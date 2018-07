DGAP-News: Commerzbank vereinbart Verkauf des Bereichs Equity Markets & Commodities (EMC) an Société Générale (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank vereinbart Verkauf des Bereichs Equity Markets & Commodities (EMC) an Société Générale

DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Commerzbank vereinbart Verkauf des Bereichs Equity Markets & Commodities

(EMC) an Société Générale

03.07.2018 / 07:00

- Transaktion soll Übertragung von Handelsbüchern, Kundengeschäft,

Mitarbeitern und IT-Infrastruktur umfassen

- Vereinfachung von IT-Infrastruktur und Geschäftsmodell soll zur Erreichung

der im Rahmen der Strategie "Commerzbank 4.0" formulierten Kosten- und

RWA-Ziele beitragen

- CEO Martin Zielke: "Mit dieser Vereinbarung erreichen wir einen weiteren

Meilenstein in der Umsetzung der Strategie ,Commerzbank 4.0'"

Die Commerzbank hat eine Vereinbarung mit der Société Générale über den

Verkauf des Geschäftsbereichs Equity Markets & Commodities (EMC) getroffen.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Abstimmung mit den

zuständigen Steuerbehörden, der Zustimmung weiterer zuständiger Behörden und

Arbeitnehmervertretergremien sowie des Abschlusses der rechtlichen

Dokumentation. Sie ist ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der

Strategie "Commerzbank 4.0", mit der die Komplexität der Bank reduziert und

Kapital für die Kerngeschäftsfelder der Commerzbank freigesetzt werden soll.

Im Rahmen der Transaktion sollen Handelsbücher, Kundengeschäft, Mitarbeiter

und Teile der IT-Infrastruktur übertragen werden. Die

EMC-Frontoffice-Mitarbeiter sowie einige Mitarbeiter aus nachgelagerten

Einheiten sollen - vorbehaltlich der Zustimmung der

Arbeitnehmervertretergremien - zur Société Générale wechseln.

Die Übertragung der Handelsbücher und die entsprechenden Auswirkungen auf

Bilanz und Erträge werden schrittweise erfolgen und voraussichtlich Ende

2018 beginnen. Daher werden aller Voraussicht nach die EMC-Erträge in der

Gewinn- und-Verlust-Rechnung der Commerzbank im Laufe des Jahres 2019

auslaufen. Der Abbau von Aufwendungen, die in Zusammenhang mit EMC stehen,

soll die Kostenbasis der Commerzbank bis Ende 2020 um mindestens 200

Millionen Euro entlasten und so zum Erreichen des 2016 im Rahmen der

"Commerzbank 4.0"-Strategie formulierten Kostenziels beitragen.

Seit Verkündung der Strategie wurden durch die Straffung des Bereichs Fixed

Income, Currencies & Commodities (FICC) bereits mehr als 3 Milliarden Euro

Risikoaktiva (RWA) freigesetzt. Durch die Veräußerung der EMC-Sparte würde

die Commerzbank von einem zusätzlichen RWA-Abbau profitieren. Zudem würde

der Verkauf dazu beitragen, künftige Belastungen aufgrund der Einführung

neuer regulatorischer Vorschriften zur Kapitalunterlegung von Marktrisiken

(Fundamental Review of the Trading Book, FRTB) zu vermeiden.

Das EMC-Geschäft der Commerzbank umfasst die Emission und das Marketmaking

von strukturierten Handels- und Anlageprodukten, die etablierte Marke für

börsengehandelte Indexfonds (ETFs) Comstage sowie die dazugehörige führende

Plattform für das ETF-Marketmaking. Nicht Bestandteil der Transaktion sind

das Eigenkapitalmarktgeschäft, das das Begleiten von Unternehmen bei der

Emission von Aktien und aktienbasierten Finanzierungsinstrumenten ("ECM -

Equity Capital Markets") sowie den Aktienhandel ("Equity Trading") und den

Aktienvertrieb ("Equity Sales/Brokerage") umfasst. Dies gilt auch für das

Geschäft mit Absicherungsprodukten für Rohstoffrisiken. Diese Aktivitäten

werden als Teil des strategischen Kundengeschäfts bei der Commerzbank

bleiben.

"Mit dieser Vereinbarung erreichen wir einen weiteren Meilenstein in der

Umsetzung der Strategie ,Commerzbank 4.0'", sagte der

Commerzbank-Vorstandsvorsitzende Martin Zielke. "Wir vereinfachen unser

Geschäft, zahlen auf unsere Kostenziele ein und setzen Kapital für unser

Kerngeschäft mit Privat- und Firmenkunden frei", so Zielke weiter.

"Als Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft werden wir unseren Kunden

natürlich auch weiterhin das volle Spektrum der Kapitalmarktprodukte

anbieten. Dazu gehören auch Absicherungsprodukte für Roh-stoffrisiken sowie

der Aktienhandel", erklärte Michael Reuther, verantwortliches

Vorstandsmitglied für das Firmenkundengeschäft.

EMC erwirtschaftete 2017 Bruttoerträge von 381 Millionen Euro. EMC ist ein

bedeutender Marketmaker für ETFs in Europa, zählt zu den wichtigen

Marketmakern für Privatanlegerprodukte und zu den führenden Handelsadressen

für Medium-Term Notes.

"In den vergangenen 29 Jahren hat sich der Bereich Equity Markets &

Commodities der Commerzbank zu einem der führenden Anbieter und Marketmaker

für Finanzprodukte in Europa entwickelt. Ich bin überzeugt, dass wir mit den

führenden Derivate- und ETF-Adressen Société Générale und Lyxor die

richtigen neuen Eigentümer gefunden haben, mit denen dieses Geschäft weiter

wachsen, seine Innovationskraft ausspielen und in der Zukunft noch

erfolgreicher sein kann", so Roberto Vila, Bereichsvorstand Equity Markets &

Commodities. Vila fügte hinzu: "Für Anleger, die im Besitz unserer Produkte

sind, werden wir einen reibungslosen und transparenten Übergang

sicherstellen."

Pressekontakt

Margarita Thiel +49 69 136-46646

Maximilian Bicker +49 69 136-22440

Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit

Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und

Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes

Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer

Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen

Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem

ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen

Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter

Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit

innovativsten Onlinebanken. Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die

Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken.

Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und

Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne,

Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut

ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017

erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2

Milliarden Euro.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt

es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete

zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne

und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine

Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen

Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen

und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf

aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.

Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von

jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung

der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in

denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen

erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von

Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere

aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall

von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung

ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die

Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum

Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere

Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,

an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in

dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den

neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu

reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

°