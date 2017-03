DGAP-News: Companisto GmbH: Investieren mit Impact: Companisto startet neue Anlageklasse 'Impact Loan' (deutsch)

Companisto GmbH: Investieren mit Impact: Companisto startet neue Anlageklasse 'Impact Loan'

- Crowdinvestingmarktführer Companisto (www.companisto.com) startet eine neue Anlageklasse: das Impact Loan

- "Impact Loans" sind für Unternehmen konzipiert, die Profitabilität mit sozialer oder ökologischer Wertschöpfung vereinen - sie bieten den Anlegern 8% p.a.

- Das erste Unternehmen, das jetzt startet ist Diversicon ( www.diversicon.de) - eine neue Social-Business-Plattform, die Menschen im Autismus-Spektrum bei der Arbeitsplatzsuche unterstützt

- Das Crowdinvesting startet heute um 12 Uhr: www.companisto.com/diversicon

Berlin, 21. März 2017. Die Crowdinvestingplattform Companisto, Marktführer für Crowdinvesting in Deutschland ( www.companisto.com), startet neben der klassischen Startup-Finanzierung, eine weitere Anlageklasse: Das Impact Loan. Diese Anlageklasse ist eigens für Unternehmen konzipiert, die wirtschaftliche Profitabilität und Erfolg mit sozialer oder ökologischer Wertschöpfung vereinen - und Investoren daran wirtschaftlich teilhaben lassen. So wie das Berliner Startup Diversicon www.diversicon.de, eine Social-Business-Plattform, die jetzt neu gegründet wurde und Autisten bei der Arbeitsmarktintegration hilft.

"So wichtig und wertvoll neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen für eine sich weiterentwickelnde Volkswirtschaft sind, so wichtig ist es auch, gesellschaftliche Probleme gemeinsam anzugehen", sagt Companisto-Gründer und Geschäftsführer Tamo Zwinge. Mit dem Impact Loan will Companisto gemeinsam mit den Companisten, den Crowdinvestoren, dazu beitragen. Investoren erhalten für ihr Investment in Form eines Darlehens eine Festverzinsung von 8% pro Jahr, die halbjährlich ausgezahlt wird. Die Laufzeit des Impact Loans umfasst sechs Jahre.

Diversicon will Profitabilität und Social Entrepreneurship verbinden

Diversicon wurde Anfang 2017 in Berlin gegründet und ist die erste Social-Business-Plattform, die Menschen im Autismus-Spektrum bei ihrem Gang in den Arbeitsmarkt unterstützt. "85% der 800.000 Autisten in Deutschland sind arbeitslos, obwohl sie viele wertvolle Talente haben", sagt Dirk Müller-Remus. Diversicon versteht sich dabei als klassisches Social-Business-Unternehmen: "Unser Ziel ist, sozial wertvolle Geschäftsmodelle zu entwickeln - und dabei auf Profitabilität zu achten", so Müller-Remus, der 2015 den Deutschen Gründerpreis für sein Engagement in diesem Bereich erhielt.

Bereits 2011 gründete er auticon, einen Vermittler für autistische IT-Spezialisten. Gemeinsam mit Co-Gründer Kuhlemann hat er eine Zielgruppe von 24.000 weiteren Menschen im Autismus-Spektrum identifiziert, die besondere Stärken im Bereich Mustererkennung und intrinsischem Qualitätsbewusstsein sowie ein hohes Fachwissen in ihren Spezialfeldern aufweisen.

Crowdinvesting erlaubt Investoren, an jungen Startup-Ideen teilzuhaben

Auf Companisto, der größten Crowdinvestingplattform für junge Unternehmen in Deutschland, sucht Dirk Müller-Remus ab heute nach Investoren für sein Unternehmen. Jeder kann mitmachen: Denn die Idee von Crowdinvesting ist, dass sich Menschen über das Internet an Startups beteiligen können - und an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben. "Wir haben uns bewusst für ein Crowdinvesting entschieden", erklärt Müller-Remus. "Ein Funding schafft viel Öffentlichkeit und trägt unser Anliegen, Autisten zu helfen, mitten in die Gesellschaft."

Diversicon will im Laufe seiner Finanzierungsrunde bis zu 500.000 EUR an Investment erhalten. Mindestens 100.000 EUR müssen zusammenkommen. Mit dem Investment der Anleger will das Startup zunächst mehr Mitarbeiter einstellen und das Beratungsangebot ausbauen. Auch weitere Geschäftsstellen sollen je nach Investmentstufe eröffnet werden: Das Funding startet heute um 12 Uhr: www.companisto.com/diversicon

Frei verwendbares Pressematerial (inkl. Fotos) können Sie hier herunterladen: http://bit.ly/2mWBYJ3

Zugang zum Profil (ab 12 Uhr): www.companisto.com/diversicon

Über Diversicon

Das Social-Business-Startup Diversicon (www.diversicon.de) wurde Anfang 2017 durch die Berliner Dirk Müller-Remus und René Kuhlemann gegründet. Bereits 2011 gründete Müller-Remus das IT-Beratungsunternehmen auticon, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen im Autismus-Spektrum mit einer Leidenschaft für IT fest einzustellen. Heute ist es ein international anerkanntes IT-Dienstleistungsunternehmen, das komplexe und vielfältige IT-Projekte, u.a. bei vielen DAX-Kunden durchführt. Diversicon hat es sich jetzt zum Ziel gemacht, auch Menschen im Autismus-Spektrum außerhalb des IT-Bereiches in den Arbeitsmarkt zu vermitteln und ihre besonderen Talente für Unternehmen verfügbar zu machen.

Kontakt: Dirk Müller-Remus, CEO | Dessauer Straße 36 | 10963 Berlin | Email: dirk.mueller-remus@diversicon.de | Tel. : + 49 (30) 98336788 | www.diversicon.de

Über Companisto:

Companisto ( www.companisto.com) ist eine Plattform für Startup-Finanzierung und Marktführer für Crowdinvesting in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Beim Crowdinvesting schließen sich viele Anleger zusammen, um sich gemeinsam mit Wagniskapital an Startups und Wachstumsunternehmen zu beteiligen. Die Investoren - Companisten genannt - können einen Betrag ihrer Wahl investieren und erhalten eine Beteiligung am Gewinn und wenn das Startup verkauft wird, eine Exit-Beteiligung. Aktuell sind über 67.000 Investoren bei Companisto registriert, die sich gemeinsam mit einem Finanzierungsvolumen von über 37 Millionen Euro an bislang 72 Finanzierungsrunden für Startups und Wachstumsunternehmen beteiligt haben. Gemessen an der Anzahl der veröffentlichten Finanzierungsrunden war Companisto 2015 der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland (Quelle: BVK).

Pressekontakt: André Glasmacher | Companisto GmbH | Köpenicker Str. 154 | 10997 Berlin | Email: andre.glasmacher@companisto.com |Tel.: +49 (30) 95 60 41 45 | www.companisto.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/companisto/556077.html Bildunterschrift: Das Gründerteam von Diversicon: Dirk Müller-Remus und René Kuhlemann [links nach rechts]

