") (TSX-V: "CEI") (OTCQB: "CYRTF") berichtet eine vollständige Projektakquisition, die das Potenzial zur Entdeckung Diamanten führender Kimberlite besitzt sowie historische Goldvorkommen einschließt. Das Landpaket beherbergt Ziele, die zur Eingrenzung neuer vorrangiger Kimberlitziele noch interpretiert und mittels bodengestützter geophysikalischer Untersuchungen überprüft werden müssen. Das Projekt befindet sich in der Nähe zu Crystals Projekten Muskox, Contwoyto und Hood in Nunavut, Kanada, die sich vollständig in Unternehmensbesitz befinden.

Das Landpaket umfasst 4 Goldvorkommen: A3, FIN, Shallow Bay und Butterfly/Dune. Für jedes der Goldvorkommen liegen signifikante Ergebnisse vergangener Explorationsaktivitäten vor. Die wichtigsten Ergebnisse der früheren Explorationsarbeiten schließen ein:

- 63,09 g/t Gold (Au) über 4,86m (Goldvorkommen Butterfly/Dune; Bohrung 87-13 niedergebracht von Cominco Ltd. 1987);

- 20,11 g/t Au über 4,55m (Goldvorkommen Butterfly/Dune; Bohrung 93-01 niedergebracht von Echo Bay Mines 1993);

- 38,35 g/t Au über 2,47m (Goldvorkommen A3; Bohrung A-93-03 niedergebracht von Echo Bay Mines 1993);

- 11,58 g/t Au über 3,05m (Goldvorkommen FIN; Bohrung F-93-12 niedergebracht von Echo Bay Mines 1993); und

- 35,19 g/t Au über 3,6m (Goldvorkommen Shallow Bay; Bohrung S-3-84 niedergebracht von Bow Valley Industries Limited 1984).

Die Goldvorkommen A3, FIN und Butterfly/Dune sind in gebänderten Eisenformationen ("BIF", Banded Iron Formation) und das Goldvorkommen Shallow Bay in einem Quarz-Stockwork beherbergt. Alle diese Goldvorkommen wurden noch nicht durch moderne Explorationsverfahren überprüft und besitzen sowohl angrenzend als auch im Streichen durch das Horizontalspulenverfahren ermittelte elektromagnetische Leiter (Horizontal Loop Electromagnetic Conductors, "HLEM"), die noch einer weiteren Erkundung bedürfen.

Die Explorationsarbeiten in der Vergangenheit konzentrierten sich auf magnetische Hochs in Verbindung mit HLEM-Signalen. Neue Explorationsmethoden für in Eisenformationen beherbergter Goldvorkommen, die umgewandelte Eisenformationen mit entmagnetisierten Signaturen und einem damit verbundenen niedrigen spezifischen Widerstand sowie Ziele mit hoher Aufladbarkeit (Chargeability) durch spektrale induzierte Polarisation ("IP") anvisieren, wurden auf dem Projekt noch nicht angewandt.

Das Diamantenpotenzial des neuen Projekts wurde nachgewiesen mittels der jüngsten luftgestützten hochauflösenden magnetischen Erkundung durch Fluxgeo (1993), die 5 vorrangige Kimberlitziele identifizierte, die durch Prospektionsarbeiten, Probenahmen und bodengestützte geophysikalische Untersuchungen weiter überprüft werden müssen. Im Jahre 2003 wurden in regionalen Proben aus Grundmoränen Kimberlit-Indikatorminerale gewonnen einschließlich Granate (Pyrop), eklogitische Granate, Chromdiopsid, Olivin, Chromit und Ilmenit, was noch weiterer Nachfolgearbeiten bedarf.

Crystal hat mit North Arrow Minerals Inc. (TSXV: "NAR") ein Liegenschaftskaufabkommen unterzeichnet, dessen Abschluss innerhalb von 60 Tagen erwartet wird und der Genehmigung der TSX Venture Exchange unterliegt. Vereinbarte Konditionen schließen ein:

- Eine Barzahlung in Hohe von 50.000 Dollar bei Abschluss und eine weitere Barzahlung von 50.000 Dollar im Dezember 2018;

- 500.000 CEI-Stammaktien bei Abschluss und 500.000 CEI-Stammaktien im Dezember 2018.

- Eine 1% GOR/NSR wobei Crystal zu jeder Zeit die Hälfte der Royalty (0,5%) gegen Zahlung von 1 Million Doller erwerben kann;

- 500.000 CEI-Stammaktien nach Veröffentlichung einer geschlussfolgerten Ressource von mehr als 250.000 Unzen Gold innerhalb der bereits abgegrenzten Vererzungszone; und

- 500.000 CEI-Stammaktien nach Veröffentlichung einer geschlussfolgerten Ressource von mehr als 250.000 Unzen Gold außerhalb der abgegrenzten Vererzungszone aber innerhalb des Projektgebiets.

Jim Greig, President & CEO, äußerte sich dazu: "Die neuen Landflachen sind eine Ergänzung zu Crystals Projekten und besitzen das Potenzial weitere Diamantenziele zu liefern, während wir die Goldvorkommen erkunden. Crystals neue und bestehende Projekte legen in einer Region mit nachweislich Gold und Diamanten, was durch die Nähe der ehemals produzierenden Diamantenmine Jericho und der Goldmine Lupin belegt wird. North Arrow besitzt jetzt eine Kapitalbeteiligung an Crystal, was eine Wertschöpfung durch Explorationserfolg und eine Möglichkeit für Crystal bieten wird, North Arrows Diamantenexpertise wirksam einzusetzen. Wir freuen uns darauf, diese aufregenden Landflachen zu erkunden und in die Explorationspläne für 2017 aufzunehmen."

Über Crystal Exploration Inc. Crystal ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Stammaktien zum Handel an der TSX Venture Exchange zugelassen sind. Crystal wird unterstützt von ausgewiesenen und erfahrenen Experten aus dem Ressourcensektor mit Erfolgen bei der Weiterentwicklung von Explorationsprojekten von der "Grassroots"-Phase bis hin zu Produktionsszenarien. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dean Besserer, P.Geol., der technische Berater des Unternehmens und gemäß National Instrument eine qualifizierte Person, geprüft und zugelassen.

Im Namen des Board of Directors

Jim Greig President und Chief Executive Officer Crystal Exploration Inc. Tel.: 780 437 6624 E-Mail: info@crystalexploration.com Webseite: www.crystalexploration.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Crystal Exploration Inc. 8429 - 24th Street NW, Suite 210 T6P 1L3 Edmonton Kanada Telefon: +1 780 437 6624 E-Mail: info@crystalexploration.com Internet: www. Crystalexploration.com ISIN: CA2292151081 WKN: A2ATHU

