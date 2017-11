DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE platziert erfolgreich EUR 200 Mio. Wandelanleihe (deutsch)

Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE platziert erfolgreich EUR 200 Mio.



Wandelanleihe

Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE platziert erfolgreich EUR 200 Mio.

Wandelanleihe

21.11.2017 / 16:15

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, ITALIEN,

SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DIE

VERBREITUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE.

CORESTATE platziert erfolgreich EUR 200 Mio. Wandelanleihe

Luxemburg, 21. November 2017 - Die CORESTATE Capital Holding S.A.

("CORESTATE")

gibt heute die erfolgreiche Platzierung nicht nachrangiger unbesicherter

Wandelschuldverschreibungen fällig 2022 mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe

von EUR 200 Mio. (die "Schuldverschreibungen") bekannt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös zur Refinanzierung bestehender

Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen haben ein Rating von BB+ entsprechend dem

langfristigen Unternehmensrating der CORESTATE erhalten und haben eine

Laufzeit von 5 Jahren. Die Schuldverschreibungen wurden zu 100 % ihres

Nennbetrags begeben und werden zu 100 % ihres Nennbetrags zurückgezahlt,

sofern nicht bereits zuvor umgewandelt oder zurückgekauft und entwertet. Die

Schuldverschreibungen wurden mit einem Kupon von 1,375 % per annum

platziert, zahlbar nachträglich zweimal jährlich, und der Wandlungspreis

wurde auf EUR 61,9580 festgesetzt, was einer Prämie von 27,5 % über dem

Referenzaktienpreis entspricht. Die Lieferung gegen Zahlung (Valuta) erfolgt

voraussichtlich am oder um den 28. November 2017.

Lars Schnidrig, CFO von CORESTATE: "Die erfolgreiche Platzierung der durch

Standard & Poor's gerateten Wandelanleihe unterstreicht unseren verbesserten

Zugang zum Kapitalmarkt. Wie angekündigt haben wir unsere Finanzierungsbasis

weiter diversifiziert. Dadurch können wir die Kapitalkosten deutlich senken.

Unsere Wandelanleihe wurde innerhalb kürzester Zeit überzeichnet. Dies

spiegelt das große Vertrauen der internationalen Kapitalmärkte in unser

stabiles und nachhaltiges Geschäftsmodell wider."

Credit Suisse Securities (Europe) Limited ("Credit Suisse"), Morgan Stanley

& Co. International plc ("Morgan Stanley") und Joh. Berenberg, Gossler & Co.

KG ("Berenberg") agieren als Joint Global Coordinators und zusammen mit

Jefferies International Limited als Joint Bookrunners.

IR Kontakt

Alexander Groschke

T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 2087670

alexander.groschke@corestate-capital.com

PR Kontakt

Tom Zeller

T: +49 69 264867715 / M: +49 176 10430063

tz@feldhoff-cie.de

Über CORESTATE Capital Holding S.A.

CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und

Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. EUR 22 Mrd*. Als eine

voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden

fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie

Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist

international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle

Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren

Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 41 weitere Büros unter anderen in

Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über

530 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

*Ende des Jahres 2017

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer

Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir

in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf

unserer Webseite ir.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft

übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser

Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen

werden.

Diese Pressemitteilung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und

enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe

oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht

so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt es kein

öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen. Ein Prospekt wird im

Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen nicht erstellt. Die

Schuldverschreibungen dürfen in Rechtsordnungen nicht unter Umständen

öffentlich angeboten werden, unter denen die Emittentin der

Schuldverschreibungen in der betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder

eine Angebotsunterlage für die Schuldverschreibungen erstellen oder

registrieren lassen muss.

Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der

Schuldverschreibungen in bestimmten Rechtsordnungen können gesetzlich

eingeschränkt sein. Personen, die diese Pressemitteilung lesen, sollten sich

selbst über derartige Einschränkungen informieren und diese beachten.

Diese Pressemitteilung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und

werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung

(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne

Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen

einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes

nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die

Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht

in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das

Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem

Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten

nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen

übermittelt werden. Die Schuldverschreibungen werden im Vertrauen auf

Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der

Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.

Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie

umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich

ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im

Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("Qualifizierte Anleger"). Im

vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie

2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie

2010/73/EU).

Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger

mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii)

Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der

Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise

rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als

"qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur

qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder

anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen

abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in

keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren

Inhalt handeln.

Die Wandelschuldverschreibungen dürfen innerhalb des EWR weder an

Kleinanleger weder angeboten, verkauft oder anderwärtig verfügbar gemacht

werden. Kleinanleger im Sinne dieser Bestimmung meint jede Person die (i)

ein Kleinanleger im Sinne des Art. 4 (1) lit. 11 der Richtlinie 2014/65/EU

("MIFID II") oder (ii) ein Konsument im Sinne der Richtlinie 2002/92/EC

("IMD"),

der nicht als professioneller Anleger im Sinne des Art 4(1) lit. 10 MIFID II

zu qualifizieren ist oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne der

Prospektrichtlinie ist.

Weder die Joint Bookrunners noch ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden

Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen irgendeine

Verantwortung oder Haftung oder erteilen irgendeine ausdrückliche oder

stillschweigende Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit oder

Vollständigkeit der in dieser Bekanntmachung enthaltenen Angaben (oder

dafür, ob Angaben in dieser Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder

irgendwelcher anderer Informationen über CORESTATE oder eine ihrer

Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen in schriftlicher,

mündlicher, visueller oder elektronischer Form, unabhängig davon wie sie

übermittelt oder zur Verfügung gestellt werden, oder für Verluste gleich

welcher Art, die aufgrund einer Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres

Inhalts oder aus sonstigen Gründen im Zusammenhang mit dieser Bekanntmachung

entstehen.

Die Joint Bookrunners handeln im Zusammenhang mit der Anleiheemission

ausschließlich für CORESTATE und für niemanden sonst. Sie werden keine

andere Person als ihren Kunden im Zusammenhang mit der Anleiheemission

ansehen und sind gegenüber keiner anderen Person CORESTATE für die

Bereitstellung des ihren jeweiligen Kunden gewährten Schutzes oder für die

Beratung zu der Anleiheemission, zu dem Inhalt dieser Bekanntmachung oder zu

irgendwelchen darin genannten Transaktionen, Maßnahmen oder sonstigen

Angelegenheiten verantwortlich.

Im Zusammenhang mit der Anleiheemission können die Joint Bookrunners und mit

ihnen verbundene Unternehmen als Anleger auf eigene Rechnung die Anleihe der

CORESTATE zeichnen oder erwerben und in dieser Eigenschaft die Anleihe oder

andere Wertpapiere der CORESTATE oder darauf bezogene Anlagen im

Zusammenhang mit der Anleiheemission oder sonstwie halten, kaufen,

verkaufen, zum Verkauf anbieten oder in sonstiger Weise darin handeln. Die

Joint Bookrunners beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Anlagen oder

Geschäfte offenzulegen, sofern sie hierzu nicht nach gesetzlichen oder

aufsichtsrechtlichen Vorschriften verpflichtet sind.

°