DGAP-News: Commerzbank: Strategieumsetzung kommt voran, Operatives Ergebnis im ersten Halbjahr 2018 bei 689 Mio. Euro (deutsch)

Commerzbank: Strategieumsetzung kommt voran, Operatives Ergebnis im ersten Halbjahr 2018 bei 689 Mio.



Euro

DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Halbjahresergebnis

Commerzbank: Strategieumsetzung kommt voran, Operatives Ergebnis im ersten

Halbjahr 2018 bei 689 Mio. Euro

07.08.2018 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2018 bei 533 Mio. Euro (H1 2017: minus

414 Mio. Euro)

- Operatives Ergebnis im zweiten Quartal 389 Mio. Euro (Q2 2017: 179 Mio.

Euro); im ersten Halbjahr 689 Mio. Euro (H1 2017: 505 Mio. Euro)

- Bereinigte Erträge um 4 % gesteigert auf 4,52 Mrd. Euro (H1 2017: 4,34

Mrd. Euro)

- Mit Vereinbarung über Verkauf von EMC-Geschäft strategischer Meilenstein

erreicht

- Harte Kernkapitalkapitalquote von 13,0 % spiegelt Kreditwachstum (Ende

März 2018: 13,3 %)

- Ausblick leicht angepasst

Die Commerzbank ist im ersten Halbjahr 2018 mit der Umsetzung ihrer

Strategie "Commerzbank 4.0" weiter vorangekommen. Mit der Vereinbarung über

den Verkauf ihres Equity-Markets-and-Commodities-Geschäfts an Société

Générale wurde ein weiterer Meilenstein bei der Vereinfachung des

Geschäftsmodells erreicht. Die um Sondereffekte bereinigten Erträge konnten

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 % auf 4.515 Millionen Euro

gesteigert werden (erstes Halbjahr 2017: 4.335 Millionen Euro). Dazu trug

insbesondere das Segment Privat- und Unternehmerkunden bei. Dort setzte sich

das Kundenwachstum mit leicht vermindertem Tempo fort. Die Assets under

Control lagen bereits über dem Ziel für 2018. Im Segment Firmenkunden wurden

die Kreditvolumina weiter gesteigert. Seit 2016 hat das Segment netto 7.500

Neukunden gewonnen. Der Anteil der digitalen Prozesse lag nach dem Abschluss

von drei laufenden Digitalisierungsprojekten ("Journeys") zur Jahresmitte

bei 56 Prozent.

Die Erträge im Konzern stiegen im ersten Halbjahr 2018 auf 4.534 Millionen

Euro (erstes Halbjahr 2017: 4.450 Millionen Euro), im zweiten Quartal auf

2.221 Millionen Euro (zweites Quartal 2017: 2.064 Millionen Euro). Die

Verwaltungsaufwendungen betrugen im ersten Halbjahr 3.684 Millionen Euro

(erstes Halbjahr 2017: 3.583 Millionen Euro) - auch infolge anhaltender

Investitionen in Strategieumsetzung und Digitalisierung sowie höherer

regulatorischer Belastungen. Auf das zweite Quartal entfielen

Verwaltungsaufwendungen von 1.748 Millionen Euro (zweites Quartal 2017:

1.718 Millionen Euro). Das Risikoergebnis profitierte vom starken

Risikoprofil der Bank in einem weiterhin günstigen Kreditumfeld und lag im

ersten Halbjahr bei minus 161 Millionen Euro. Im zweiten Quartal betrug das

Risikoergebnis minus 84 Millionen Euro. Die Quote für Problemkredite

(NPL-Quote) von lediglich 0,9 % war im europäischen Vergleich weiterhin

niedrig.

