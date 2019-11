DGAP-News: Continental mit solider operativer Leistung in schwachem Marktumfeld (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Continental mit solider operativer Leistung in schwachem Marktumfeld

Continental mit solider operativer Leistung in schwachem Marktumfeld

12.11.2019

- Umsatz im dritten Quartal um 3 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro gestiegen

(organisch um 0,3 Prozent gesunken)

- Bereinigtes operatives Ergebnis bei 615 Millionen Euro (Marge: 5,6

Prozent)

- Nettoergebnis im dritten Quartal bei -1,99 Milliarden Euro, infolge von

bereits angekündigten Einmaleffekten aus Goodwill-Abschreibungen und

Rückstellungen

- Angepasste Ziele für das Gesamtjahr bestätigt

- CEO Dr. Degenhart: "Die aktuelle Situation verlangt von uns, unsere

Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu erhöhen. Mit unserem weltweiten

Strukturprogramm ,Transformation 2019 - 2029' ergreifen wir dafür konsequent

die erforderlichen Maßnahmen."

- Continental liefert Elektronikarchitektur für hochgradig vernetzten

Volkswagen ID. und bringt voll-integrierten E-Antrieb für die Groupe PSA und

Hyundai in Serie

Hannover, 12. November 2019. Continental hat sich im dritten Quartal 2019

operativ solide entwickelt. Trotz anhaltend rückläufiger Märkte. Wie das

Technologieunternehmen heute anlässlich der Vorlage seiner Quartalszahlen in

Hannover mitteilte, stieg der berichtete Umsatz im dritten Quartal um knapp

3 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum

waren es 10,8 Milliarden Euro. Bereinigt um Konsolidierungskreis- und

Wechselkursveränderungen lag das Umsatzwachstum bei -0,3 Prozent, und damit

annähernd auf Vorjahresniveau. Dagegen verringerte sich im selben Zeitraum

die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um rund 3

Prozent. Dank seines zukunftsweisenden Produktportfolios konnte sich das

Technologieunternehmen dem starken weltweiten Rückgang der Nachfrage damit

fast gänzlich entziehen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT bereinigt)

lag bei 615 Millionen Euro (Marge: 5,6 Prozent).

"Dank unserer weltweit nachgefragten Systeme und Lösungen konnten wir

unseren Umsatz im dritten Quartal stabil halten, trotz des weiterhin

rückläufigen Marktumfeldes. Die aktuelle Situation verlangt von uns, unsere

Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu erhöhen. Mit unserem weltweiten

Strukturprogramm ,Transformation 2019 - 2029' ergreifen wir dafür konsequent

die erforderlichen Maßnahmen. Dies ist ein herausfordernder, aber

notwendiger Prozess zur Sicherung unserer Zukunftsfähigkeit. Wir gehen die

sich abzeichnende Krise in der Autoindustrie damit offensiv an und werden

wie vor zehn Jahren aus ihr ein weiteres Mal gestärkt hervorgehen", sagte

Dr. Elmar Degenhart, Vorstandsvorsitzender von Continental.

Für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Degenhart die im Juli 2019

angepassten Jahresziele. "Wir halten an unserer Prognose für das laufende

Geschäftsjahr fest. So rechnen wir zum Jahresende mit einem Umsatz von rund

44 bis 45 Milliarden Euro sowie einer bereinigten EBIT-Marge von rund 7 bis

7,5 Prozent."

Strategie 2030: Konzentration auf fünf Kernfelder für künftiges Wachstum

Mit Blick auf den derzeitigen Wandel in der Automobilindustrie sagte

Degenhart: "Wir sehen vielfältige Chancen in der Mobilität von morgen. Mit

unserer Strategie 2030 fokussieren wir uns voll auf unsere Wachstumsfelder."

Zu diesen Feldern gehören für Continental das assistierte und automatisierte

Fahren, das vernetzte Fahren, Mobilitätsdienstleistungen, das Reifengeschäft

sowie das Geschäft mit Industrie- und Endkunden. Gleichzeitig programmiert

Continental ihr Antriebsgeschäft Vitesco Technologies auf profitables

Wachstum mit Elektromobilität.

Continental liefert Elektronikarchitektur für hochgradig vernetzten

Volkswagen ID.

