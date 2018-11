DGAP-News: Commerzbank mit gutem Ergebnis im EBA-Stresstest (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank mit gutem Ergebnis im EBA-Stresstest

Commerzbank mit gutem Ergebnis im EBA-Stresstest

02.11.2018 / 18:02

- CET-1-Quote im adversen Szenario bei 9,9 % (2016: 7,4 %) - Stresseffekt

sinkt dank konsequentem Risikoabbau auf 3,4 %-Punkte (2016: 4,7 %-Punkte)

- Risikovorstand Chromik: "Wir haben unser Ergebnis im Stresstest trotz

eines nochmals verschärften Krisenszenarios deutlich verbessert. Das ist ein

weiterer Beleg für das gesunde Risikoprofil und die hohe Stressresistenz der

Commerzbank."

Die Commerzbank hat ihr Ergebnis beim diesjährigen Stresstest der

Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) deutlich verbessert. Im

sogenannten adversen Stresstestszenario liegt die harte Kernkapitalquote

(CET 1) bei 9,9 % zum Ende der Betrachtungsperiode im Jahr 2020. Das sind

2,5 %-Punkte mehr als bei der vorangegangenen Überprüfung 2016. Insgesamt

verringerte der Stresseffekt die CET-1-Quote von 13,3 % (Basel 3

vollständige Anwendung inklusive der neuen Bilanzierungsregeln IFRS 9 zum

Jahreswechsel 2017/18) um 3,4 %-Punkte. 2016 war die damalige Quote im

adversen Stressszenario noch um 4,7 %-Punkte gesunken.

"Der konsequente Abbau der Risiken in den vergangenen Jahren zahlt sich

aus", sagte Marcus Chromik, Risikovorstand der Commerzbank. "Wir haben unser

Ergebnis im Stresstest trotz eines nochmals verschärften Krisenszenarios

deutlich verbessert. Das ist ein weiterer Beleg für das gesunde Risikoprofil

und die hohe Stressresistenz der Commerzbank."

Seit dem EBA-Stresstest von 2016 hat die Commerzbank nicht-strategische

Portfolios wertschonend abgebaut und die Risikogewichteten Aktiva (RWA) um

gut 29 Mrd. Euro gesenkt. Die CET-1-Quote wurde von 12,1 % auf 13,3 % (unter

Berücksichtigung der gegenläufigen Effekte aus der IFRS-9-Umstellung zum

Jahreswechsel 2017/18) gesteigert.

Dem Stresstest-Szenario 2018 lagen nochmals verschärfte makroökonomische

Rahmenbedingungen zugrunde. Unter anderem wurde für Deutschland ein

Wirtschaftseinbruch um kumuliert -3,3 % über den dreijährigen Zeithorizont

bis 2020 simuliert (2016: -1,4 %).

Der Stresstest wurde unter Annahme einer statischen Bilanz auf Basis der

IFRS-9-Eröffnungsbilanz für 2018 durchgeführt und berücksichtigt insofern

keine aktuellen oder künftigen Geschäftsstrategien und Managementmaßnahmen.

Es handelt sich auch nicht um eine Prognose der Gewinne der Commerzbank. Die

Ergebnisse des Stresstests fließen in den aufsichtlichen Überprüfungs- und

Bewertungsprozess SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) ein.

Unter

https://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/aktionaere/aktuelles_2/stresstest2018.html

finden Sie weitere Informationen zur Veröffentlichung der EBA vom 2.

November 2018.

Stresstestergebnisse in der Übersicht

(Harte Kernkapitalquoten CET 1 nach Basel 3, vollständige Anwendung)

Startpunkt Basisszenario Adverses Szenario

2018 13,3 % 14,4 % 9,9 %

2016 12,0 % 13,1 % 7,4 %

2014 9,0 % 10,6 % 6,9 %

Pressekontakt

Nils Happich +49 69 136-80529

Erik Nebel +49 69 136-44986

Maurice Farrouh +49 69 136-21947

Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit

Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und

Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes

Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer

Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen

Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem

ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen

Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter

Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit

innovativsten Onlinebanken. Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die

Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken.

Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und

Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne,

Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut

ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017

erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,1

Milliarden Euro.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt

es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete

zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne

und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine

Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen

Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen

und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf

aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.

Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von

jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung

der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in

denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen

erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von

Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere

aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall

von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung

ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die

Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum

Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere

Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,

an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in

dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den

neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu

reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

°