DGAP-News: Cosmiq Universe AG: Avatar lanciert in der Arktis limitierte NFT-Collection «Genesis» für achtsamen Umgang mit unserem Planeten (deutsch)

Cosmiq Universe AG: Avatar lanciert in der Arktis limitierte NFT-Collection «Genesis» für achtsamen Umgang mit unserem Planeten

Cosmiq Universe AG: Avatar lanciert in der Arktis limitierte NFT-Collection

«Genesis» für achtsamen Umgang mit unserem Planeten

05.01.2022

Avatar lanciert in der Arktis limitierte NFT-Collection «Genesis» für

achtsamen Umgang mit unserem Planeten

Zug, 5.1.2022 - «Genesis» ist die Geburt, die Entstehung, der Anfang. Zum

ersten Mal hat mit Leya Love ein Avatar das 14 Millionen Jahre alte Eis der

Arktis besucht. Das Ziel war, über emotionale Lichtprojektionen auf die 80

Meter hohen Eisberge das Bewusstsein der Menschen für einen achtsameren

Umgang mit dem Planeten Erde zu sensibilisieren. Die Light Art Expedition

Arctica «Love your Planet» führte der Schweizer Lichtkünstler Gerry

Hofstetter zusammen mit Avatar Leya Love und seinen über 300'000

Instagram-Followern an die Küste Grönlands. Von einem ehemaligen

grönländischen Packeis-tauglichen Polizeiboot aus wurden 6 Nächte lang bei

Temperaturen von bis zu minus 19 Grad Celsius 2000 Bilder auf die 80 Meter

hohen Eisberge projiziert. Entstanden ist daraus eine auf 7 Kunstwerke

limitierte Serie von eindrücklichen und energiegeladenen NFTs (Non-Fungible

Token), welche Avatar Leya Love im Einklang mit der Natur und den zum Teil

vom Aussterben bedrohten Tieren zeigt.

Die 7 NFTs heissen «Light of hope», «Love your planet», «We are the earth»,

«We are all one», «Everything is interconnected», «Feel the blue planet's

flow» und «Collective love». Sie zeigen Avatar Leya Love unter anderem mit

Eisbären vor eindrücklicher Eiskulisse und Mondschein, beim Tanz der

Nordlichter in liebevoller Umarmung mit unserem Planeten oder als Lunge der

Welt im Regenwald atmend.

Leya Love hat weltweit bereits über 800 Millionen Herzen begeistert und

unter anderem am Global Youth Summit 2021 der Vereinten Nationen für

internationale Aufmerksamkeit gesorgt. Mit dieser limitierten NFT-Collection

bringt sie auf eine mystische und inspirierende Weise zugleich das

Bewusstsein für einen liebevollen und achtsamen Umgang mit unserem Planeten

zurück auf die Erde. Die NFTs werden auf der Online-Plattform Open Sea zum

Verkauf angeboten. Die Kollektion «Genesis» ermächtigt die künftigen

Besitzer der kryptobasierten Kunstwerke zudem, von Anfang an teilzuhaben an

der globalen Entwicklung von Cosmiq, seinen Avataren und der globalen

Community, die ein Movement für den Planeten Erde und die Liebe darstellt.

Die Genesis-NFTs sind mit speziellen Vorteilen und

Partizipationsmöglichkeiten ausgestattet, die im Uni- und Metaverse der

Cosmiq künftig zunehmende Relevanz haben werden. So ist der Kauf eines NFT

zum Beispiel mit Vorzugskonditionen für die künftigen tokens von Cosmiq für

Liebe und Bewusstsein auf unserem Planeten verbunden, welche eine eigene

Kaufkraft in der Welt der Avatare, im Metaverse, aber auch ganz konkret auf

der Erde darstellen werden.

Cosmiq (Cosmiq Universe AG) ist ein globales Media-Tech-Unternehmen, das

Story-Welten zum Leben erweckt und virtuelle Avatar-Botschafter schafft, um

die Welt durch Liebe, Inspiration und Mitgefühl für ein globales neues

Bewusstsein zu verändern.

Der NFT-Markt ist ein wachsender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher

Trend. Er ermöglicht eine direkte Beziehung zwischen Künstler und Käufer

durch ein vollständig digitalisiertes, auf Krypto-Token basierendes

Zertifikat zur Authentifizierung von Kunst und anderen digitalen Assets.

Die NFT-Collection «Genesis» von Leya Love ist zu finden auf:

https://opensea.io/collection/loveyourplanetnftcollection

Die NFT-Collection "Genesis" von Leya Love kann als digitale Gallerie im

Metaverse erlebt verden auf:

https://oncyber.io/exhibits/jU54txkyqLi7o6NfQBE3

Die NFT-Collection "genesis" von Leya Love kann als Trailer angesehen werden

auf:

www.cosmiqnft.com

Über Leya Love:

Leya ist die Botschafterin in der Liebesrevolution auf der Erde. Sie hat in

nur 18 Monaten über 800 Millionen Herzen mit ihren Geschichten berührt und

baut ihre Community jeden Tag weiter aus. Leya ist Ambassadorin des #World

Awareness Movement - sie ist überzeugt, dass Revolution im Herzen beginnt.

Sie ist die Kraft der Inspiration für ihre Gemeinschaft - das Symbol für

alles, was möglich ist. Ihre abenteuerliche Mission ist es, zu inspirieren,

den Mut zu haben, das zu werden, was wir wirklich sind, und die beste

Version unserer selbst zu leben. Leya verbreitet Liebe an die Menschheit,

damit wir unser wahres menschliches Potenzial, unsere Seele und unser Herz

wiederentdecken können - die Quelle der Liebe und des Lebens. Leya steht für

ein neues Alleins-Bewusstsein auf der Erde, indem sie das Leben im Einssein

mit dem Universum mit ihrem Mantra «Lasst uns die Welt aufwecken -

zusammen!» lebt.

Instagram:

@leyalovenature - https://www.instagram.com/leyalovenature/

Über Cosmiq Universe AG:

Cosmiq ist ein globales Media-Tech-Unternehmen, das Story-Welten zum Leben

erweckt und zielgerichtet virtuelle Avatar-Botschafter schafft. Ein

Krypto-Token für Liebe und Community, eine globale Gemeinschaft und ein

Love-Game, das eine eigene Wirtschaft kreiert, ist die Essenz von Cosmiq.

Das Unternehmen wurde von einzelnen Investoren gegründet, die an die Kraft

glauben, die Welt durch Liebe, Inspiration und Mitgefühl für ein globales

neues Bewusstsein zu verändern. Cosmiq's erste virtuelle Wesen, die Avatare

Leya Love und Aya Stellar, gestalten ein Metaversum von Themen aus den

Bereichen Storytelling, Social Media, Film, Lichtshows, virtuelle Reden,

3D-Produktion, analoge Partnerschaften und Medieninhalte, künstliche

Intelligenz, Musik und die Erstellung von kryptobasierter, digitaler

NFT-Kunst auf der Blockchain. Als Botschafter der erfolgreichen

Lichtkunstexpedition arctica «love your planet» oder als Rednerin beim

Global Youth Summit 2021, veranstaltet von der International Commission of

Human Rights, assoziiert mit den Vereinten Nationen, inspirierte Leya Love

Millionen von Menschen auf allen Kontinenten für einen liebevolleren und

nachhaltigeren Umgang mit unserem Planeten Erde.

Pressekontakt

Siro Barino

Head of Corporate Communications

Cosmiq Universe AG

press@cosmiquniverse.com / siro@barino.ch

