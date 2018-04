DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE und Universal-Investment erwerben 271 Studentenapartments in München von STRABAG Real Estate für die Bayerische Versorgungskammer (deutsch)

Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE und Universal-Investment erwerben 271 Studentenapartments in München von STRABAG Real Estate für die Bayerische Versorgungskammer

Die CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein vollintegrierter

Immobilien Investment Manager und Co-Investor mit Sitz in Luxemburg, hat das

Studentenapartmenthaus "Reserl" in München im Rahmen eines Asset-Deals vom

Projektentwickler STRABAG Real Estate GmbH erworben. Das Objekt wird Teil

des Immobilien-Umbrella-Fonds, der für die Bayerische Versorgungskammer auf

der Luxemburger AIF-Plattform von Universal-Investment aufgelegt wurde.

Das Gebäude verfügt über eine Gesamtwohnfläche von knapp 6.300 m². Neben 271

Studentenapartments beinhaltet es einen Bio-Supermarkt und eine

Gastronomieeinheit mit einer Gesamtfläche von 785 m². Die Apartments wurden

im Herbst letzten Jahres bezogen, die vollständige Fertigstellung des

Objektes erfolgte im Februar 2018.

Das Reserl befindet sich direkt an der U-Bahn-Station Brudermühlstraße im

Münchner Stadtteil Sendling. Sowohl die Innenstadt als auch die

Ludwig-Maximilians-Universität sind von dort in 15 Minuten erreichbar.

Thomas Landschreiber, CIO der CORESTATE ergänzt: "Bereits bei der

Konzeptionierung des Gebäudes wurde an eine mögliche Drittverwendung und

flexible Gestaltung gedacht: Die Apartments lassen sich aufteilen, sind

einzeln abrechenbar und somit leicht zu privatisieren. CORESTATE ist durch

seine Erfahrung im Bereich studentisches Wohnen und Mikroapartments in der

Lage neue Konzepte anzugehen und umzusetzen."

"Bei dem Verkauf haben wir von dem angespannten Münchner Wohnungsmarkt und

der zentralen Lage des Objektes ebenso profitiert wie von der Entwicklung

eines modernen Wohnkonzepts", zeigt sich Rainer M. Schäfer, Geschäftsführer

der STRABAG Real Estate zufrieden.

UPARTMENTS Real Estate GmbH, Teil der CORESTATE Gruppe, wird den Betrieb des

Objekts übernehmen.

IR Kontakt CORESTATE

Dr. Kai Gregor Klinger

T: +49 69 3535630-107 / M: +49 152 22755400

Kai.klinger@corestate-capital.com

PR Kontakt CORESTATE

Tom Zeller

T: +49 69 264867715 / M: +49 176 10430063

tz@feldhoff-cie.de

PR Kontakt STRABAG Real Estate

Rahel Willhardt

Tel. +49 221 824-2137 / rahel.willhardt@strabag.com

PR Kontakt Universal-Investment

Bernd Obergfell

T: + 49 69 71043 575 / bernd.obergfell@universal-investment.com

Über CORESTATE Capital Holding S.A.

CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und

Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. EUR 22 Mrd. Als eine voll

integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte

Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie

Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist

international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle

Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren

Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 41 weitere Büros unter anderen in

Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über

560 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

Über STRABAG Real Estate GmbH

Die STRABAG Real Estate GmbH (SRE) zählt zu den führenden

Projektentwicklerinnen Europas und ist besonders stark in Deutschland und

Österreich. Als Teil der STRABAG SE gehört sie einem der finanzstärksten und

innovativsten Bautechnologiekonzernen an. Das Leistungsspektrum des

Unternehmens umfasst alle Phasen der Projektentwicklung - von der

Initiierung und Planung über die Realisierung bis hin zur Vermietung und zum

Verkauf. Das breit gefächerte SRE-Portfolio schließt die Entwicklung und

Realisierung von Büro-, Geschäfts- und Handelsimmobilien ebenso ein wie die

von Wohnhäusern, Hotels und Spezialimmobilien. Seit seiner Gründung 1965 hat

das Unternehmen über 450 Projekte realisiert. Neben dem FLARE in

Frankfurt/Main sind das NEW OFFICE in Düsseldorf sowie die INTELLIGENT

QUARTERS in Hamburg die aktuell größten Projektentwicklungen der SRE:

www.strabag-real-estate.com.

Über Universal-Investment

Universal-Investment ist mit rund 355 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen,

davon 295 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln sowie etwa 59 Milliarden Euro

u. a. im Insourcing, über 1.100 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund

650 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im

deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen konzentriert sich mit den drei

Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management auf die

effiziente und risikoorientierte Verwaltung von Fonds, Wertpapieren,

alternativen Investments und Immobilien. Die Investmentgesellschaft ist die

zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das

Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern

und Investmentboutiquen. Die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit

Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern und Beteiligungen in Luxemburg und

Österreich gehört zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute

Marktführerin in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Laut dem

aktuellen PwC 2017 ManCo Survey ist Universal-Investment die größte

AIFM-ManCo in Luxemburg; bei den Third-Party-ManCos rangiert

Universal-Investment auf Platz 2. (Stand: 31. Dezember 2017).

Mehr Informationen unter www.universal-investment.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer

Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir

in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf

unserer Webseite ir.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft

übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser

Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen

werden.

