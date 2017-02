DGAP-News: CompuGroup Medical revolutioniert Krankenhaus-IT (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Sektorenübergreifend. Patientenorientiert. Wirtschaftlich.

Koblenz, 10.02.2017. Mit "CGM CLINICAL" präsentiert die CompuGroup Medical (CGM) ein völlig neu entwickeltes Krankenhausinformationssystem (KIS) und vereint jahrzehntelang aufgebautes Prozesswissen mit modernsten Technologien. Bestehende intersektorale Grenzen werden durch grundlegende Systemeigenschaften ein für alle Mal überwunden. Unter Berücksichtigung jedes individuellen Behandlungsprozesses bietet die Lösung eine durchgängige Ressourcensteuerung und -optimierung, bei der alle medizinischen, pflegerischen und administrativen Prozesse nach Bedarf koordiniert werden. Die Software leistet so einen messbaren Wertbeitrag zu verbesserter Wirtschaftlichkeit in Kliniken - und dies mit einer ausgeklügelten Evolutionsstrategie ohne große Migrationsprojekte. CGM CLINICAL ermöglicht Kliniken damit nicht nur erstmals die interdisziplinäre Zusammenarbeit entlang der gesamten Versorgungskette des Patienten, sondern bietet den ersten Kunden darüber hinaus eine Partnerschaft für eine weitgehende gemeinsame Adaption des Produktes bei der Implementierung an. Der Heimatmarkt der CGM soll zuerst vom dann global einsetzbaren CGM CLINICAL profitieren können.

CGM CLINICAL - Nonstop Healthcare "Mit der Verfügbarkeit von CGM CLINICAL wird unser Ziel eines zentral entwickelten KIS für den globalen Einsatz Realität. Mit diesem Schritt schließt sich der Kreis zu einer umfassenden und patientenorientierten Vernetzung von Gesundheitsinstitutionen. Diese, durch CGM CLINICAL möglich gewordene, lückenlose Vernetzung von ambulanten und stationären Gesundheitseinrichtungen stellt heute die entscheidende Basis für eine optimale Patientenversorgung dar. CGM verfügt aufgrund der einzigartigen internationalen Reichweite in den ambulanten Versorgungsmärkten über eine perfekte Ausgangssituation, um bestmögliche Informationen und Services zur effektiven und effizienten Patientenbehandlung bereitzustellen!", erläutert Hannes Reichl, der bei CGM den Unternehmensbereich HIS verantwortet. "Auf der Basis all unserer Erfahrung konnten wir die zentralen Kundenprozesse in CGM CLINICAL auf modernste Art und Weise zukunftsorientiert umsetzen. Das ist ein Meilenstein für unser Krankenhausgeschäft und die gesamte CGM.

Effizientes Ressourcenmanagement für mehr Wirtschaftlichkeit in Kliniken "Klassische IT-Lösungen in Kliniken zeigen ihre Schwächen typischerweise an der komplexen Integration unterschiedlicher Planungssysteme sowie der fehlenden Serviceorientierung heutiger KIS-Anwendungen. Dies hat uns veranlasst, ein völlig neuartiges Klinisches Informationssystem zu entwickeln und schrittweise auf den Markt zu bringen", betont Thomas Simon, Area Vice President bei CGM Clinical Deutschland.

Der entscheidende Vorteil von CGM CLINICAL ist eine durchgängige Ressourcensteuerung und -optimierung, ausgehend von den Behandlungsprozessen. In der Folge wird eine verbesserte Kostenkontrolle für das Klinikmanagement möglich. Für Mediziner und Pflegende steht durch die Prozessoptimierung zukünftig mehr wertvolle Zeit für die Behandlung ihrer Patienten zur Verfügung.

"Bislang erfolgen die Ressourcenplanung und -steuerung, aber auch die einfache Terminplanung, zumeist in separaten Planungstools. Personal- und zeitintensive Abstimmungen zur Klärung der Verfügbarkeit von Fachkräften, Material, Räumen oder sonstiger Infrastrukturen sind unvermeidbar. Hohe Planungskosten, suboptimale Ressourcenauslastungen und lange Wartezeiten für die Patienten sind die Folge. CGM CLINICAL unterstützt und automatisiert sämtliche Planungskreise, vor allem bei der kurz-, mittel- und langfristigen Optimierung der verfügbaren Ressourcen. Der Medical Outcome wird deutlich gesteigert - bei konstanten Kapazitäten", zeigt Simon einen entscheidenden Mehrwert von CGM CLINICAL auf.

