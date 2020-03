DGAP-News: Commerzbank veröffentlicht Geschäftsbericht 2019 und Vertrag zur Verschmelzung der comdirect (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank veröffentlicht Geschäftsbericht 2019 und Vertrag zur Verschmelzung der comdirect

DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Commerzbank veröffentlicht Geschäftsbericht 2019 und Vertrag zur

Verschmelzung der comdirect

20.03.2020 / 13:06

- Integration der comdirect soll stufenweise erfolgen - digitale

Weiterentwicklung mit Fokus auf "mobile first" wesentliches Integrationsziel

- Geschäftsbericht bestätigt zur Bilanzpressekonferenz veröffentlichte

Zahlen für 2019

Commerzbank und comdirect haben heute den Vertrag zur Verschmelzung der

comdirect auf die Commerzbank unterzeichnet. Über den

verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out entscheidet die

comdirect-Hauptversammlung. Ziel der Verschmelzung ist es, die Stärken der

beiden Banken zu bündeln und sich so für die Herausforderungen des Markt-

und Wettbewerbsumfeldes noch besser aufzustellen.

Nach aktuellem Planungsstand wird die Integration der comdirect in die

Commerzbank stufenweise erfolgen. Nach der rechtlichen Verschmelzung soll

das Leistungsangebot der Commerzbank und der comdirect zunächst unverändert

fortgeführt werden. Im Anschluss sollen die Angebote aus beiden Banken

zusammengeführt, vereinheitlicht und ausgebaut werden. Damit will die Bank

den Kunden die besten Lösungen anbieten und ihrem Anspruch, die führende

Bank in Deutschland für Privatkunden und Unternehmerkunden zu sein, gerecht

werden. Wesentliches Ziel der Integration ist die digitale Weiterentwicklung

des Angebots für alle Kunden mit dem Fokus auf "mobile first" und der Ausbau

des persönlichen Beratungs- und Leistungsangebots, insbesondere für

Private-Banking-, Wealth-Management- und Unternehmerkunden.

Quickborn und Rostock bleiben als Standorte erhalten. Sämtliche

Arbeitsverhältnisse der comdirect-Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt der

Verschmelzung bestehen, gehen mit der Verschmelzung auf die Commerzbank

über. Über die strategischen Vorteile der Verschmelzung hinaus wird die

Commerzbank infolge der vollständigen Integration Synergiepotenziale von bis

zu 150 Millionen Euro pro Jahr realisieren und so die Profitabilität in

einem schwierigen Marktumfeld steigern. Synergien ergeben sich

beispielsweise durch den Abbau von Doppelfunktionen, durch die

Konsolidierung der Infrastruktur und die konsequente Digitalisierung.

In ihrem ebenfalls heute veröffentlichten Geschäftsbericht berichtet die

Commerzbank über die testierten Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres und

bestätigt darin die bereits zur Bilanzpressekonferenz am 13. Februar 2020

veröffentlichten vorläufigen Kennziffern des Konzerns. Das Operative

Ergebnis belief sich für das Geschäftsjahr 2019 auf 1.258 Millionen Euro

(2018: 1.242 Millionen Euro). Das den Commerzbank-Aktionären und den

Investoren in zusätzliche Eigenkapitalbestandteile zurechenbare

Konzernergebnis lag bei 644 Millionen Euro, nach 862 Millionen Euro im

Vorjahr.

Der Einzelabschluss der Commerzbank AG nach den Vorschriften des

Handelsgesetzbuches weist für 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 188

Millionen Euro aus (2018: 262 Millionen Euro). Hierin berücksichtigt ist die

Bedienung sämtlicher gewinnabhängiger Kapitalinstrumente der Commerzbank AG.

Der im Geschäftsbericht veröffentlichte Ausblick berücksichtigt die

möglichen Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht.

Ausführliche Informationen zur Vorstandsvergütung finden sich im

Vergütungsteil des Geschäftsberichts (ab Seite 29). Die Zahl der Mitarbeiter

lag Ende 2019 bei insgesamt 48.512.

Auf unserer Internetseite finden Sie den Geschäftsbericht 2019 sowie die

Verschmelzungsdokumente.

Pressekontakt

Erik Nebel +49 69 136-44986

Maurice Farrouh +49 69 136-21947

Gunnar Meyer +49 69 136-27298

°