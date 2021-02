DGAP-News: Creative Balloons schließt Wachstumsfinanzierung in Höhe von 15 Millionen Euro ab und gewinnt Frank Gehres als CEO (deutsch)

Creative Balloons schließt Wachstumsfinanzierung in Höhe von 15 Millionen Euro ab und gewinnt Frank Gehres als CEO

* Der Spezialist für Medizintechnik im Bereich High-Performance-Kathetern

will mit der Wachstumsfinanzierung sein Hauptprodukt weltweit auf den

Markt bringen und seine Produktpipeline weiterentwickeln.

* Mit Wellington Partners, MIG Fonds und Salvia gewinnt Creative Balloons

drei führende deutsche Wagniskapitalgeber.

* Frank Gehres ergänzt das Team als erfahrener CEO mit einschlägiger

Erfahrung in der Medizintechnik-Branche und für den Ausbau von Vertrieb

und Marketing.

München und Waghäusel, den 24. Februar 2021

Die Creative Balloons GmbH, Waghäusel bei Heidelberg, ein Spezialunternehmen

der Medizintechnik, gibt den erfolgreichen Abschluss einer

Finanzierungsrunde über 15 Millionen Euro bekannt. An der

Wachstumsfinanzierung sind drei führende deutsche Wagniskapitalgeber

beteiligt: Wellington Partners, MIG Fonds und Salvia.

Creative Balloons forscht seit mehr als 13 Jahren an der Herstellung von

ultradünnen Ballons aus Polyurethan (PUR) für Anwendungen in der

Medizintechnik wie z.B. zur Herstellung von Kathetern. Solche Ballons

ermöglichen eine einzigartige Kombination aus mechanischer Robustheit und

Formtreue, maximaler Dichtungsfähigkeit und Tragekomfort und erschließen ein

ganzes Portfolio an High-Performance-Kathetern. Creative Balloons adressiert

damit einen hohen medizinischen Bedarf, gerade auf den während der

COVID-19-Pandemie stark belasteten Intensivstationen. Die verbesserte

Patientenversorgung durch die Nutzung der innovativen Ballons des

Unternehmens führt zu medizinischen Vorteilen, verbesserter Hygiene und

entlastet die Arbeit des Pflegepersonals erheblich. Das erste in Deutschland

bereits vermarktete System hyghtec(R) wird sehr erfolgreich bei der

Behandlung von Intensivpatienten für das Fecal Management eingesetzt.

Mit dem Abschluss der Finanzierung gibt das Unternehmen Frank Gehres als

neuen CEO bekannt. Frank Gehres wird bei Creative Balloons seine

umfangreiche Erfahrung aus internationalen Märkten, Führung, Management,

Vertrieb und Marketing von medizinischen Geräten und pharmazeutischen

Produkten sowie der global-strategischen Entwicklung und Umsetzung von

verschiedenen Geschäftsbereichen einbringen. Zuvor war Gehres Global

President Continence & Critical Care bei Convatec Plc., sowie Vice President

DACH & UK.

Dr. Fred Göbel, Gründer und CTO der Creative Balloons, erläutert: "Der

erfolgreiche Abschluss der Wachstumsfinanzierung ermöglicht es uns, unsere

unternehmerischen Ziele mit Nachdruck zu verfolgen. Mit Frank als neuem CEO

sind wir nun bestens aufgestellt, um unser Lead-Produkt hyghtec(R) global im

Markt zu positionieren."

Dr. Karl Nägler von Wellington Partners ergänzt: "Wir sind davon überzeugt,

dass Creative Balloons ein innovatives Produktportfolio bietet, das die

Ergebnisse und Effizienz der intensivmedizinischen Versorgung signifikant

verbessern kann - wie schon durch den Erfolg von hyghtec(R) belegt. Diese

Finanzierung eröffnet uns die Chance, zusammen mit Frank Gehres, einen auf

die Intensivstation fokussierten Technologieführer zu etablieren."

Matthias Guth, Venture Partner der MIG AG, sagt: "Wir haben uns an Creative

Balloons beteiligt, weil wir neben dem innovativen Lead-Produkt an das

erfahrene Managementteam und nicht zuletzt an die Technologieplattform

glauben. Der Gründer Dr. Fred Göbel hat mit der erfolgreichen Veräußerung

seines ersten Unternehmens microcuff an einen strategischen Partner bereits

bewiesen, dass er ein attraktives Start-up-Unternehmen aufbauen kann."

