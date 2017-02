DGAP-News: Companisto GmbH: Entspannt golfen: Startup golf4you will als erste Plattform Komplett-Golfurlaub mit einem Klick anbieten (deutsch)

Companisto GmbH: Entspannt golfen: Startup golf4you will als erste Plattform Komplett-Golfurlaub mit einem Klick anbieten

Companisto GmbH: Entspannt golfen: Startup golf4you will als erste Plattform Komplett-Golfurlaub mit einem Klick anbieten

14.02.2017

- golf4you (www.golf4you.com) ist eine neue Plattform, die ab Q2/2017 Golfreisen (Flug, Hotel, Transfer und Golfplatzreservierung) im Komplettpaket anbieten will

- "One-stop Golf-Booking" wird bisher als großer Nischenmarkt vernachlässigt - das Startup, das aus Deutschlands größter privater Golf-Community hervorgegangen ist, ist Vorreiter

- Um das Wachstum zu finanzieren, startet heute um 12 Uhr ein Crowdinvesting: www.companisto.com/golf4you

Weil am Rhein/Berlin, 14. Februar 2017. Für die drei Startup-Gründer Michael Brendel, Arnulf Pribas und Paul Smyth von golf4you dreht sich alles um einen kleinen, weißen Ball: Sie sind leidenschaftliche Golfer und lieben es, ihrem Hobby auch in den Ferien nachzugehen. Doch sie waren schon lange frustriert darüber, wie zeitaufwendig es für Golfer ist, eine komplette Golfreise online zu buchen: "Bisher gibt es im Internet keine Reiseplattform, auf der Golfer zusätzlich zu ihrer Hotel- und Flugbuchung auch die Abschlagszeiten in einem Vorgang buchen können", so Michael Brendels Erfahrung.

Golfurlaub ohne Golfen ist wie Strandurlaub ohne Strand

Bisher mussten viele Golfer ihre Reise bei einem Anbieter buchen und die Abschlagzeiten bei einem anderen Anbieter oder vor Ort regeln. "Da Golfplätze besonders in Ferienregionen gut besucht sind, vergeben Golfplätze feste Startzeiten. Hat man keine Abschlagszeit reserviert, darf man nicht spielen. Golfurlaub ohne Golfen ist wie Strandurlaub ohne Strand", so Michael Brendel.

Die drei Gründer von golf4you wollen jetzt die Digitalisierung des Golf- Reisemarktes als Vorreiter vorantreiben - und das gemeinsam mit den Schwarminvestoren: Heute startet ein Crowdinvesting auf Companisto, der größten deutschen Crowdinvestingplattform: www.companisto.com/golf4you

Golf-Reisen: Ein Markt mit viel Wachstumspotenzial - mit der Crowd will golf4you wachsen

Die neue Plattform soll planmäßig im zweiten Quartal 2017 starten. Die Crowdinvesting-Kampagne auf Companisto, dem Martkführer in diesem Bereich, soll das weitere Wachstum ermöglichen. Beim Crowdinvesting schließen sich viele Anleger zusammen, um sich gemeinsam mit Wagniskapital über das Internet zu beteiligen. Das Investment der Anleger soll zunächst in den Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten investiert werden.

Golf4you will anfangs die Zielregionen Costa del Sol in Spanien, Algarve in Portugal, Belek in der Türkei und Marokko anbieten. Darüber hinaus will das Startup weitere Destinationen für Golfreisen erschließen und auf den nächsten großen Golf-Messen präsent sein. "Wir haben uns bewusst für eine Crowdinvesting-Runde entschieden, um unser weiteres Wachstum zu finanzieren. Dabei wollen wir nicht nur Investoren gewinnen, sondern auch viele neue Kunden. Mit Hilfe der Companisten streben wir eine signifikante Marktposition an", sagt Mitbegründer Paul Smyth.

Gründer verfügen über jahrelange Erfahrung im Golf-, Reise- und E-Commerce- Geschäft

Die Gründer greifen auf viel Erfahrung zurück: Michael Brendel hat zwölf Jahre Erfahrung im Golf- und Golfreise-Geschäft. Er gründete bereits im Jahr 2005 die Online-Plattform golffriends.com. Die Seite ist die größte private Golfer-Community im deutschsprachigen Raum mit mehr als 100.000 Nutzern. Mitgründer Arnulf Pribas und Paul Smyth bringen jahrelange Erfahrung im Reise- und E-Commerce-Bereich mit. Pribas leitet ein Unternehmen für Reisemarkt-Software, das große Reiseanbieter und Fluggesellschaften zu seinen Kunden zählt. Smyth verfügt über langjährige Erfahrung im Versandhandel und E-Commerce.

DACH-Region zweitgrößter Golfmarkt in Europa

Im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) gibt es etwa 800.000 aktive Golfer. Damit ist die DACH-Region nach Großbritannien der zweitgrößte Golfmarkt in Europa. 2016 wurden rund 1,5 Millionen Golfreisen gebucht; das Marktvolumen beläuft sich auf zwei Milliarden Euro. "Doch dieser Markt wird bisher von den etablierten Reisenabietern, die etwa 15 Prozent der Marktanteile auf sich vereinen, stark vernachlässigt", so Brendel.

Umfrage: 70% der Golfer würden eine "One-stop Golf-Booking" nutzen

Dabei ist die potentielle Nachfrage groß: Die bisher bedeutendste Umfrage in Deutschland unter 2.500 Golferinnen und Golfern, die golf4you durchgeführt hat, hat ergeben, dass 70 Prozent eine Reisebuchungsseite mit integrierter Golfplatzreservierung "auf jeden Fall nutzen" würden. Die potenziellen Kunden von golf4you sind überwiegend Selbstständige, Akademiker und Manager. Die Zielgruppe ist gutverdienend und zum Großteil älter als 35 Jahre. "Wir bieten ihnen eine passgenaue Lösung an", sagt Startup-Gründer Paul Smyth. Gemeinsam mit den Crowdinvestoren wollen die drei Startup-Gründer mit der jetzt startenden Finanzierungsrunde den Markt erobern.

Über golf4you:

Kontakt: Paul Smyth, CEO | Email: paul.smyth@golf4you.com | Tel. : +49 (0)7621 58 58 400

Über Companisto:

Companisto (www.companisto.com) ist eine Plattform für Startup-Finanzierung und für Marktführer für Crowdinvesting in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Beim Crowdinvesting schließen sich viele Anleger zusammen, um sich gemeinsam mit Wagniskapital an Startups und Wachstumsunternehmen zu beteiligen. Die Investoren - Companisten genannt - können einen Betrag ihrer Wahl investieren und erhalten eine Beteiligung am Gewinn und wenn das Startup verkauft wird, eine Exit-Beteiligung. Aktuell sind über 66.000 Investoren bei Companisto registriert, die sich gemeinsam mit einem Finanzierungsvolumen von über 36 Millionen Euro an bislang 71 Finanzierungsrunden für Startups und Wachstumsunternehmen beteiligt haben. Gemessen an der Anzahl der veröffentlichten Finanzierungsrunden war Companisto 2015 der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland (Quelle: BVK).

Pressekontakt: André Glasmacher | Companisto GmbH | Köpenicker Str. 154 | 10997 Berlin | Email: andre.glasmacher@companisto.com |Tel.: +49 (30) 95 60 41 45

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/companisto/543477.html Bildunterschrift: Das neue Reise-Startup golf4you (www.golf4you.com) bietet Golfreisen (Flug, Hotel, Transfer und Golfplatzreservierung) im Komplettpaket an

