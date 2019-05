DGAP-News: Continental mit solidem Start in das Geschäftsjahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Continental mit solidem Start in das Geschäftsjahr

Continental mit solidem Start in das Geschäftsjahr

09.05.2019 / 08:30

- Marktentwicklung in den ersten drei Monaten wie erwartet weiterhin

deutlich rückläufig

- Dank starker Marktposition: Umsatz im ersten Quartal mit 11,0 Milliarden

Euro auf Vorjahresniveau

- Bereinigtes operatives Ergebnis liegt bei 884 Millionen Euro (Marge: 8,1

Prozent)

- Technologieunternehmen rechnet weiter mit Belebung des Markts im zweiten

Halbjahr und hält daher an Jahresprognose fest

- Free Cashflow, bereinigt um Akquisitionen und Effekte aus der

Verselbstständigung des Antriebsgeschäfts, im ersten Quartal bei minus 579

Millionen Euro

- Verschuldungsgrad steigt infolge neuer, verpflichtender

Bilanzierungsregeln

Hannover, 9. Mai 2019. Continental ist ein solider Start in das

Geschäftsjahr gelungen. Dank seines Technologieportfolios konnte sich das

Unternehmen von der deutlich rückläufigen Marktdynamik absetzen. Der Umsatz

liegt mit 11,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Die bereinigte

EBIT-Marge beträgt 8,1 Prozent (EBIT bereinigt: 884 Millionen Euro). "Dank

unserer starken Marktposition haben wir den Umsatz stabil gehalten, in einem

deutlich rückläufigen Marktumfeld. Unsere erhöhte Kostendisziplin hat zu

unserem soliden Ergebnis beigetragen", sagte der

Continental-Vorstandsvorsitzende, Dr. Elmar Degenhart, anlässlich der

Bekanntgabe der Quartalszahlen am Donnerstag in Hannover.

Die internationale Automobilproduktion verringerte sich nach vorläufigen

Daten in den ersten drei Monaten 2019 um über 6 Prozent gegenüber dem

Vorjahr. Das organische Wachstum (bereinigt um Konsolidierungskreis- und

Wechselkursveränderungen) des Technologieunternehmens liegt dagegen

lediglich bei minus 2 Prozent. Grund sind neben der starken Marktposition

Effekte aus Entwicklungen der Wechselkurse, die sich im ersten Quartal auf

insgesamt 186 Millionen Euro belaufen. Diese ergeben sich insbesondere aus

der Verteuerung des amerikanischen Dollars gegenüber dem Euro.

Wie bereits zur Hauptversammlung am 26. April bekannt gegeben, rechnet

Continental weiter mit einer Belebung des wirtschaftlichen Umfelds in der

zweiten Jahreshälfte und hält daher an ihrer Jahresprognose von Anfang

Januar fest.

Das Konzernergebnis, das den Anteilseignern zugerechnet wird, befindet sich

mit 575 Millionen Euro unter dem Niveau des Vorjahrs (738 Millionen Euro).

Das Ergebnis pro Aktie liegt bei 2,88 Euro (Vj.: 3,69 Euro).

Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT bereinigt) verringerte sich im

Vergleich zum Stichtag des Vorjahres um 17,1 Prozent auf 884 Millionen Euro.

Das entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 8,1 Prozent nach 9,7 Prozent

im ersten Quartal des Vorjahrs. "Der Start in das neue Geschäftsjahr war wie

erwartet herausfordernd", sagte Continental-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer.

Er fügte hinzu: "Allerdings haben wir bereits im vergangenen Jahr begonnen,

unsere Kostendisziplin zu verstärken. Das kommt uns nun zugute."

Im ersten Quartal lagen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie in

Sachanlagen und Software bei mehr als 1,5 Milliarden Euro. "Continental

investiert weiterhin auf hohem Niveau in die Mobilität der Zukunft und damit

in den Geschäftserfolg von morgen", erläuterte Schäfer.

