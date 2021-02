DGAP-News: Commerzbank startet Umsetzung der 'Strategie 2024' und will bereits in diesem Jahr wichtige Restrukturierungsschritte vollziehen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank startet Umsetzung der 'Strategie 2024' und will bereits in diesem Jahr wichtige Restrukturierungsschritte vollziehen

DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft

Commerzbank startet Umsetzung der 'Strategie 2024' und will bereits in

diesem Jahr wichtige Restrukturierungsschritte vollziehen

11.02.2021 / 07:00

- Schließung weiterer 190 Filialen noch im laufenden Jahr geplant

- Mehr als 80 % des Stellenabbaus soll bis Ende 2023 umgesetzt werden

- 2021 positives Operatives Ergebnis geplant, 2024 Operatives Ergebnis von

2,7 Mrd. Euro angestrebt

- Für Geschäftsjahr 2023 Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen geplant

- CEO Manfred Knof: "Wir wollen nachhaltig profitabel werden und unsere

Zukunft als eigenständige Kraft im deutschen Bankenmarkt selbst gestalten"

Die Commerzbank will im Rahmen ihres am 3. Februar 2021 angekündigten

Programms "Strategie 2024" bereits in diesem Jahr wichtige

Restrukturierungsschritte vollziehen. Ziel des Umbaus ist es, die digitale

Beratungsbank für Deutschland zu werden und die führende Position als

starker Partner des Mittelstands und von rund elf Millionen Privat- und

Unternehmerkunden zu festigen.

Die Bank strebt nach einem von der Corona-Pandemie und der Vorsorge für die

geplante Restrukturierung geprägten Geschäftsjahr 2020 für das laufende Jahr

wieder ein positives Operatives Ergebnis an. In den kommenden vier Jahren

werden auf Basis eines detaillierten Umsetzungsplans für das neue

Strategieprogramm die Kosten erheblich reduziert und die Profitabilität

deutlich erhöht. Für 2024 strebt die Commerzbank ein Operatives Ergebnis von

rund 2,7 Milliarden Euro und eine Eigenkapitalrendite (RoTE) von rund 7 %

an. Für das Geschäftsjahr 2023 ist die Wiederaufnahme von

Dividendenzahlungen vorgesehen. In den Jahren 2023 und 2024 besteht bei

erfolgreicher Umsetzung des Restrukturierungsprogramms und entsprechender

Genehmigung der Europäischen Zentralbank das Potenzial, im Wege von

Dividenden oder Aktienrückkäufen insgesamt bis zu 3 Milliarden Euro an die

Aktionäre zurückzugeben.

"Wir wollen nachhaltig profitabel werden und unsere Zukunft als

eigenständige Kraft im deutschen Bankenmarkt selbst gestalten", sagte

Manfred Knof, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank. "Dafür müssen wir die

Bank in den kommenden Jahren tiefgreifend restrukturieren. Unsere ,Strategie

2024' steht für Kundenorientierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und

Profitabilität. Wir werden unseren Plan mit aller Konsequenz umsetzen und

dabei keine Zeit verlieren."

Im Rahmen der "Strategie 2024" will die Commerzbank die Kosten im Jahr 2024

im Vergleich zu 2020 um insgesamt 1,4 Milliarden Euro beziehungsweise rund

20 % reduzieren. Ein Drittel der geplanten Einsparungen soll bereits im Jahr

2022 umgesetzt sein. Demgegenüber werden weitgehend stabile Erträge erwartet

- hinzu kommt weiteres Wachstum der mBank.

Wie angekündigt wird die Commerzbank brutto rund 10.000 Vollzeitstellen

abbauen. Dem steht ein Aufbau von rund 2.500 Vollzeitstellen gegenüber,

wodurch die Bank unter anderem die Kosten für externe Dienstleister

reduzieren wird. Insgesamt beläuft sich der Nettoabbau auf rund 7.500

Stellen. Auf Basis der Regelungsabrede mit dem Gesamtbetriebsrat sollen die

notwendigen Rahmenregelungen für den Stellenabbau bereits bis zur

Hauptversammlung am 5. Mai 2021 getroffen werden.

