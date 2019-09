DGAP-News: Coreo veröffentlicht erstmals Konzernhalbjahresbericht (IFRS) (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Coreo":

Coreo veröffentlicht erstmals Konzernhalbjahresbericht (IFRS)

17.09.2019 / 09:00

* Mieteinnahmen um mehr als 120 Prozent gesteigert

* erhöhte Investitionen in den Bestand prägen Halbjahresergebnis

* Wachstumsziel für 2019 bekräftigt

Frankfurt am Main - 17. September 2019 - Die Coreo (ISIN: DE000A0B9VV6) hat

im ersten Halbjahr 2019 die Nettomieteinnahmen gegenüber der

Vorjahresperiode um mehr als 120 Prozent auf TEUR 1.079 gesteigert.

Gleichzeitig wurde aus der Veräußerung von Immobilien ein positiver

Ergebnisbeitrag in Höhe von TEUR 445 (Vorjahr EUR 0) erwirtschaftet, der

sich aus dem Verkauf des Objektes in Flensburg und ersten Wohnungsverkäufen

in Göttingen zusammensetzt. Der im Juli erfolgte Teilverkauf des Göttinger

Portfolios sowie die Veräußerung des Standorts Werdohl werden erst mit

Übergang von Nutzen und Lasten im zweiten Halbjahr umsatz- und

ergebniswirksam. Zum Stichtag 30.06.2019 wurde keine Neubewertung des

zuletzt zum 31.08.2018 bewerteten Immobilienbestandes vorgenommen.

Entsprechend kam es hier zu keinem Ergebnisbeitrag.

Neben angestiegenen Betriebskosten waren vor allem Investitionen in den

Wohnungsbestand in Göttingen und Bad Köstritz sowie in die Hydra-Objekte in

Frankfurt a. M. und Kiel für den um über TEUR 1.015 auf TEUR 1.168

gestiegenen Materialaufwand ursächlich. Gleichzeitig haben erhöhte

Verwaltungskosten für den gegenüber der Vorjahresperiode deutlich

gewachsenen Immobilienbestand als auch zusätzliche Kosten im Zusammenhang

mit der Konzernrechnungslegung (IFRS) zu einem Anstieg der sonstigen

betrieblichen Aufwendungen um TEUR 405 auf TEUR 877 beigetragen. Der

Personalaufwand entwickelte sich mit einem Anstieg von unter 20 Prozent wie

erwartet deutlich unterproportional. Das Periodenergebnis beläuft sich auf

TEUR 1.652 (Vorjahr TEUR 1.073) und damit auf EUR -0,10 je Aktie (Vorjahr

EUR -0,11 je Aktie).

Der Vorstand geht unverändert davon aus, den Immobilienbestand im laufenden

Jahr durch Neuakquisitionen verdoppeln zu können. Neben den letzten beiden,

im Vorratsvermögen gehaltenen, Immobilien in Bielefeld und Viersen sollen in

2019 auch noch Teile des Mannheimer Grundstücks verkauft werden. Für das

Hydra-Portfolio erwartet das Unternehmen weitere Mietvertragsabschlüsse.

Der vollständige Halbjahresbericht 2019 ist ab sofort unter www.coreo.de zum

Download verfügbar.

Über die Coreo AG

Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und

Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen.

Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem

Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in

Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten,

renditestarken Immobilienportfolios.

Kontakt:

Coreo AG

Felix Krekel, CIIA

Investor Relations

Grüneburgweg 18

D-60322 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

T: +49 69 219396-0

Sprache: Deutsch

