DGAP-News: CompuGroup Medical wird Teile des Geschäfts von Cerner in Deutschland und Spanien erwerben (deutsch)

CompuGroup Medical wird Teile des Geschäfts von Cerner in Deutschland und Spanien erwerben

DGAP-News: CompuGroup Medical SE / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen/Firmenübernahme

CompuGroup Medical wird Teile des Geschäfts von Cerner in Deutschland und

Spanien erwerben

05.02.2020 / 11:11

- Erwerb von medico(R), Soarian Health Archive(R) (S-HA) und Soarian(R)

Integrated Care (S-IC), führenden Krankenhausinformationssystemen (KIS) in

Deutschland, und Selene(R), einem führenden KIS in Spanien, von Cerner

- Stärkung der Position von CompuGroup Medical (CGM) in Deutschland und

Erweiterung des Portfolios in Spanien

- Ansprache komplementärer Kundengruppen und Aufbau einer attraktiven

Plattform für zukünftiges Wachstum durch CGM

Koblenz. CompuGroup Medical SE (CGM) und Cerner Corporation (NASDAQ: CERN),

ein globales Unternehmen für Gesundheitstechnologie, haben einen Kaufvertrag

über den Erwerb eines Teils des IT Healthcare Portfolios von Cerner in

Deutschland und Spanien abgeschlossen. Die Hauptprodukte des erworbenen

Portfolios sind medico(R) und Soarian(R) Integrated Care, führende

Krankenhausinformationssysteme (KIS) in Deutschland, Selene(R), ein

führendes KIS für Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft in Spanien, und

Soarian Health Archive(R), eine Archivlösung für Einrichtungen im

Gesundheitswesen. Resultierend aus der Akquisition stärkt CompuGroup Medical

ihre Position in Deutschland und ergänzt zusätzlich ihr Portfolio in

Spanien. Der Kaufpreis beläuft sich auf 225 Mio. Euro und unterliegt

üblichen Anpassungsmechanismen. Für das Jahr 2019 betrug der Umsatz der zu

erwerbenden Unternehmensteile ungefähr 74 Mio. Euro und das EBITDA bei

ungefähr 13 Mio. Euro.

"Die Produkte aus dieser Akquisition passen hervorragend zu unserem

aktuellen Portfolio", betont Frank Gotthardt, Vorstandsvorsitzender und CEO

der CompuGroup Medical SE. "Von dieser Transaktion werden die bestehenden

Kunden der CGM genauso wie die von medico,

S-IC, S-HA und Selene profitieren: Die von Cerner übernommenen Produkte

ergänzen unser existierendes Produktportfolio perfekt. Zudem sind wir davon

überzeugt, dass sich der Austausch der Gesundheitsprofis untereinander

weiter intensivieren wird. Das bedeutet für alle unsere Kunden, dass sie

optimal vorbereitet sein werden auf eine Welt, in der die Patientenreise

zunehmend einrichtungs- und sektorenübergreifend verläuft. Und dies egal, ob

es sich um Arzt- oder Zahnarztpraxen, Krankenhäuser, Labore, Apotheken,

Reha- oder Pflegeeinrichtungen oder weitere Leistungserbringer handelt."

"Mit dieser Übernahme werden wir unseren Kundenstamm im Markt für

Krankenhausinformationssysteme erweitern. Gleichzeitig gewinnen wir durch

die neuen Kollegen wieder an Know-how und Expertenwissen dazu. Wir sind

überzeugt davon, dass wir durch die Kombination von medico und Selene mit

den CGM Vernetzungsdiensten sowie unseren innovativen CGM CLINICAL Modulen

in Zukunft einen hohen und langfristigen Mehrwert für unsere Kunden erzeugen

können", sagt Hannes Reichl, Vorstand Clinical and Social Care.

Cerner hat einen unternehmensweiten Wandel eingeleitet, der sich auf die

Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, einen verstärkten

Kundenfokus, eine verbesserte Wachstumsstrategie und ein klareres

Portfoliomanagement konzentriert. Der Verkauf dieser Lösungen in Deutschland

und Spanien an CompuGroup Medical ist Ausdruck des aktiven

Portfoliomanagements von Cerner. Barclays fungierte als exklusiver Berater

von Cerner.

"Vor allem glauben wir, dass dies für die Kunden von Cerner positiv ist",

sagt Emil Peters, President of Cerner Global. "CompuGroup Medical ist ein

führendes, globales Gesundheits-IT-Unternehmen mit einem starken

kundenorientierten Fokus. Während wir unseren strategischen Fokus verbessern

und uns auf die globalen Kernkompetenzen von Cerner Global konzentrieren,

glauben wir, dass die Kunden, die zu Compugroup Medical wechseln, in sehr

guten Händen sind."

Aktuell nutzen ca. 250 Einrichtungen in Deutschland medico und ungefähr 65

Einrichtungen Selene in Spanien. Heute vertrauen über eine Million Nutzer,

darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in

ambulanten und stationären Gesundheitseinrichtungen der CompuGroup Medical.

Michael Rauch, Finanzvorstand (CFO) der Compugroup Medical SE, kommentiert:

"Diese Transaktion stärkt unser KIS-Segment weiter und unterstützt damit

unser Ziel, alle Fachkräfte des Gesundheitswesens miteinander zu vernetzen.

Die Übernahme erhöht den Gewinn pro Aktie für CompuGroup Medical im ersten

Jahr auf Pro-Forma-Basis und stärkt das Cashflow-Profil von CGM."

Der Vollzug der Transaktion wird im dritten Quartal 2020 erwartet und steht

unter der Bedingung fusionskontrollrechtlicher Freigabe und weiteren

Vollzugsbedingungen.

Über CompuGroup Medical SE

CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und

erwirtschaftete nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von

rund 746 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller

ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken,

Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle

Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen

Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.

Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis

mit über 1 Million Gesundheitsprofis als Nutzer, darunter Ärzte, Zahnärzte,

Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären

Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56

Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer

der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Über 5.500

hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig

wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

About Cerner

Cerner's health technologies connect people and information systems at

thousands of contracted provider facilities worldwide dedicated to creating

smarter and better care for individuals and communities. Recognized globally

for innovation, Cerner assists clinicians in making care decisions and

assists organizations in managing the health of their populations. The

company also offers an integrated clinical and financial system to help

manage day-to-day revenue functions, as well as a wide range of services to

support clinical, financial and operational needs, focused on people. For

more information, visit Cerner.com, The Cerner Blog or connect on Facebook,

Instagram, LinkedIn, Twitter or The Cerner Podcast. Nasdaq: CERN. Smarter

Care. Better Outcomes. Healthier You.

Media Contacts: Misti Preston, Public Relations, (816) 299-2037,

Misti.Preston@cerner.com

Investor Contact: Allan Kells, (816) 201-2445, akells@cerner.com