Privat- und Unternehmerkunden: Erhöhung der Profitabilität

Für beide Geschäftssegmente hat sich die Commerzbank ambitionierte Ziele für

das Jahr 2024 gesetzt. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden strebt sie

inklusive der mBank eine Vorsteuerrendite (RoCET) von 25 % sowie ein

Verhältnis von Kosten inklusive Pflichtabgaben zu Erträgen

(Cost-Income-Ratio, CIR) von 59 % an.

Um dies zu erreichen, wird die Bank das Segment zu einer attraktiven

Kombination aus leistungsstarker Direktbank und erstklassigem

Beratungsangebot weiterentwickeln. Dabei werden die Stärken der comdirect

mit der Beratungskompetenz der Commerzbank zusammengeführt. Die Zahl der

Filialen reduziert die Commerzbank von aktuell 790 auf dann bundesweit 450

Standorte. Dort werden Kunden zu Themen wie Konto, Karte und Ratenkredit

beraten und bei der Nutzung der digitalen Angebote unterstützt. Privat- und

Unternehmerkunden mit einem höheren Beratungsbedarf erhalten an 220 dieser

Standorte eine umfassende, persönliche Betreuung und individuelle Lösungen

zu allen Fragen rund um Vermögen und Finanzierungen. Die Commerzbank

beabsichtigt, ihr Geschäft mit vermögenden Kunden und Unternehmerkunden im

Private Banking und Wealth-Management deutlich auszubauen.

Firmenkunden: Deutliche Steigerung der Effizienz

Im Firmenkundengeschäft strebt die Commerzbank über ein konsequentes

Management der risikogewichteten Aktiva (RWA) für 2024 eine Vorsteuerrendite

(RoCET) von rund 9 % sowie ein Verhältnis von Kosten inklusive

Pflichtbeiträgen zu Erträgen (Cost-Income-Ratio, CIR) von 62 % an.

Die Bank wird sich künftig auf den deutschen Mittelstand und Großunternehmen

sowie Auslandskunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland konzentrieren.

Weitere internationale Firmenkunden wird die Commerzbank nur dann betreuen,

wenn sie in ausgewählten Zukunftsbranchen wie Mobilität, Nachhaltigkeit,

Kommunikation, Life Sciences und Investitionsgüter aktiv sind. Ihrer

Verantwortung als starker Finanzierungs- und Absicherungspartner für

deutsche Firmen bei Import- und Exportgeschäften rund um den Globus bleibt

die Bank treu. Auch künftig werden Firmenkunden eine persönliche Beratung

und ein Netz von regionalen Standorten angeboten. Zugleich wird sukzessive

ein innovatives Direktbankangebot für Firmenkunden mit einem

standardisierten Produkt- und Beratungsbedarf aufgebaut.

Schnelle Umsetzung der neuen Strategie

Die "Strategie 2024" wurde mit klar definierten Maßnahmen und Meilensteinen

unterlegt. Der Umsetzungsplan sieht unter anderem vor, dass die Bank noch im

Verlauf dieses Jahres 190 Filialen schließt. 2022 und 2023 folgen die

Schließung weiterer insgesamt 150 Filialen und der Aufbau der zentralen

Beratungscenter im Bereich Privat- und Unternehmerkunden. Das

Firmenkundengeschäft wird in diesen Jahren weitgehend digitalisiert, das

Produktangebot gestrafft und die Präsenz im Ausland an die Kundenstruktur

angepasst. Bis Ende 2023 sollen mehr als 80 % des geplanten Personalabbaus

abgeschlossen sein. 2024 werden die geplanten Kosteneinsparungen in vollem

Umfang wirksam.

