DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE verdoppelt Gewinn und Umsatz im ersten Halbjahr 2018 (deutsch)

CORESTATE verdoppelt Gewinn und Umsatz im ersten Halbjahr 2018

- Positiver operativer Geschäftsverlauf bei steigenden wiederkehrenden

Erlösen

- Aggregierte Umsatzerlöse bei EUR 125,8 Mio. (+152%), bereinigtes EBITDA

bei EUR 77,7 Mio. (+200%), bereinigtes Konzernergebnis bei EUR 60,9 Mio.

(+167%)

- Prognose für Geschäftsjahr 2018 erneut bestätigt

Die CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein vollintegrierter

Investmentmanager und Co- Investor mit Sitz in Luxemburg, ist in den ersten

sechs Monaten des Jahres deutlich organisch gewachsen und konnte damit die

Assets under Management im Immobilienkerngeschäft um rund EUR 900 Mio.

steigern.

Dr. Michael Bütter, CEO: "Wir freuen uns über die sehr gute

Geschäftsentwicklung im gesamten Konzern, vor allem bei unseren

Tochterunternehmen Helvetic Financial Services (HFS) und Hannover Leasing,

die nach der Akquisition in 2017 mit ihren spezialisierten Geschäftsmodellen

nachhaltige und stabile Ergebnisbeiträge liefern. Wesentlicher Eckpfeiler

bildet dabei unsere komfortable "Pipeline" an potenziellen Transaktionen von

rund EUR 5,7 Mrd."

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres erwirtschaftete CORESTATE

aggregierte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 125,8 Mio.; vor einem Jahr lag

dieser Wert bei EUR 48 Mio. Das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr 2018

verdreifachte sich auf EUR 77,7. Mio. gegenüber dem Vorjahreswert (EUR 26

Mio.). Das bereinigte Konzernergebnis für H1/2018 betrug EUR 60,9 und

steigerte sich damit um +167% im Vergleich zu H1/2017 (EUR 22,8 Mio.).

Lars Schnidrig, CFO: "Die soliden Ergebnisse im ersten Halbjahr

dokumentieren eindrucksvoll die nachhaltigen Erlösstrukturen unseres

Geschäftsmodell. Wir sind auf bestem Weg, unsere Gesamtjahresprognose zu

erfüllen und werden zudem bis zum Jahrsende auch auf der Bilanzseite eine

weitere Verbesserung des Verschuldungsgrads herbeiführen."

Vor diesem Hintergrund bestätigt die Gesellschaft den Finanzausblick für das

Gesamtjahr 2018 mit aggregierten Umsatzerlösen von EUR 230 bis 240 Mio.,

einem bereinigten EBITDA von EUR 155 bis 165 Mio. und einem bereinigten

Konzernergebnis von EUR 120 bis 130 Mio.

Michael Bütter weiter: "CORESTATE steht für stabile Wertentwicklung und

überdurchschnittliche Performance. Wir haben in den letzten 24 Monaten unser

Produktangebot innovativ erweitert und können somit verstärkt neue

Investorengruppen gewinnen. Im Markt sehen wir vor allem bei kleineren Asset

Managern signifikante Belastungen der operativen Profitabilität durch den

regulatorischen Mehraufwand, woraus sich interessante strategische

Akquisitionsmöglichkeiten für uns ergeben. Zudem werden wir die große

Erfahrung im Bereich Micro Living und Serviced Apartments für eine neue

Produktlinie nutzen, welche auf die entscheidenden Veränderungen in den

Bereichen Urbanisierung, Mobilität und demographischer Wandel eingeht. Eine

Internationalisierung sowohl auf Produktseite wie auch auf operativer Ebene

ist in Umsetzung. Die starke Produkt-Pipeline in Verbindung mit unserer

breiten Kundenbasis lässt uns sehr positiv auf die zweite Jahreshälfte

blicken."

IR Kontakt

Dr. Kai Gregor Klinger

T: +49 69 3535630-106 / M: +49 152 22755400

ir@corestate-capital.com

PR Kontakt

Andre Zahlten

T: +49 69 3535630-108 / M: +49 174 4022348

andre.zahlten@corestate-capital.com

Über CORESTATE Capital Holding S.A.

CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und

Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. EUR 22 Mrd. Als eine voll

integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte

Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie

Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist

international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle

Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren

Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 41 weitere Büros unter anderen in

Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über

600 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer

Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir

in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf

unserer Webseite ir.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft

übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser

Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen

werden.