Ein Beispiel für die große Software- und Elektronikkompetenz von Continental

ist der sogenannte In-Car Application Server (ICAS1). Durch ihn wird eine

Vielzahl von heutigen Steuergeräten in wenigen, leistungsstärkeren

Hochleistungscomputern zusammengefasst. Mit dieser neuen Fahrzeugarchitektur

bereitet Continental den Weg für eine nahtlose Anbindung von Fahrzeugen an

die digitale Welt der mobilen Dienste und Daten. So werden Over-the-air

Updates künftig zur Normalität werden. Datenbasierte Apps und Funktionen,

wie zum Beispiel reichweitenoptimierte Streckenplanung und das Auffinden von

Ladepunkten für Elektroautos, können mithilfe von ICAS1 nahtlos integriert

werden. "Mit ICAS1 liefern wir das Herzstück einer neuen elektronischen

Serverarchitektur. Wir freuen uns, dass wir mit Volkswagen und seiner

ID-Baureihe den ersten Kunden gewinnen konnten", sagte Degenhart. So nutzt

der größte europäische Autobauer Volkswagen Continentals ICAS1-Technologie

für seine kommenden ID.-Elektrofahrzeuge, darunter auch der Volkswagen ID.3,

dessen Serienstart kürzlich gefeiert werden konnte.

Weiterführende Informationen zu den aufgeführten Maßnahmen sind in einer

separaten, heute veröffentlichten Pressemitteilung der Division Interior

verfügbar.

Vitesco Technologies bringt voll-integrierten E-Antrieb in Serie

Zudem hat Vitesco Technologies, das Antriebsgeschäft von Continental,

kürzlich eine Vereinbarung über die Lieferung des ersten voll-integrierten

Antriebssystems für mehrere Großserienmodelle der Groupe PSA und von Hyundai

bekannt gegeben.

"Vitesco Technologies hat das Potenzial im dynamischen Marktumfeld für

Antriebstechnologien eine führende Rolle einzunehmen", sagte Andreas Wolf,

CEO von Vitesco Technologies. Dass sich zwei führenden Automobilhersteller

kürzlich für die innovative elektrischen Achsantriebstechnologie von Vitesco

Technologies entschieden haben, sei ein Zeichen dafür.

Künftig wird der innovative Achsantrieb unter anderem in den

Elektrokleinwagen

Peugeot e-208 und Opel Corsa-e sowie dem SUV-Modell Hyundai Encino und der

Limousine Hyundai Lafesta zum Einsatz kommen. Ausgehend von ihrer starken

Kompetenz im Bereich Elektronik, Sensorik und Aktuatoren ist Vitesco

Technologies einer der wenigen Systemanbieter für Hochvoltkomponenten und

Lösungen für die Hybridisierung.

Einmaleffekte belasten Quartals- und Jahresergebnis

Im Berichtsquartal erreichte das bereinigte operative Ergebnis (EBIT

bereinigt) 615 Millionen Euro. Die bereinigte operative Marge lag bei 5,6

Prozent (Vj. 7,1 Prozent). Hierin enthalten sind die bereits im Juli 2019

angekündigten Rückstellungen für Gewährleistungsfälle in Höhe von 187

Millionen Euro.

Das bereinigte EBIT von 615 Millionen Euro lag im abgelaufenen Quartal über

dem berichteten EBIT in Höhe von -1,97 Milliarden Euro. Die negative

Differenz belief sich auf 2,585 Milliarden Euro. Ebenso verringerte sich das

den Anteilseignern zuzurechnende Konzernergebnis auf -1,99 Milliarden Euro

nach 626 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Hintergrund

sind die am 22. Oktober 2019 bekannt gegebenen Wertminderungen auf

immaterielle Vermögenswerte sowie Rückstellungen für das laufende

Strukturprogramm, die sich negativ auf das berichtete EBIT sowie das

Nettoergebnis auswirkten. "Die Wertminderungen sind nicht zahlungswirksame

Abschreibungen von Firmenwerten aus Zukäufen, die wir wegen unser

angepassten Marktaussichten vorzunehmen haben", sagte

Continental-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer.

Gleichzeitig verwies Schäfer auf die solide Leistung von Continental im

abgelaufenen Quartal: "Betrachtet man unsere rein operative Leistung, haben

wir uns im dritten Quartal vernünftig entwickelt."

Bestenfalls Seitwärtsbewegung der Pkw-Produktion im Jahr 2020 erwartet

Die Automobilindustrie sieht sich derzeit weltweit einem, stark rückläufigen

Marktumfeld ausgesetzt: "Die Produktionsvolumina haben sich deutlich

verringert. Dieses Jahr werden weltweit voraussichtlich unter 90 Millionen

Fahrzeuge produziert werden. Im Vergleich zu den Marktannahmen von vor zwei

Jahren sind das mehr als 10 Millionen Fahrzeuge weniger", erläuterte

Schäfer.

"In den kommenden fünf Jahren rechnen wir ähnlich wie andere Marktteilnehmer

nicht damit, dass sich die weltweite Produktion wesentlich beleben wird",

fügte er hinzu. Mit Blick auf das nächste Jahr sagte Schäfer: "Im besten

Fall sehen wir in 2020 weltweit eine Seitwärtsbewegung der

Automobilproduktion." Es sei aber ebenso gut möglich, dass es auch im

kommenden Jahr und damit im dritten Jahr in Folge zu einem Rückgang der

weltweiten Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen kommen könne.