Vorsorge für geplante Restrukturierung und Corona-Krise belasten Ergebnis

2020

Für die anstehende Restrukturierung hat die Bank bereits im Geschäftsjahr

2020 wichtige Grundlagen geschaffen. So buchte sie mit 814 Millionen Euro

einen großen Teil der geplanten Restrukturierungsaufwendungen von rund 1,8

Milliarden Euro. Neben der Vorsorge für die anstehende Restrukturierung

belastete die zu Jahresanfang angekündigte Abschreibung auf Goodwill und

andere immaterielle Vermögenswerte über rund 1,6 Milliarden Euro, die aber

keine Effekte auf die regulatorische Kapitalbasis hatte. In der Folge fiel

ein Konzernergebnis von minus 2.870 Millionen Euro (2019: plus 585 Millionen

Euro) an.

Auf operativer Ebene machten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr insbesondere

die Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar. Die Commerzbank bildete

allein 505 Millionen Euro als zusätzliche Vorsorge für im Jahr 2021

erwartete Corona-Effekte ("Top-Level-Adjustment"). Zudem wurde die

Rückstellung für Rechtsrisiken bei Fremdwährungskrediten der mBank um 229

Millionen Euro erhöht. Zusammen mit negativen außerordentlichen

Ertragseffekten führte dies 2020 zu einem Operativen Ergebnis von minus 233

Millionen Euro (2019: plus 1.253 Millionen Euro).

Trotz des Konzernverlustes belief sich die harte Kernkapitalquote

(CET-1-Quote) per Ende Dezember 2020 auf 13,2 % (Ende 2019: 13,4 %) und lag

mit rund 370 Basispunkten weiter klar über der regulatorischen

Mindestanforderung von 9,5 % (MDA-Schwelle).

"Wir haben unsere Bilanz aufgeräumt und Vorsorge für ein weiter unsicheres

wirtschaftliches Umfeld getroffen", sagte Bettina Orlopp, Finanzvorständin

der Commerzbank. "Mit unserer komfortablen Kapitalausstattung haben wir für

die kommenden Jahre genügend finanziellen Spielraum für die Umsetzung der

,Strategie 2024'."

Bereinigte Erträge stabil - hohe Qualität des Kreditbuches

Die um Sondereffekte bereinigten Erträge blieben ohne die Belastung aus der

erhöhten Rückstellung für Fremdwährungskredite der mBank von 229 Millionen

Euro mit 8.447 Millionen Euro (2019: 8.615 Millionen Euro) nahezu stabil.

Dazu trug insbesondere der Provisionsüberschuss bei, den die Bank dank eines

starken Wertpapiergeschäfts um fast 9 % steigern und damit die Belastungen

des Zinsumfeldes mehr als ausgleichen konnte. Inklusive negativer Sonder-

und Bewertungseffekte verringerten sich die Erträge im Konzern 2020 auf

8.186 Millionen Euro (2019: 8.639 Millionen Euro).

Durch effektives Kostenmanagement wurden die Verwaltungsaufwendungen um 2,4

% auf 6.160 Millionen Euro (2019: 6.313 Millionen Euro) gesenkt. Treiber

hierfür waren der Abbau von rund 900 Vollzeitstellen sowie geringere

Ausgaben für Werbung, Dienstreisen und Abschreibungen. Dem stand eine um 13

% auf 512 Millionen Euro erneut gestiegene Belastung aus Pflichtbeiträgen

gegenüber. Insgesamt sanken die Kosten dennoch auf 6.672 Millionen Euro

(2019: 6.766 Millionen Euro) und lagen damit rund 200 Millionen Euro unter

der ursprünglichen Erwartung für 2020.

Vor dem Hintergrund der weltweiten Pandemie stieg das Risikoergebnis 2020

auf minus 1.748 Millionen Euro (2019: minus 620 Millionen Euro). Darin

enthalten sind Corona-Belastungen von 961 Millionen Euro. Mit einer

Problemkreditquote (NPE-Quote) von lediglich 1,0 % war die Qualität des

Kreditbuches zum Jahresende weiter hoch.