Zum 31. März 2019 verfügt Continental über ein Liquiditätspolster in Höhe

von insgesamt 5,7 Milliarden Euro, davon 1,8 Milliarden Euro flüssige Mittel

sowie zugesagte, ungenutzte Kreditlinien im Volumen von 3,9 Milliarden Euro.

Kennzahlen Continental-Konzern 1. Quartal 2019

1. Januar bis 31.

März

in Mio. EUR 2019 2018 in %

Umsatz 11.046,7 11.012,7 0,3

EBIT 823,3 1.019,2 -19,2

in % vom Umsatz 7,5 9,3

Forschungsund Entwicklungskosten 902,8 848,0 6,5

(netto)

in % vom Umsatz 8,2 7,7

Investitionen1 641,8 459,4 39,7

in % vom Umsatz 5,8 4,2

Konzernergebnis, den Anteilseignern 575,2 737,6 -22,0

zuzurechnen

Ergebnis pro Aktie in EUR, 2,88 3,69

unverwässert

Ergebnis pro Aktie in EUR, 2,88 3,69

verwässert

Umsatz bereinigt2 10.954,5 11.000,9 -0,4

Bereinigtes operatives Ergebnis 884,2 1.066,2 -17,1

(EBIT bereinigt)3

in % des bereinigten Umsatzes 8,1 9,7

Free Cashflow -763,3 40,9 -1.966-

,3

Nettofinanzschulden (zum 31.03.) 4.302,2 1.983,8 116,9

Gearing Ratio in % 22,6 11,7

Anzahl Mitarbeiter (zum 31.03.)4 245.686 240.074 2,3

1 Investitionen in Sachanlagen und Software.

2 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen.

3 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus

Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und

Sondereffekte.

4 Ohne Auszubildende.

Die Nettofinanzschulden lagen zum Ende des ersten Quartals 2019 bei 4,3

Milliarden Euro. Zum Jahreswechsel hatten sie noch bei rund 1,7 Milliarden

Euro gelegen. Die sogenannte Gearing Ratio, die den Verschuldungsgrad

anzeigt, stieg von 9,1 Prozent auf 22,6 Prozent. Hintergrund ist der ab dem

Geschäftsjahr 2019 verpflichtend anzuwendende Standard IFRS 16, der zu einer

grundsätzlichen Abbildung aller Leasingverhältnisse in der Bilanz und damit

zu einem starken Anstieg der Leasingverbindlichkeiten führte. Die Kennziffer

Investitionen in Sachanlagen und Software stieg infolge dieser neuen

Vorschrift ebenfalls an.

Der Free Cashflow, bereinigt um Akquisitionen und Effekte aus der

Verselbstständigung des Antriebsgeschäfts, beläuft sich nach drei Monaten

2019 auf minus 579 Millionen Euro. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum lag

er bei 186 Millionen Euro. Grund für den Rückgang sind neben geringerem

Umsatz und Ergebnis des ersten Quartals die erforderlichen Investitionen in

Kapazitäten sowie Technologieentwicklung. Für das Gesamtjahr bekräftigt das

DAX-Unternehmen die Erwartung, einen Mittelzufluss vor Akquisitionen und

Effekten aus der Verselbstständigung seines Antriebsgeschäfts in Höhe von

rund 1,4 Milliarden Euro bis 1,6 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Dieser

Annahme liegt die gewohnte Saisonalität des Free Cashflows zugrunde. So

liegt der Mittelzufluss zum Jahresende üblicherweise auf dem höchsten

Niveau. Grund hierfür sind vor allem die Zahlungseingänge des

Winterreifengeschäfts sowie Erstattungen für Entwicklungsleistungen von

Automobilherstellern.