Der Rückgang der Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen im dritten

Quartal lag in China bei über 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal,

während sich Europa und Nordamerika annähernd stabil im Vergleich zum

Vorjahresniveau entwickelten.

Für das vierte Quartal geht das Unternehmen jedoch von rückläufigen

Produktionsraten in diesen drei Schlüsselregionen aus. Für das Gesamtjahr

erwartet Continental einen Rückgang der globalen Produktion von Pkw und

leichten Nutzfahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rund 6 Prozent.

Der Free Cashflow des dritten Quartals, vor Akquisitionen und einschließlich

der Effekte aus der Bilanzierung von Leasingverhältnissen (IFRS 16) sowie

vor Effekten aus der rechtlichen Verselbstständigung der Division Powertrain

erreichte 343 Millionen Euro (Vj. 74 Millionen Euro, vor dem Nettoabfluss

für die US-Pensionsdotierung). Angesichts der regulären Saisonalität und

damit eines traditionell von einem sehr starken Mittelzufluss geprägten

vierten Quartals, prognostiziert das Unternehmen für das Gesamtjahr weiter

einen Free Cashflow vor Akquisitionen zwischen rund 1,2 Milliarden und 1,4

Milliarden Euro vor Carve-out Effekten.

Kennzahlen Continental-Konzern

1. Januar bis Drittes

30. September Quartal

Mio EUR 2019 2018 in % 2019 2018

in

%

Umsatz 33.414,1 33.174,3 0,7 11.103,4 10.787,8 2,9

EBIT -393,9 2.989,8 -113,2 -1.970,5 851,6 -31-

,4

in % vom -1,2 9,0 -17,7 7,9

Umsatz

Konzernergeb- -926,4 2.185,8 -142,4 -1.986,4 626,1 -41-

nis den 7,3

Anteilseig-

nern

zuzurechnen

Ergebnis pro -4,63 10,93 -142,4 -9,93 3,13 -41-

Aktie in 7,3

EUR,

unverwässert

Ergebnis pro -4,63 10,93 -142,4 -9,93 3,13 -41-

Aktie in 7,3

EUR,

verwässert

Umsatz 32.965,9 33.146,4 -0,5 10.928,2 10.785,5 1,3

bereinigt1

Bereinigtes 2.366,8 2.989,6 -20,8 614,5 768,7 -20-

operatives ,1

Ergebnis

(EBIT

bereinigt)2

in % des 7,2 9,0 5,6 7,1

bereinigten

Umsatzes

For- 2.678,0 2.534,3 5,7 858,6 821,4 4,5

schungsund

Entwicklungs-

kosten

(netto)

in % vom 8,0 7,6 7,7 7,6

Umsatz

Investitio- 2.204,4 1.956,2 12,7 778,1 781,8 -0,-

nen3 5

in % vom 6,6 5,9 7,0 7,2

Umsatz

Free -749,9 -4,9 15.204,1 275,6 -127,3 -31-

Cashflow 6,5

Netto-Finanz- 5.453,5 2.995,1 82,1

schulden

(zum 30.09.)

Gearing 34,3 16,9

Ratio in %

Anzahl 242.516 244.582 -0,8

Mitarbeiter

(zum

30.09.)4

1 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen.

2 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus

Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und

Sondereffekte.

3 Investitionen in Sachanlagen und Software.

4 Ohne Auszubildende.

Seit dem 1. Januar 2019 wird erstmalig der IFRS 16, Leasingverhältnisse,

angewendet. Dabei wird die modifizierte retrospektive Übergangsmethode

genutzt. Bei dieser Methode erfolgt keine Anpassung der Vorjahreswerte.

Insoweit sind einige der vorgenannten Werte mit der Vorjahresperiode

nicht vergleichbar.

Die Automotive Group konnte ihren Umsatz im abgelaufenen Quartal trotz

weltweit insgesamt rückläufiger Automobilproduktion um 2,2 Prozent gegenüber

dem vergleichbaren Vorjahresquartal steigern. Organisch entwickelte sich das

Geschäft stabil. Der Umsatz summierte sich in diesem Zeitraum auf rund 6,6

Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge lag bei 1,6 Prozent

(Vorjahr: 4,0 Prozent). Hierin enthalten sind die bereits im Juli 2019

angekündigten Rückstellungen für Gewährleistungsfälle in Höhe von 187

Millionen Euro, die überwiegend in der Division Powertrain anfielen.

Die Rubber Group setzte im dritten Quartal rund 4,6 Milliarden Euro um, was

ein Umsatzplus von 3,9 Prozent gegenüber dem entsprechenden

Vorjahreszeitraum bedeutet. Das organische Wachstum lag im dritten Quartal

2019 bei -0,6 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge lag mit 12,3 Prozent auf

einem ähnlichen Niveau wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (Vj. 12,5

Prozent).