CGM CLINICAL - die neue globale KIS-Suite "Mit der Entwicklung des globalen Krankenhausinformationssystems CGM CLINICAL schaffen wir den Sprung in die absoluten Top-Player im weltweiten KIS-Markt. Dieses umfassende System stellt das aktuell einzige völlig neu entwickelte Klinikinformationssystem im Markt dar und bietet für Neukunden und insbesondere auch für unsere mehr als 1.500 Bestandskunden eine wesentliche Entwicklungschance. Es basiert auf modernsten Entwicklungsmethoden und Werkzeugen und vereint Usability und Performance. Insbesondere ist es jedoch unser Gesamtansatz und das damit verbundene 'Ecosystem', das dieses KIS zum Meilenstein macht", betont Reichl.

Evolutionäre Implementierung sorgt für Investitionsschutz "Die neue CGM CLINICAL Suite ermöglicht unseren Kunden, ihre bestehenden Klinikinformationssysteme - je nach Bedarf - evolutionär weiter zu entwickeln. Die schrittweise Ergänzung des heute eingesetzten Basissystems erzeugt jeweils einen klaren Nutzen und gewährleistet dabei einen vollständigen Investitionsschutz für unsere Kunden. Zug um Zug entsteht so ein modernes KIS - budgetschonend und ohne ein zeitintensives Großprojekt", betont Reichl. "Nachdem in den letzten Monaten wichtige Kundenprozesse wie Medikationsmanagement, digitale Fieberkurve, Pflege- und OP-Management sowie mobile Einsatzszenarien mit der neuen Technologie umgesetzt wurden, folgen im Laufe des aktuellen Jahres weitere zentrale Prozesse. So werden wir in Deutschland unter anderem das klinische Entlass-Management ganzheitlich unterstützen. In Schweden hingegen spielt insbesondere der Bereich der Behandlungsplanung und -Steuerung sowie die geplante Einbindung von Patienten in die Behandlungsprozesse eine wichtige Rolle. Zusätzlich sind dort aufgrund der regionalen Steuerung der Gesundheitssysteme besondere Anforderungen in Bezug auf die Integration in bestehende sehr komplexe Infrastrukturen bzw. zur Anbindung an Drittsysteme gegeben. Dazu ist die CGM CLINICAL Suite mit einer serviceorientierten Integrationskomponente bestens gerüstet."

CGM startet ab sofort eine Vermarktungsoffensive von CGM CLINICAL in Deutschland. Einen ersten umfassenden Eindruck zu CGM CLINICAL kann man sich ab 25.4.2017 auf der conhIT 2017 in Berlin machen.

HINTERGRUNDINFORMATION

Forciertes Wachstum in weltweitem HIS-Geschäft CGM startete 2016 unter der Führung von Hannes Reichl eine verstärkte Wachstumsstrategie für den strategisch wichtigen Unternehmensbereich HIS. Neue umfassende und prozessorientierte Klinikinformationssysteme für Akut- und Rehakliniken sowie für soziale Einrichtungen bilden dabei die "Speerspitze" eines umfassenden Software- und Dienstleistungsportfolios für stationäre Gesundheitseinrichtungen. Seit 1.1.2017 wurde auch die Zusammenarbeit der CGM Schweden mit den HIS-Kollegen in der CGM verstärkt. Damit werden auch kurz und mittelfristig die Bestandsprodukte in Schweden, welche heute Gesundheitsregionen mit teilweise mehr als 40.000 Anwendern versorgen mit neuen Komponenten ergänzt und modernisiert. Mit derzeit etwa 900 Mitarbeitern betreut CGM HIS bereits heute mehr als 1.500 Klinik- und Sozialkunden in Europa und zählt damit zu den größten europäischen HIS Anbietern.

Über CompuGroup Medical SE CGM ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als einer halben Milliarde Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CGM das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.300 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