Das Operative Ergebnis sowie das Vorsteuerergebnis des ersten Halbjahres

2018 erhöhten sich jeweils auf 689 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2017:

Operatives Ergebnis 505 Millionen Euro; Vorsteuerergebnis minus 302

Millionen Euro). Im zweiten Quartal betrug das Operative Ergebnis 389

Millionen Euro (zweites Quartal 2017: 179 Millionen Euro). Nach

Berücksichtigung eines Steueraufwands in Höhe von 99 Millionen Euro und

Abzug von Minderheitsanteilen von 57 Millionen Euro erzielte die Commerzbank

im ersten Halbjahr ein Konzernergebnis von 533 Millionen Euro (erstes

Halbjahr 2017: minus 414 Millionen Euro). Im zweiten Quartal lag das

Konzernergebnis bei 272 Millionen Euro (zweites Quartal 2017: minus 640

Millionen Euro). Im Vorjahr war das Konzernergebnis von der Buchung der

Restrukturierungsaufwendungen für den Umbau der Commerzbank geprägt gewesen.

"Die Umsetzung unserer Strategie kommt voran. Wir wachsen und machen bei der

Vereinfachung und Digitalisierung der Bank Fortschritte", sagte Martin

Zielke, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank. "Angesichts des intensiven

Wettbewerbs insbesondere im Firmenkundengeschäft haben wir unseren Ausblick

leicht angepasst. Unsere Wachstumsinitiativen greifen bereits. Es wird

natürlich noch etwas dauern, bis sie ihre volle Wirkung entfalten."

Die Common-Equity-Tier-1-Quote (CET 1) lag per Ende Juni bei 13,0 % nach

13,3 % per Ende März 2018. Sie beinhaltet das Halbjahresergebnis unter

Berücksichtigung einer Dividendenabgrenzung von 10 Cent je Aktie im ersten

Halbjahr. Der Rückgang der Quote ist auf das Kreditwachstum im Kerngeschäft

- auch durch größere, kurzlaufende Transaktionen im Bereich

Akquisitionsfinanzierung - und den damit verbundenen Anstieg der

Risikogewichteten Aktiva (RWA) für Kreditrisiken zurückzuführen. Insgesamt

stiegen die RWA per Ende Juni 2018 auf 176 Milliarden Euro (Ende März 2018:

170 Milliarden Euro). Die Leverage Ratio lag bei 4,5 % (Ende März 2018:

4,6%). Die Bilanzsumme betrug 488 Milliarden Euro (Ende März 2018: 470

Milliarden Euro).

"Auf den intensiven Wettbewerb und Margendruck haben wir erfolgreich mit

einer Ausweitung unserer ausgegebenen Kredite reagiert. Daher atmet unsere

harte Kernkapitalquote leicht. Zum Jahresende erwarten wir eine Quote von

mindestens 13,0 %", erläuterte Stephan Engels, Finanzvorstand der

Commerzbank. "Unser Kostenziel von 6,5 Milliarden Euro für 2020 bleibt

unverändert. Mit Blick auf Investitionen, regulatorische Abgaben und

Projektkosten haben wir unser Kostenziel für das Gesamtjahr 2018 auf 7,1

Milliarden Euro leicht angepasst."

Entwicklung der Segmente

Das Segment Privat- und Unternehmerkunden hat den Wachstumskurs im ersten

Halbjahr in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld fortgesetzt. Um

Sondereffekte bereinigt erhöhten sich die Erträge im ersten Halbjahr um 160

Millionen Euro. Insgesamt wurden die Erträge in den ersten sechs Monaten auf

2.439 Millionen Euro gesteigert (erstes Halbjahr 2017: 2.280 Millionen

Euro). Auf das zweite Quartal entfielen Erträge von 1.201 Millionen Euro

(zweites Quartal 2017: 1.112 Millionen Euro).

Bei den Assets under Control in Deutschland wurde das Jahresziel von mehr

als 385 Milliarden Euro bereits erreicht: Zum Ende des zweiten Quartals

beliefen sie sich auf 386 Milliarden Euro. Das Baufinanzierungsgeschäft

hatte zur Jahresmitte 2018 ein Volumen von 72 Milliarden Euro; das

Ratenkreditbuch ein Volumen von 3,5 Milliarden Euro. Mit 145.000

Nettoneukunden hat sich das Kundenwachstum im ersten Halbjahr verlangsamt -

auch weil die Bank mit Blick auf die Kunden-Rentabilität den aktuellen

Preiswettbewerb um neue Privatkunden nicht um jeden Preis annimmt.