Corona belastet Firmenkundensegment - Geringere Effekte bei Privatkunden

Im Segment Privat- und Unternehmerkunden entwickelte sich das Kundengeschäft

auch 2020 erfreulich. Das Kreditvolumen in Deutschland wuchs um 8 Milliarden

auf 112 Milliarden Euro. Allein das Volumen der Baufinanzierungen legte dank

eines Rekords im Neugeschäft um 7 % auf 86 Milliarden Euro zu. Einen

kräftigen Zuwachs von 20 Milliarden auf 177 Milliarden Euro verzeichnete das

Wertpapiervolumen, davon waren rund 12 Milliarden Euro Nettozuflüsse.

Dank der hohen Kundenaktivitäten steigerte das Segment den

Provisionsüberschuss um 12 % auf 2.151 Millionen Euro. Damit konnte es die

bereinigten Erträge stabil bei 4.826 Millionen Euro (2019: 4.846 Millionen

Euro) halten und auch die Belastungen aus erneut höheren Rückstellungen für

Fremdwährungskredite der mBank fast ausgleichen. Das Risikoergebnis stieg

auf minus 562 Millionen Euro (2019: minus 254 Millionen Euro) an. Das

Operative Ergebnis des Segments lag 2020 in Summe bei 368 Millionen Euro

(2019: 831 Millionen Euro).

Die Entwicklung im Segment Firmenkunden war im abgelaufenen Geschäftsjahr

stark von der Corona-Pandemie geprägt. Die bereinigten Erträge sanken auf

3.216 Millionen Euro (2019: 3.360 Millionen Euro). Das konsequente

RWA-Management der Bank sowie eine aufgrund der Corona-Pandemie geringere

Kredit- und Liquiditätsnachfrage der Kunden führten zu einem Rückgang des

Kreditvolumens. Zudem belastete der Rückgang der Weltwirtschaft die

Nachfrage nach Handelsfinanzierungen. Ein stärkeres Kapitalmarktgeschäft

konnte die entsprechenden Ertragsrückgänge in der Handelsfinanzierung und im

Kreditgeschäft teilweise ausgleichen. Das Risikoergebnis des Segments

erhöhte sich aufgrund der Pandemie auf minus 1.081 Millionen Euro (2019:

minus 342 Millionen Euro), darin enthalten sind 373 Millionen Euro als

zusätzliche Vorsorge für im Jahr 2021 erwartete Corona-Effekte

("Top-Level-Adjustment"). Bei gesenkten operativen Kosten belief sich das

Operative Ergebnis des Segments auf minus 458 Millionen Euro (2019: plus 336

Millionen Euro).

Ausblick 2021

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Commerzbank damit, dass im Zuge

der Restrukturierung und der stärkeren Fokussierung auf einen effizienteren

Einsatz von Eigenkapital (RWA-Optimierung) die Erträge leicht sinken. Bei

steigenden Investitionen strebt die Bank durch erste Kostenmaßnahmen aus dem

Transformationsprozess eine Senkung der Kosten auf rund 6,5 Milliarden Euro

an. Die Bank erwartet - abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie -

ein Risikoergebnis zwischen minus 0,8 Milliarden und minus 1,2 Milliarden

Euro. Für 2021 wird wieder mit einem positiven Operativen Ergebnis

gerechnet. Unter Berücksichtigung der geplanten Buchung zusätzlicher

Restrukturierungsaufwendungen von rund 0,9 Milliarden Euro erwartet die

Commerzbank zum Jahresende eine CET-1-Quote von mehr als 12 %.