Kennzahlen Continental-Kerngeschäftsfelder

1. Januar bis Drittes

30. September Quartal

Automotive Group 2019 2018 2019 2018

in Mio EUR in in

% %

Umsatz 20.005,8 20.203,4 -1,- 6.554,9 6.411,2 2,2

0

EBIT -1.771,0 1.445,5 -22- -2.424,- 364,2 -76-

2,5 5 5,7

in % vom Umsatz -8,9 7,2 -37,0 5,7

Anzahl 138.289 141.037 -1,-

Mitarbeiter (zum 9

30.09.)1

Umsatz bereinigt2 19.896,3 20.181,0 -1,- 6.511,3 6.411,2 1,6

4

Bereinigtes 827,2 1.364,4 -39- 101,6 254,0 -60-

operatives ,4 ,0

Ergebnis (EBIT

bereinigt)3

in % des 4,2 6,8 1,6 4,0

bereinigten

Umsatzes

Rubber Group in

Mio EUR

Umsatz 13.450,7 13.011,8 3,4 4.561,4 4.390,0 3,9

EBIT 1.460,2 1.641,9 -11- 487,2 519,4 -6,-

,1 2

in % vom Umsatz 10,9 12,6 10,7 11,8

Anzahl 103.749 103.103 0,6

Mitarbeiter (zum

30.09.)1

Umsatz bereinigt2 13.112,0 13.006,1 0,8 4.429,8 4.387,7 1,0

Bereinigtes 1.618,4 1.722,8 -6,- 543,4 546,7 -0,-

operatives 1 6

Ergebnis (EBIT

bereinigt)3

in % des 12,3 13,2 12,3 12,5

bereinigten

Umsatzes

1 Ohne Auszubildende.

2 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen.

3 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus

Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und

Sondereffekte.

Seit dem 1. Januar 2019 wird erstmalig der IFRS 16, Leasingverhältnisse,

angewendet. Dabei wird die modifizierte retrospektive Übergangsmethode

genutzt. Bei dieser Methode erfolgt keine Anpassung der Vorjahreswerte.

Insoweit sind einige der vorgenannten Werte mit der Vorjahresperiode

nicht vergleichbar.

Mit Blick auf die stabile Entwicklung der Rubber Group im dritten Quartal

merkte Schäfer an: "Unser Geschäft mit Industrie- und Endkunden stärken wir

schon seit Langem sehr gezielt. Das macht uns unabhängiger vom Verlauf der

internationalen Automobilmärkte. Bestes Beispiel: der Erwerb des

Thermoplastik-Spezialisten Merlett Group, Italien, den wir Anfang November

vollzogen haben."

Mit dieser Akquisition im Bereich ihres Industriespezialisten, der Division

ContiTech, erweitert Continental die Materialkompetenz ihres

Industrieschlauchgeschäfts. Ziel ist es, auch mit Hilfe thermoplastischer

Materialien künftig zunehmend intelligente Anwendungen, zum Beispiel

mithilfe von Sensorik, anbieten zu können.

In den ersten neun Monaten tätigte Continental Investitionen von 2,2

Milliarden Euro in Sachanlagen und Software. Damit belief sich die

Investitionsquote auf 6,6 Prozent (Vorjahr: 5,9 Prozent). Für Forschung und

Entwicklung wendete das Technologieunternehmen netto rund 2,7 Milliarden

Euro auf. Dies entspricht einer Quote von 8,0 Prozent bezogen auf den

Konzernumsatz. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es 7,6 Prozent.

Zum 30. September 2019 lagen die Netto-Finanzschulden bei rund 5,5

Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang um rund 200 Millionen Euro im

Vergleich zum Ende des zweiten Quartals 2019, zu dem die Nettoverschuldung

rund 5,7 Milliarden Euro betragen hatte. Die Gearing Ratio, Gradmesser der

Verschuldung, lag zum Berichtstag bei 34,3 Prozent. Das Liquiditätspolster,

über das Continental verfügt, hat zum Stichtag des Berichtszeitraums 5,3

Milliarden Euro betragen.

Zum Ende des dritten Quartals 2019 beschäftigte Continental weltweit 242.516

Mitarbeiter. Das entspricht im Vergleich zum Jahresende 2018 einem Rückgang

um 710 Personen. Anpassungen wurden vorwiegend in der Automotive Group

vorgenommen, infolge der geringeren Fahrzeugproduktion weltweit. Gegenläufig

wirkten die Akquisitionen des Antennenspezialisten Kathrein Automotive sowie

des Spezialisten für Schwingungstechnik Cooper Standard.

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die

nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871

gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente

und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport.

Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und

beschäftigt aktuell mehr als 240.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten.