Creative Balloons und Dr. Göbel wurden im Rahmen der Transaktion von den

Healthcare M&A-Experten von miura Advisors beraten.

Über Creative Balloons

Creative Balloons ist ein Spezialunternehmen der Medizintechnik. Das

Unternehmen entwickelt und vertreibt neuartige Kathetertechnologie auf der

Grundlage mikroskopisch dünner, komplex ausgeformter Ballonfolien aus

Polyurethan (PUR). Creative Balloons erschließt die Eigenschaften dieser

außergewöhnlichen Ballonstrukturen für problemlösende Plattformkonzepte in

den Segmenten Fecal, Urinary und Respiratory. Der Fokus liegt aktuell bei

Systemen für die Eindämmung von Kontamination, die vom Patienten ausgeht.

Creative Balloons entwickelt in diesem Kontext insbesondere Drainagetechnik

für das Fecal Management bei Intensivpatienten, die wesentliche

pflegerische, hygienische und therapeutische Vorteile ermöglicht. Ein erstes

Produkt vom Typ hyghtec(R) wird im deutschsprachigen Raum bereits mit großem

Erfolg eingesetzt. Creative Balloons wurde 2007 gegründet und ist in

Waghäusel bei Heidelberg (Deutschland) ansässig. www.creativeballoons.de

Über Wellington Partners

Wellington Partners is a leading European Venture Capital firm investing in

early- and growth stage life science companies. Wellington Partners is

focused on investing in the most promising life science companies in the

fields of biotechnology, therapeutics, medical technology, diagnostics and

digital health. With funds totaling EUR 1.0 billion, and more than EUR 430

million committed to Life Sciences, Wellington Partners has been actively

supporting world class private companies translating true innovation into

successful businesses with exceptional growth. To date, Wellington Partners

has invested in 51 innovative life science companies, including Actelion

(acquired by J&J), Definiens (acquired by AZ), Invendo (acquired by Ambu),

Rigontec (acquired by MSD), Symetis (acquired by Boston Scientific), and

Themis (acquired by MSD). www.wellington-partners.com

Über MIG AG

Die MIG Verwaltungs AG (MIG AG) zählt zu den führenden deutschen

VC-Investoren. MIG investiert über MIG Fonds in junge Deep Tech- und Life

Sciences-Unternehmen im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das

Unternehmen hat bisher rund 580 Millionen Euro in über 40 Unternehmen

investiert. MIGs Portfoliounternehmen entwickeln Innovationen unter anderem

in den Bereichen Biopharmazeutika, künstliche Intelligenz/maschinelles

Lernen, Quantentechnologien, Digitalisierung/IOT, Präzisionsmedizin und

Digital Health. Aktuell besteht das MIG-Beteiligungsportfolio aus 29

Unternehmen.

MIGs Investment-Team besteht aus einer engagierten Expertengruppe von

Ingenieuren, Biologen, Wissenschaftlern und Investoren, die in analytischen

und kreativen Prozessen Risiken und Chancen von Geschäftsmodellen und

Technologien bewerten. Ihre Reputation, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk

ermöglichen einen hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und

Entscheidern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen

In den vergangenen Jahren realisierte die MIG AG erfolgreiche Verkäufe der

Portfoliounternehmen SuppreMol (an Baxter International, 2015), sunhill

technologies (Volkswagen, 2015), Ganymed (Astellas Pharma, 2016) sowie

Siltectra (Infineon, 2018) und platzierte mit BRAIN (2017), NFON (2018),

BioNTech (2019) und Immatics (2020) mehrere Unternehmen an der Börse.

Für weitere Informationen: www.mig.ag , www.mig-fonds.de

Über Salvia

Salvia ist eine private Investmentgesellschaft, gegründet und geführt von

Helmut Jeggle. Salvia investiert u.a. in den Bereichen Life Science, Digital

Healthcare und Deep Tech, hauptsächlich als Business Angel, aber auch in

späteren Phasen als Venture Capitalist.

Ansprechpartner:

Frank Gehres, CEO

Creative Balloons GmbH

+49-7254-4039710

frank.gehres@creativeballoons.de

Dr. Karl Nägler

Managing Partner

Wellington Partners

+49-89-21 99 41 17

naegler@wellington-partners.com

Matthias Guth,

Venture Partner der MIG AG,

+49-89-94382680,

mg@mig.ag

Pressekontakt:

Dr. Klaus Westermeier Medienbüro

0172-8433232

info@kwestermeier.de

MC Services (internationale Medienanfragen)

Julia Hofmann

+49-89-210228-0

migag@mc-services.eu