Übersicht wesentlicher Finanzkennzahlen

in Mio. Euro 2020 2019 2020 vs Q4 Q4 Q4 20 Q3

2019 in 2020 2019 vs Q4 2020

% 19 in %

Zinsüberschuss 4.975 5.070 -1,9 1.151 1.305 -11,8 1.226

Provisionsüber- 3.317 3.056 +8,6 837 786 +6,5 812

schuss

Fair-Value-Ergeb- 66 244 -72,8 182 116 +56,7 25

nis*

Sonstige Erträge -172 270 - -142 -36 - -30

Erträge vor 8.186 8.639 -5,2 2.029 2.172 -6,6 2.033

Risikoergebnis

Erträge ohne 8.447 8.615 -2,0 2.048 2.161 -5,2 2.096

Sondereffekte

Risikoergebnis -1.74- -620 - -681 -250 - -272

8

Operative Kosten 6.160 6.313 -2,4 1.609 1.608 +0,0 1.521

Pflichtbeiträge 512 453 +13,0 67 65 +2,3 72

Operatives -233 1.253 - -328 249 - 168

Ergebnis

Wertminderungen 1.578 28 - 1.578 28 - -

auf Geschäfts-/

Firmenwerte und

sonst. immat.

Vermögenswerte

Restrukturie- 814 101 - 614 101 - 201

rungs-aufwendun-

gen

Ergebnis vor 30 -17 - -10 -9 -4,7 -11

Steuern

(discontinued

operations)

Ergebnis vor -2.59- 1.108 - -2.53- 111 -43

Steuern 7 0

(Konzern)

Steuern 264 423 -37,6 199 195 +1,9 3

Minderheiten 9 100 -90,9 -268 13 - 15

Konzernergeb- -2.87- 585 - -2.70- -97 - -60

nis** 0 2

Aufwandsquote im 75,2 73,1 79,3 74,0 74,8

operativen

Geschäft exkl.

Pflichtbeiträgen

(%)

Aufwandsquote im 81,5 78,3 82,6 77,0 78,3

operativen

Geschäft inkl.

Pflichtbeiträgen

(%)

Operativer RoTE -0,8 4,7 -4,6 3,6 2,3

(%)

Netto-RoTE -11,7 2,2 -43,9 -1,7 -1,5

(%)***

Netto-RoE (%) -10,7 2,0 -40,5 -1,6 -1,3

CET-1-Quote 13,2 13,4 13,2 13,4 13,5

(%)****

Leverage Ratio, 4,9 5,1 4,9 5,1 4,8

vollständige

Anwendung von

Basel 3 (%)

Bilanzsumme 507 463 507 463 544

(Mrd. Euro)

* Ergebnis aus erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten finanziellen

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

** Den Commerzbank-Aktionären und den Investoren in zusätzliche

Eigenkapitalbestandteile zurechenbares Konzernergebnis.

*** Netto-RoTE nach Abzug der Dividendenabgrenzung und der (komplett

diskretionären) AT-1-Kupons.

**** Inkl. Ergebnis nach Abzug der Dividendenabgrenzung - falls zutreffend -

und seit Q3 2019 nach Abzug der (komplett diskretionären) AT-1-Kupons.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen für das Jahr 2020 sind

vorläufig und untestiert.

Die Bilanzpressekonferenz wird heute von 10.30 Uhr an live im Internet

übertragen. Ab etwa 13 Uhr werden hier Fotos abrufbar sein.

Pressekontakt

Margarita Thiel +49 69 136-46646

Sascha Ullrich +49 69 136-82349

Erik Nebel +49 69 136-44986

Maurice Farrouh +49 69 136-21947

Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und starker

Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen

Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen -

Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein

umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt

rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im

Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank

konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie

institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die

Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen

aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren

im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der

modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung

vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative

Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden

überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern

Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro.

Disclaimer und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt

es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete

zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne

und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine

Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen

Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen

und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf

aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.

Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von

jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung

der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in

denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen

erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von

Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere

aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall

von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung

ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die

Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum

Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere

Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,

an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in

dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den

neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu

reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

11.02.2021



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Sprache: Deutsch

Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft

Kaiserstraße 16

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (069) 136 20

Fax: -

E-Mail: pressestelle@commerzbank.com

Internet: www.commerzbank.de

ISIN: DE000CBK1001

WKN: CBK100

Indizes: MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1167590

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1167590 11.02.2021

°