Die Verwaltungsaufwendungen stiegen im ersten Halbjahr auf 1.945 Millionen

Euro (erstes Halbjahr 2017: 1.868 Millionen Euro). Gründe dafür sind

regulatorische Belastungen sowie weitere Investitionen in Digitalisierung.

Das Risikoergebnis des Segments belief sich im ersten Halbjahr auf minus 121

Millionen Euro, wovon minus 70 Millionen Euro auf das zweite Quartal

entfielen.

Das Operative Ergebnis des Segments stieg im ersten Halbjahr auf 373

Millionen Euro (erstes Halbjahr 2017: 336 Millionen Euro) und im zweiten

Quartal auf 171 Millionen Euro (zweites Quartal 2017: 142 Millionen Euro).

Bei den Commerzbank-Töchtern setzte sich der Wachstumstrend im ersten

Halbjahr fort. Die mBank steigerte ihre bereinigten Erträge auf 518

Millionen Euro (erstes Halbjahr 2017: 484 Millionen Euro). Sie gewann im

ersten Halbjahr netto rund 167.000 neue Kunden, davon rund 88.000 im zweiten

Quartal, und zählt damit rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden in

Polen, Tschechien und der Slowakei. Comdirect trug im ersten Halbjahr

Erträge in Höhe von 199 Millionen Euro bei und damit 15 Millionen Euro mehr

als im Vorjahreszeitraum. Die Erträge der Commerz-Real lagen mit 119

Millionen Euro ebenfalls höher als zur Jahresmitte 2017.

Das Segment Firmenkunden befand sich bei seinen Wachstumszielen im ersten

Halbjahr auf gutem Weg. Das Kreditvolumen bei Mittelstand und International

Corporates stieg einschließlich einiger kurzlaufender Transaktionen auf 80

Milliarden Euro. Mit 7.500 Nettoneukunden seit 2016 wurde das Jahresziel von

7.000 bereits übertroffen. Dennoch wirkte sich der anhaltend hohe

Margendruck trotz erfolgreicher Wachstumsinitiativen auf die Erträge aus.

Diese beliefen sich im ersten Halbjahr auf 1.914 Millionen Euro (erstes

Halbjahr 2017: 2.043 Millionen Euro). Im zweiten Quartal profitierten sie

von einer größeren Transaktion im Kreditportfoliomanagement und lagen bei

948 Millionen Euro (zweites Quartal 2017: 943 Millionen Euro).

Die Verwaltungsaufwendungen summierten sich im ersten Halbjahr auf 1.502

Millionen Euro (erstes Halbjahr 2017: 1.466 Millionen Euro). Das

Risikoergebnis lag im ersten Halbjahr bei minus 56 Millionen Euro; im

zweiten Quartal bei minus 33 Millionen Euro.

Das Operative Ergebnis des Segments im ersten Halbjahr lag mit 357 Millionen

Euro unter Vorjahr (erstes Halbjahr 2017: 501 Millionen Euro). Im zweiten

Quartal lag es bei 212 Millionen Euro (zweites Quartal 2017: 234 Millionen

Euro).

Das Segment Asset & Capital Recovery (ACR) hat das erste Halbjahr mit einem

positiven Operativen Ergebnis von 76 Millionen Euro abgeschlossen (erstes

Halbjahr 2017: minus 115 Millionen Euro, zweites Quartal 2018: 58 Millionen

Euro). Hier macht sich die Neubewertung des Schiffsfinanzierungsportfolios

im Rahmen der Einführung von IFRS9 positiv bemerkbar. Die Erträge im ersten

Halbjahr beliefen sich auf 107 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2017: 153

Millionen Euro). Auf das zweite Quartal entfielen Erträge von 62 Millionen

Euro (zweites Quartal 2017: 39 Millionen Euro). Das Risikoergebnis lag im

ersten Halbjahr bei 13 Millionen Euro. Die Verwaltungsaufwendungen

verringerten sich auf 44 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2017: 57 Millionen

Euro). Davon fielen 17 Millionen Euro im zweiten Quartal an (zweites Quartal

2017: 28 Millionen Euro). Das Schiffsfinanzierungsportfolio der Bank hatte

zur Jahresmitte ein Volumen von nunmehr 1,4 Milliarden Euro (erstes Halbjahr

2017: 5,0 Milliarden Euro).

