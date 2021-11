DGAP-News: Commerzbank nach neun Monaten mit Operativem Ergebnis von mehr als 1 Mrd. Euro - Konzerngewinn für das Gesamtjahr erwartet (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank nach neun Monaten mit Operativem Ergebnis von mehr als 1 Mrd.



Euro - Konzerngewinn für das Gesamtjahr erwartet

DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Commerzbank nach neun Monaten mit Operativem Ergebnis von mehr als 1 Mrd.

Euro - Konzerngewinn für das Gesamtjahr erwartet

04.11.2021 / 07:00

* Starkes drittes Quartal mit Operativem Ergebnis von 472 Mio. Euro und

Konzernergebnis von 403 Mio. Euro

* Erträge nach neun Monaten bei 6,36 Mrd. Euro (9M 2020: 6,16 Mrd. Euro)

* Risikoergebnis von minus 257 Mio. Euro (9M 2020: minus 1,1 Mrd. Euro)

* Ausgeglichenes Konzernergebnis von 9 Mio. Euro nach neun Monaten trotz

Restrukturierungsaufwand von 1,05 Mrd. Euro (9M 2020: minus 168 Mio.

Euro)

* Komfortable Eigenkapitalausstattung mit CET-1-Quote von 13,5 %

Nach einem starken dritten Quartal erwartet die Commerzbank für das

Gesamtjahr ein positives Konzernergebnis. Das Operative Ergebnis des dritten

Quartals belief sich auf 472 Millionen Euro und hat sich damit gegenüber dem

Vorjahresquartal fast verdreifacht. In den ersten neun Monaten

erwirtschaftete die Bank einen operativen Gewinn von mehr als 1 Milliarde

Euro. Mit einer harten Kernkapitalquote von 13,5 % verfügt die Bank

weiterhin über eine solide Grundlage für die Transformation.

Bei der Umsetzung der "Strategie 2024" machte die Commerzbank weitere

Fortschritte, vor allem beim Umbau zur digitalen Beratungsbank: Im Oktober

haben die ersten zentralen Beratungscenter ihren Betrieb aufgenommen. Von

den drei Standorten in Berlin, Quickborn und Düsseldorf aus sollen bis

Jahresende rund 750.000 Kunden aus dem Einzugsgebiet geschlossener Filialen

betreut werden. Im Firmenkundensegment startete die Einführung eines

elektronischen Signaturverfahrens, das nun schrittweise ausgeweitet wird.

Zudem wurde die Commerzbank unlängst zur sichersten Onlinebank in

Deutschland gekürt.

Ihren starken Kundenfokus bestätigte die Commerzbank mit der erneuten

Spitzenposition als führender Handelsfinanzierer für deutsche Unternehmen.

Auch bei ihren Nachhaltigkeitszielen kam die Bank weiter voran: Auf die

grüne Baufinanzierung entfielen im dritten Quartal Neuabschlüsse in Höhe von

rund 1,2 Milliarden Euro und damit mehr als ein Viertel des

Neugeschäftsvolumens in der gesamten Baufinanzierung.

Das strategische Ziel einer höheren Profitabilität verfolgt die Bank

konsequent und hat dabei weitere Meilensteine erreicht. Nach der

erfolgreichen Durchführung des Freiwilligenprogramms wurde bereits mehr als

die Hälfte des notwendigen Stellenabbaus sozialverträglich geregelt. Auf dem

Weg zu einer dauerhaft profitablen Bank sollen bis 2024 rund 10.000

Vollzeitstellen abgebaut werden. Um die Auswirkungen des Niedrigzinsumfeldes

abzufedern, senkte die Bank im dritten Quartal die Freigrenze für hohe

Einlagen von 100.000 auf 50.000 Euro.

"Die Umsetzung unserer Strategie geht planmäßig voran und auch das operative

Geschäft entwickelt sich gut. Für das Gesamtjahr rechnen wir trotz der

Umbaukosten daher mit einem positiven Konzernergebnis", sagte Manfred Knof,

Vorstandsvorsitzender der Commerzbank.

Im dritten Quartal erzielte die Commerzbank solide Erträge in Höhe von 2.006

Millionen Euro (Q3 2020: 2.033 Millionen Euro). Der bereinigte

Provisionsüberschuss stieg um rund 7 % auf 873 Millionen Euro. Hierzu trugen

vor allem das Wertpapiergeschäft sowie Handelsfinanzierungen und

Zahlungsverkehr für Firmenkunden bei. Der bereinigte Zinsüberschuss ging auf

1.146 Millionen Euro (Q3 2020: 1.226 Millionen Euro) zurück. Im

Privatkundengeschäft in Deutschland jedoch konnte das Zinsergebnis um mehr

als 2 % gesteigert werden. Positiv machten sich hier höhere Beiträge aus dem

Kreditgeschäft und die Ausweitung der Guthabengebühren für hohe Einlagen

bemerkbar.

