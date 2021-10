DGAP-News: Copaur identifiziert eine 1.100 Meter lange Zone mit Oberflächenmineralisierung auf dem Zielgebiet T-Bill und entnimmt die bisher hochwertigste Gesteinsprobe mit 79,7 g/t Gold (deutsch)

Copaur identifiziert eine 1.100 Meter lange Zone mit Oberflächenmineralisierung auf dem Zielgebiet T-Bill und entnimmt die bisher hochwertigste Gesteinsprobe mit 79,7 g/t Gold

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 19. Oktober 2021) -

CopAur Minerals Inc. (TSXV: CPAU) ("CopAur" oder das "Unternehmen") freut

sich, ein Update zu seiner Exploration 2021 im T-Bill-Goldziel geben zu

können. Das Ziel befindet sich auf dem zu 100% in seinem Besitz befindlichen

Willaims-Kupfer-Gold-Projekt. Das bis heute abgeschlossene Arbeitsprogramm

2021 umfasst geophysikalische Bodenuntersuchungen, Boden- und Gesteinsproben

sowie Bestätigungsbohrungen, um historische Arbeiten zu bestätigen und

potenzielle Zonen für künftige Erweiterungen und Explorationsziele zu

identifizieren. Zu den bedeutenden neuen Ergebnissen gehört die

höchstgradige bisher im Rahmen des Projekts gesammelte Gesteinsstichprobe

mit bis zu 79,7 g/t Gold (Au) innerhalb einer ungetesteten Zone. Es wurde

bestätigt, dass diese sich über eine Streichenlänge von etwa 1.100 Metern

südöstlich der historischen Bohrung und der Bestätigungsbohrung 2021

erstreckt (Abbildung 1).

Diese hochgradige Probe stammt aus einem etwa 2,4 Kilometer langen, nach

Nordwesten verlaufenden mineralisierten Korridor, der von einer historischen

Goldanomalie im Boden mit >100 ppb Au umgeben ist. Zusätzliche

Erkundungsgesteinsproben aus dem Jahr 2021 wiesen ebenfalls darauf hin, dass

sich diese Zone in südöstliche Richtung weiter erstrecken könnte. Die Proben

ergaben bis zu 3,55 g/t Au über eine Entfernung von 1 Kilometer entlang des

Trends der historischen Proben (Abbildung 1).

Die Visualisierung der während des Bestätigungsbohrprogramms 2021

entnommenen ausgerichteten Bohrkerne war ebenfalls erfolgreich und

identifizierte systematisch nördlich und nordwestlich-südöstlich verlaufende

mineralisierte Schergangsysteme auf dem Ziel T-Bill. Dies wird das

geologische Explorationsmodell erheblich verbessern. Diese Ergebnisse sowie

die in den historischen Goldanomalien im Boden identifizierten Trends deuten

auf ein erhebliches Potenzial für weitere Bohrungen entlang des Strangs

nördlich und nordwestlich-südöstlich der aktuellen Bestätigungsbohrungen

2021 hin. Das Hauptprojekt von Copaur, das Williams-Kupfer-Gold-Projekt,

befindet sich im produktiven Golden Horseshoe-Gebiet im nördlichen/mittleren

Bereich von British Columbia, Kanada.

CEO Jeremy Yasenuik kommentierte: "Unser regionales Explorationsprogramm

bestätigte sehr erfolgreich historische Arbeiten und ermöglichte eine

Neudefinition bisher unerkannter Trends zu diesen robusten

Mineralisierungssystemen. Diese Arbeit wird eine stark verbesserte und

effektive Ausrichtung ermöglichen, um das bedeutende Potenzial des

T-Bill-Ziels weiter auszutesten."

Abbildung 1: Highlights des Standorts T-Bill mit Gesteinsprobe

Cannot view this image? Visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7895/100179_8f4a84a744aa9956_001.jpg

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7895/100179_8f4a84a744aa9956_001full.jpg

Updates zum Erkundungsprojekt Williams (Stand: 12. Oktober 2021):

Bohrung (vollständig)

* 3.150 Meter auf dem T-Bill Ziel abgeschlossen - Ergebnisse stehen noch

aus

Probenahme von Gestein und Boden (abgeschlossen)

* 158 Gesteinsproben von den Zielen T-Bill und GIC entnommen

* 654 Bodenproben entnommen - Untersuchungen stehen noch aus

Geophysik

* Das bodengestützte Induktionspolarisationsprogramm (IP) 2021 über dem

GIC-Ziel wurde jetzt abgeschlossen

* VTEM luftgestützte geophysikalische Untersuchung läuft noch (35%

abgeschlossen - in Arbeit)

Gesteinsprobe D703635

Cannot view this image? Visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7895/100179_99976_capaur2_500.jpg

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7895/100179_99976_capaur2.jpg

Über CopAur Minerals Inc.

CPAU ist ein Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Erschließung von

orogenen Gold- und Kupferporphyrzielen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Williams

im ertragreichen Golden Horseshoe im Norden von British Columbia, Kanada.

CopAur Minerals liegt ideal innerhalb des aufstrebenden Toodoggone-Distrikts

entlang des östlichen Kordilleren-Goldgürtels, der aus den orogenen

Golddistrikten Sheep Creek, Cariboo und Cassiar besteht. Hinter dem

Unternehmen steht ein dynamisches Team erfahrener Fachleute des

Rohstoffsektors, zu denen auch Beiratsmitglieder von Benchmark Metals Inc.

gehören. Das Williams-Projekt stellt einen außergewöhnlichen Wert für

Aktionäre dar, da es ein erhebliches Gold- und Kupferpotenzial aufweist.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Wade Barnes,

P.Geo., Qualifizierte Person gemäß dem National Instrument 43-101, geprüft

und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Jeremy Yaseniuk"

Jeremy Yaseniuk, Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jeremy Yaseniuk

Telefon: +1 (604) 773-1467

E-Mail: jeremyj@fdrmetals.com

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER

(ENTSPRECHEND DER DEFINITION IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE)

ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER

MITTEILUNG.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen"

enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bekannten und unbekannten

Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren verbunden, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge

des Unternehmens wesentlich von denjenigen zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht

sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Mit Ausnahme der geltenden

Wertpapiergesetze lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung

ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer

Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen

Gründen.