Ausblick

Der Ausblick wird leicht angepasst. Die Bank wird sich 2018 auf weiteres

Wachstum und die Umsetzung ihrer Strategie Commerzbank 4.0 fokussieren. Auf

Konzernebene werden insgesamt höhere bereinigte Erträge erwartet, wobei sie

im Segment Privat- und Unternehmerkunden höher und im Segment Firmenkunden

niedriger als 2017 ausfallen dürften. Getrieben durch Investitionen und

Pflichtabgaben werden die Kosten bei rund 7,1 Milliarden Euro erwartet.

Sofern sich die globalen Handelskonflikte nicht signifikant verschärfen und

es weiterhin nicht zu größeren unvorhergesehenen Kreditereignissen kommt,

sollte das Risikoergebnis nach IFRS 9 unter 500 Millionen Euro liegen. Die

Bank strebt an, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 20 Cent je

Aktie zu zahlen.

Übersicht wesentlicher Finanzkennzahlen

in Mio. Euro H1 H1 Q2 Q2 Q1 H1/18 vs

2018 2017 2018 2017 2018 H1/17 (%)

Zinsüberschuss 2.207 2.053 1.162 1.004 1.045 7,5

Provisionsüberschuss 1.562 1.666 765 779 797 -6,2

Fair-Value-Ergebnis 625 693 268 294 356 -9,8

Sonstige Erträge 141 39 26 -13 115 -

Erträge vor Risikoergebnis 4.534 4.450 2.221 2.064 2.314 1,9

Erträge ohne Sondereffekte 4.515 4.335 2.203 2.056 2.312 4,2

Verwaltungsaufwendungen 3.684 3.583 1.748 1.718 1.936 2,8

Risikoergebnis (2017: -161 -362 -84 -167 -77 55,6

Risikovorsorge)

Operatives Ergebnis 689 505 389 179 301 36,4

Wertminderungen (Goodwill) - - - -

Restrukturierungsaufwendun- - 807 - 807 -

gen

Ergebnis vor Steuern 689 -302 389 -628 301 -

Steuern 99 67 94 -13 5 46,5

Commerzbank-Aktionären 533 -414 272 -640 262 -

zurechenbares

Konzernergebnis

Gewinn je Aktie (Euro) 0,43 -0,33 0,22 -0,51 0,21

Aufwandsquote im 81,3 80,5 78,7 83,2 83,7

operativen Geschäft (%)

Operativer RoTE (%) 5,3 3,7 5,9 2,7 4,6

Netto-RoTE (%) 4,3 -3,2 4,3 -9,8 4,2

Netto-RoE (%) 3,8 -2,9 3,9 -8,9 3,8

CET 1, vollständige 13,0 13,0 13,0 13,0 13,3

Anwendung von Basel 3 (%)

Leverage Ratio, 4,5 4,6 4,5 4,6 4,6

vollständige Anwendung von

Basel 3 (%)

Bilanzsumme (Mrd. Euro) 488 487 488 487 470

Unter http://mediathek.commerzbank.de/ finden Sie ab ca. 7 Uhr sendefähiges

Video- und Audiomaterial mit Aussagen von Stephan Engels.

Pressekontakt

Nils Happich +49 69 136-80529

Karsten Swoboda +49 69 136-22339

Maurice Farrouh +49 69 136-21947

Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit

Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und

Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes

Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer

Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen

Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem

ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen

Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter

Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit

innovativsten Onlinebanken. Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die

Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken.

Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und

Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne,

Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut

ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017

erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,1

Milliarden Euro.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt

es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete

zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne

und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine

Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen

Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen

und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf

aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.

Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von

jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung

der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in

denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen

erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von

Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere

aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall

von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung

ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die

Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum

Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere

Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,

an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in

dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den

neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu

reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