Das Risikoergebnis lag im dritten Quartal mit nur minus 22 Millionen Euro

auf einem deutlich niedrigeren Niveau als im Vorjahr (Q3 2020: minus 272

Millionen Euro). Die Quote der Problemkredite (Non-Performing Exposure, NPE)

blieb mit 0,8 % unverändert niedrig (Ende Juni 2021: 0,8 %). Beide Werte

zeugen von der hohen Qualität des Kreditportfolios der Bank. Die im

vergangenen Jahr gebildete zusätzliche Vorsorge für erwartete

Corona-Effekte, das sogenannte Top-Level-Adjustment, belief sich per Ende

September auf 496 Millionen Euro. Es blieb damit in der Höhe nahezu

unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Die Gesamtkosten hat die Bank im dritten Quartal um rund 5 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum gesenkt. In den ersten neun Monaten beliefen sich die

Kosten damit auf 5.061 Millionen Euro (9M 2020: 4.996 Millionen Euro).

Hierin enthalten ist eine Sonderabschreibung aus dem zweiten Quartal für den

Stopp des Auslagerungsprojektes zur Wertpapierabwicklung in Höhe von 200

Millionen Euro. Trotz weiterer Investitionen in Digitalisierung, IT,

Infrastruktur und Regulierungsthemen konnte die Bank die operativen Kosten

exklusive der Sonderabschreibung in den ersten neun Monaten um 2 % auf 4.458

Millionen Euro senken. Auch die Pflichtbeiträge fielen mit 402 Millionen

Euro geringer aus als im Vorjahreszeitraum (445 Millionen Euro).

Das Operative Ergebnis stieg im dritten Quartal auf 472 Millionen Euro (Q3

2020: 168 Millionen Euro). Nach Abzug von Restrukturierungsaufwand in Höhe

von 76 Millionen Euro sowie nach Steuern und Minderheiten belief sich das

den Commerzbank-Aktionären zurechenbare Konzernergebnis auf 403 Millionen

Euro (Q3 2020: minus 60 Millionen Euro).

Die harte Kernkapitalquote (Common-Equity-Tier-1-Quote/CET-1-Quote) erhöhte

sich leicht und lag per Ende September 2021 bei 13,5 % (Ende Juni 2021: 13,4

%). Der Puffer zur regulatorischen Mindestanforderung (MDA-Schwelle) von

aktuell 9,4 % vergrößerte sich auf rund 410 Basispunkte. Die

risikogewichteten Aktiva verringerten sich per Ende September auf rund 175

Milliarden Euro (Ende Juni 2021: 178 Milliarden Euro). Dabei hat sich die

RWA-Effizienz weiter verbessert.

"Die Zahlen des dritten Quartals sind sehr erfreulich. Wir haben solide

Erträge bei weiterhin niedriger Risikovorsorge erzielt und unsere Kosten im

Griff. Die Kapitalquote ist unverändert stark. Diese Fortschritte geben uns

Rückenwind", sagte Bettina Orlopp, Finanzvorständin der Commerzbank.

Entwicklung der Segmente

Das Segment Privat- und Unternehmerkunden verzeichnete im dritten Quartal

weiteres Wachstum bei Krediten und Wertpapieren. Das Volumen in Deutschland

stieg gegenüber dem Vorjahr erneut um rund 20 % auf nun insgesamt 325

Milliarden Euro an. Der Zuwachs bei Wertpapieren von rund 3,6 Milliarden

Euro gegenüber dem Vorquartal ging mit 3 Milliarden Euro fast vollständig

auf Nettozuflüsse zurück. Das Baufinanzierungsgeschäft entwickelte sich

weiter stark und wuchs gegenüber dem Vorjahresquartal um 7% auf rund 90

Milliarden Euro. Infolgedessen erhöhte sich das Kreditvolumen gegenüber dem

Vorquartal um mehr als 2 Milliarden auf 119 Milliarden Euro. Die Einführung

von Guthabenentgelten auf hohe Einlagen wurde weiter vorangetrieben.

Inzwischen sind Privatkundeneinlagen in Höhe von 16 Milliarden Euro

bepreist.

In Summe konnte das Privat- und Unternehmerkundensegment seine bereinigten

Erträge im dritten Quartal um 5% auf 1.219 Millionen Euro steigern (Q3 2020:

1.163 Millionen Euro). Das Geschäft mit Privatkunden in Deutschland

verzeichnete im dritten Quartal sogar ein Ertragsplus von 8 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Belastend wirkte weitere Vorsorge für das Kreditportfolio

der mBank in Schweizer Franken in Höhe von 95 Millionen Euro. Unterstützt

von einem Risikoergebnis von 1 Million Euro stieg das Operative Ergebnis des

Segments im dritten Quartal auf 299 Millionen Euro (Q3 2020: 83 Millionen

Euro).