Der Umsatz der Automotive Group beläuft sich im abgelaufenen Quartal auf 6,7

Milliarden Euro. Er sinkt damit um 1,8 Prozent. Organisch, also bereinigt um

Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen, ergibt sich ein Minus

von 4 Prozent. Dem entgegen steht ein Rückgang der internationalen

Automobilproduktion nach vorläufigen Daten in den ersten drei Monaten 2019

um über 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis

liegt bei 357 Millionen Euro und damit deutlich unter dem Vorjahr. Im

Verhältnis zum Umsatz ergibt sich eine Marge von 5,4 Prozent (Vj.: 8,2

Prozent). "Im ersten Quartal wurden in allen großen Absatzmärkten weltweit

weniger Fahrzeuge produziert, in Summe über 1,5 Millionen Pkw und leichte

Nutzfahrzeuge weniger als vor einem Jahr. Einem derart rückläufigen

Marktumfeld können wir uns nicht entziehen", erläuterte Schäfer das Ergebnis

der Automotive Group.

Trotz des derzeit schwachen Marktumfelds wächst der Bedarf für Elektronik im

Auto beständig. Bestes Beispiel: Fahrerassistenzsysteme. Für das

teilautomatisierte Fahren braucht das Auto im Durchschnitt um die 18

Sensoren. Bei voll automatisierter oder autonomer Fahrfunktion wächst diese

Zahl auf 30 an. So erhielt das Technologieunternehmen in den letzten beiden

Jahren in diesem Bereich Aufträge von durchschnittlich drei Milliarden Euro.

Kennzahlen

Kerngeschäftsfelder

Continental 1.

Quartal 2019

Automotive Rubber

Group Group

1. Januar

bis 31.

März

in Mio EUR 2019 2018 in 2019 2018 in

% %

Umsatz 6.689,4 6.813,9 -1,8 4.371,6 4.212,2 3,8

EBIT 321,0 536,8 -40,- 510,0 517,4 -1,4

2

in % vom Umsatz 4,8 7,9 11,7 12,3

Investitionen1 393,2 276,3 42,3 245,4 179,5 36,7

in % vom Umsatz 5,9 4,1 5,6 4,3

Anzahl Mitarbeiter 141.422 137.362 3,0 103.793 102.294 1,5

(zum 31.03.)2

Umsatz bereinigt3 6.662,3 6.808,9 -2,2 4.306,5 4.211,5 2,3

Bereinigtes 357,2 557,0 -35,- 534,7 544,2 -1,7

operatives Ergebnis 9

(EBIT bereinigt)4

in % des 5,4 8,2 12,4 12,9

bereinigten

Umsatzes

1 Investitionen in Sachanlagen und Software.

2 Ohne Auszubildende.

3 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen.

4 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus

Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und

Sondereffekte.

Die Rubber Group setzte in den ersten drei Monaten rund 4,4 Milliarden Euro

um (Vj.: 4,2 Milliarden Euro). Sie verzeichnete damit einen Umsatzzuwachs

von 3,8 Prozent. Das Reifengeschäft und hier insbesondere die Absatzzahlen

im Nutzfahrzeugreifengeschäft entwickelten sich mit einem Plus von 6 Prozent

positiv. In der Division ContiTech legten vor allem Bereiche zu, die der

Industrie zuliefern, so zum Beispiel das Geschäft mit Fördergurten und

Industrieschläuchen. Organisch, also um Konsolidierungskreis- und

Wechselkursveränderungen bereinigt, liegt der Umsatzzuwachs der Rubber Group

bei 1 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis des ersten Quartals

summiert sich auf rund 535 Millionen Euro, was einer Marge von 12,4 Prozent

entspricht (Vj.: 12,9 Prozent).

Insgesamt zählte das weltweite Team von Continental am Ende des ersten

Quartals 245.686 Mitarbeiter. Besonders groß ist der Bedarf des Unternehmens

an Softwareentwicklern. Bereits heute beschäftigt das Technologieunternehmen

weltweit rund 49.000 Ingenieure. Mehr als ein Drittel davon hat einen

Softwarehintergrund. In der globalen unternehmenseigenen Softwareakademie

werden allein 2019 über 2.000 Mitarbeiter weitergebildet. Bis zum Jahr 2022

soll die Anzahl der Software- und IT-Experten bei Continental von derzeit

19.000 auf 25.000 anwachsen.

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die

nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871

gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente

und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport.

Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und

beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten.

