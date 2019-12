DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE-Tochter berät HSBC beim Erwerb des prämierten Passiv-Bürogebäudes 'Seven' in Brüssel - Kompetenz in Benelux erneut unter Beweis gestellt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Corestate Capital Holding":

Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE-Tochter berät HSBC beim Erwerb des prämierten Passiv-Bürogebäudes 'Seven' in Brüssel - Kompetenz in Benelux erneut unter Beweis gestellt

DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e):

Immobilien/Nachhaltigkeit

Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE-Tochter berät HSBC beim Erwerb des

prämierten Passiv-Bürogebäudes 'Seven' in Brüssel - Kompetenz in Benelux

erneut unter Beweis gestellt

16.12.2019 / 07:01

CORESTATE-Tochter berät HSBC beim Erwerb des prämierten Passiv-Bürogebäudes

"Seven" in Brüssel - Kompetenz in Benelux erneut unter Beweis gestellt

* HSBC erwirbt eines der ersten Zero-Energy-Gebäude auf dem Brüsseler

Office-Markt

* CORESTATE unterstreicht Expertise im Bereich ESG-konformer

Immobilieninvestments

* Vollvermietung zum Closing

Frankfurt, 16. Dezember 2019. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE),

ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat

erneut seine Beratungsexpertise in den Benelux-Staaten unter Beweis

gestellt. Die CORESTATE-Tochter Hannover Leasing hat die britische Großbank

HSBC beim Erwerb des Passiv-Bürogebäudes "Seven" in bester Lage von Brüssel

am Boulevard Roi Albert II beraten und damit einen weiteren hochkarätigen

internationalen institutionellen Kunden gewonnen. Im Oktober erst hatte die

Hannover Leasing beim Erwerb des bekannten Bürokomplexes Marnix in Brüssel

einen internationalen institutionellen Kunden beraten und aufgrund der

steigenden Kundennachfrage nach lokalem Asset Management in der Region

Benelux einen neuen Standort in Amsterdam eröffnet.

Lars Schnidrig, CEO der CORESTATE Capital Group: "Mit diesem Deal

unterstreichen wir unsere Kompetenz in den Benelux-Ländern, einem Markt, in

dem wir auch in Zukunft stark wachsen wollen. Zudem freue ich mich über HSBC

als bedeutenden großen Neukunden und auf weitere gemeinsame Projekte. Beim

Bürogebäude Seven handelt es sich um eines der ersten nahezu

Null-Energie-Bürogebäude in Brüssel. Ökologisch konzipierte Gebäude dieser

Art sind immer stärker im Investitionsfokus unserer institutionellen Kunden.

Daher bin ich überzeugt, dass wir mit unserer hohen Expertise im Bereich

ESG-konformer Immobilieninvestments immer mehr Kunden als präferierter

Partner überzeugen werden."

Das Objekt im Brüsseler North District wurde nach modernsten ökologischen

Kriterien neu entwickelt. Zur einzigartigen Gebäudeausstattung gehören

begrünte Außenterrassen, Holzfensterrahmen, Dreifachverglasung oder auch

SAPP Smart Ceilings. Weitere nachhaltige Maßnahmen sind Solarmodule,

Elektroauto- und Fahrradladestationen sowie eine Passiv- und

Null-Energie-Compliance. 2018 gewann das Objekt den "Best-Co-Working-Award"

bei Realty, denn es ist strikt auf ein gesundes Arbeitsumfeld und nach

NWoW-Anforderungen (New Way of Working) ausgerichtet. Bei einer

durchschnittlichen Laufzeit von 8,4 Jahren ist das Seven an zwei namhafte

Gesellschaften voll vermietet. Es verfügt über rund 15.500 Quadratmeter

reine Bürofläche inklusive modernsten Co-Working-Areas sowie 128 Parkplätze.

PR Kontakt

Jorge Person

T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369

jorge.person@corestate-capital.com

IR Kontakt

Dr. Kai Gregor Klinger

T: +49 69 3535630-107 / M: +49 152 22755400

ir@corestate-capital.com

Über CORESTATE Capital Holding S.A.

CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und

Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 26 Mrd. Euro Als

eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden

fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie

Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist

international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle

Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren

Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in

Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt rund

700 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer

Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir

in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf

unserer Webseite ir.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft

übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser

Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen

werden.

16.12.2019

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.

4, Rue Jean Monnet

L-2180 Luxemburg

Luxemburg

Telefon: +49 69 3535630-107

Fax: +49 69 3535630-29

E-Mail: IR@corestate-capital.com

Internet: www.corestate-capital.com

ISIN: LU1296758029

WKN: A141J3

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