Im Segment Firmenkunden gingen die bereinigten Erträge im dritten Quartal im

Einklang mit der strategischen Refokussierung zurück auf 766 Millionen Euro

(Q3 2020: 794 Millionen Euro). Während die Bereiche Mittelstand und

Institutionals ihre bereinigten Erträge leicht steigern konnten, waren diese

im Bereich International Corporates leicht rückläufig. Unter dem Strich

verbesserte das Segment sein Operatives Ergebnis auf 221 Millionen Euro (Q3

2020: 73 Millionen Euro). Neben geringeren Kosten profitierte es dabei von

einem niedrigen Risikoergebnis von minus 29 Millionen Euro (Q3 2020: minus

120 Millionen Euro). Die risikogewichteten Aktiva (RWA) des Segments

verringerten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14 Milliarden Euro

und standen damit per Ende September bei 79,5 Milliarden Euro.

Ausblick

Der Ausblick für das Gesamtjahr hat sich im dritten Quartal weiter

verbessert. Die Erträge im Gesamtjahr werden über denen des Geschäftsjahres

2020 liegen. Die Bank strebt auf operativer Ebene unverändert Kosten von

rund 6,5 Milliarden Euro an. Hinzu kommt der Aufwand für die

Sonderabschreibung in Höhe von 200 Millionen Euro im zweiten Quartal. Beim

Risikoergebnis rechnet die Bank nun mit weniger als 700 Millionen Euro.

Insgesamt werden für das Gesamtjahr ein positives Operatives Ergebnis und

ein Nettogewinn erwartet. Die harte Kernkapitalquote dürfte zum Jahresende

rund 13,5% betragen und damit klar über dem angestrebten Puffer von 200 bis

250 Basispunkten zur MDA-Schwelle liegen. Der Ausblick basiert auf der

Annahme, dass es keine substanzielle Veränderung in Bezug auf das

Kreditportfolio der mBank in Schweizer Franken gibt.

Übersicht wesentlicher Finanzkennzahlen

in Mio. Euro Q3 Q3 Q3 21 vs Q2 9M 9M 9M 21 vs

2021 2020 Q3 20 in 2021 2021 2020 9M 20 in

% %

Zinsüberschuss 1.122 1.226 -8,5 1.173 3.549 3.824 -7,2

Provisionsüber- 889 812 +9,5 852 2.692 2.481 +8,5

schuss

Fair-Value-Ergeb- 160 25 - 125 645 -116 -

nis*

Sonstige Erträge -165 -30 - -288 -527 -30 -

Erträge vor 2.006 2.033 -1,3 1.862 6.360 6.158 +3,3

Risikoergebnis

Erträge ohne 2.018 2.095 -3,7 1.884 6.210 6.397 -2,9

Sondereffekte

Risikoergebnis -22 -272 - -87 -257 -1.06- -

7

Operative Kosten 1.485 1.521 -2,4 1.704 4.658 4.551 +2,4

Pflichtbeiträge 27 72 -61,8 39 402 445 -9,6

Operatives 472 168 - 32 1.042 94 -

Ergebnis

Restrukturierungs- 76 201 -62,0 511 1.052 201 -

-aufwendungen

Ergebnis vor - -11 - - - 40 -

Steuern

(Discontinued

Operations)

Ergebnis vor 396 -43 - -478 -10 -67 -

Steuern (Konzern)

Steuern -6 3 - 40 -49 65 -

Minderheiten -1 15 - 8 30 36 -15,6

Konzernergebnis** 403 -60 - -527 9 -168 -

Aufwandsquote im 74,0 74,8 - 91,5 73,2 73,9 -

operativen

Geschäft exkl.

Pflichtbeiträgen

(%)

Aufwandsquote im 75,4 78,3 - 93,6 79,6 81,1 -

operativen

Geschäft inkl.

Pflichtbeiträgen

(%)

Operativer RoTE 6,6 2,3 - 0,5 4,9 0,4 -

(%)

Netto-RoTE (%)*** 5,8 -1,5 - -9,3 -0,7 -1,2 -

Netto-RoE (%)*** 5,6 -1,3 - -8,9 -0,7 -1,1 -

CET-1-Quote 13,5 13,5 - 13,4 13,5 13,5 -

(%)***

Leverage Ratio 4,6 4,9 - 4,6 4,6 4,9 -

Bilanzsumme (Mrd. 541 544 -0,5 544 541 544 -0,5

Euro)

* Ergebnis aus erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten finanziellen

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

** Den Commerzbank-Aktionären und den Investoren in zusätzliche

Eigenkapitalbestandteile zurechenbares Konzernergebnis.

*** Nach Abzug von potenzieller Dividendenabgrenzung und potenziellen

(komplett diskretionären) AT-1-Kupons.

Pressekontakt

Sascha Ullrich +49 69 136-82349

Erik Nebel +49 69 136-44986

Maurice Farrouh +49 69 136-21947

Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und starker

Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen

Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen -

Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein

umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt

rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im

Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank

konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie

institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die

Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen

aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren

im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der

modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung

vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative

Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden

überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern

Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt

es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete

zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne

und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine

Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen

Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen

und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf

aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.

Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von

jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung

der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in

denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen

erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von

Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere

aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall

von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung

ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die

Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum

Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere

Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,

an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in

dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den

neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu

reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

