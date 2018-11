DGAP-News: Commerzbank: Operatives Neunmonatsergebnis von 1 Milliarde Euro und Konzernergebnis von 751 Millionen Euro (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank: Operatives Neunmonatsergebnis von 1 Milliarde Euro und Konzernergebnis von 751 Millionen Euro

Commerzbank: Operatives Neunmonatsergebnis von 1 Milliarde Euro und

Konzernergebnis von 751 Millionen Euro

08.11.2018 / 07:00

- Operatives Ergebnis im dritten Quartal bei 331 Mio. Euro (Q3 2017: 623

Mio. Euro); nach neun Monaten bei 1.020 Mio. Euro (9M 2017: 1.128 Mio.

Euro); außerordentliche Erträge in ersten neun Monaten bei 37 Mio. Euro (9M

2017: 617 Mio. Euro)

- Bereinigte Erträge in ersten neun Monaten auf 6,69 Mrd. Euro gesteigert

(9M 2017: 6,34 Mrd. Euro)

- Harte Kernkapitalquote von 13,2 % (Ende Juni 2018: 13,0 %)

- Seit Oktober 2016 gut 900.000 Nettoneukunden im deutschen

Privatkundengeschäft - auf gutem Weg zum Ziel von 1 Million bis Ende 2018

- Dividendenabgrenzung von 15 Cent je Aktie für erste neun Monate 2018

- EBA-Stresstest bestätigt gutes Risikoprofil der Commerzbank

Die Commerzbank hat in den ersten neun Monaten 2018 ihren Wachstumskurs

fortgesetzt und ihre um Sondereffekte bereinigten Erträge gesteigert. Im

Segment Privat- und Unternehmerkunden hat sie im dritten Quartal in

Deutschland netto rund 117.000 neue Kunden gewonnen. Mit gut 900.000

Nettoneukunden seit Oktober 2016 ist sie auf gutem Weg, ihr Ziel von 1

Million Nettoneukunden bis Ende 2018 zu erreichen. Das Segment Firmenkunden

liegt bei Neukunden und Kreditvolumen weiter über den Jahreszielen für 2018.

Die Erträge im Konzern stiegen um Sondereffekte bereinigt in den ersten neun

Monaten auf 6.690 Millionen Euro (9M 2017: 6.338 Millionen Euro). Im dritten

Quartal wuchsen die bereinigten Erträge gegenüber dem Vorjahreszeitraum um

knapp 9 % auf 2.175 Millionen Euro (Q3 2017: 2.003 Millionen Euro). Bei der

Umsetzung ihrer Strategie machte die Bank weitere Fortschritte. Im dritten

Quartal wurden unter anderem die Migration der Unternehmerkunden vom Segment

Firmenkunden ins Segment Privat- und Unternehmerkunden vollzogen und das

neue Betreuungsmodell für Firmenkunden etabliert.

Die Erträge im Konzern lagen in den ersten neun Monaten bei 6.727 Millionen

Euro (9M 2017: 6.955 Millionen Euro). Im Vorjahr waren sie von

Sondereffekten in Höhe von 617 Millionen Euro begünstigt gewesen. 2018 lagen

die außerordentlichen Erträge bisher bei lediglich 37 Millionen Euro.

Insgesamt halfen höhere Erträge aus dem laufenden Kundengeschäft die

Differenz zu weiten Teilen auszugleichen. Im dritten Quartal lagen die

Erträge bei 2.193 Millionen Euro (Q3 2017: 2.505 Millionen Euro).

Die Verwaltungsaufwendungen summierten sich in den ersten neun Monaten auf

5.412 Millionen Euro (9M 2017: 5.297 Millionen Euro). Der Anstieg gegenüber

dem Vorjahr resultierte insbesondere aus Investitionen in die

Strategieumsetzung und in weiteres Wachstum. Auf das dritte Quartal

entfielen Verwaltungsaufwendungen in Höhe von 1.728 Millionen Euro (Q3 2017:

1.714 Millionen Euro). Die Kosten bewegten sich damit im Rahmen der

Erwartungen für 2018. Das gilt auch für das Risikoergebnis. In den ersten

neun Monaten belief sich dieses auf minus 295 Millionen Euro; im dritten

Quartal auf minus 134 Millionen Euro. Dies spiegelt die Portfolioqualität

der Bank und das günstige Kreditumfeld wider. Die Quote für Problemkredite

(NPL-Quote) war mit 0,9 % weiterhin sehr niedrig.

Das Operative Ergebnis der ersten neun Monate lag bei 1.020 Millionen Euro

(9M 2017: 1.128 Millionen Euro). Neben den verbesserten bereinigten Erträgen

wirkten sich das niedrigere Risikoergebnis und ein positiver Beitrag des

Segments Asset & Capital Recovery auf das Operative Ergebnis aus. Im dritten

Quartal betrug das Operative Ergebnis 331 Millionen Euro (Q3 2017: 623

Millionen Euro). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal ist

insbesondere darauf zurückzuführen, dass im dritten Quartal 2017

außerordentliche Erträge in Höhe von 502 Millionen Euro, unter anderem aus

Immobilienverkäufen, angefallen waren.

Nach Abzug von Steuern in Höhe von 187 Millionen Euro und

Minderheitsanteilen von 81 Millionen Euro erzielte die Commerzbank in den

ersten neun Monaten 2018 ein positives Konzernergebnis von 751 Millionen

Euro (9M 2017: 53 Millionen Euro; belastet durch

Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von rund 800 Millionen Euro). Im

dritten Quartal lag das Konzernergebnis bei 218 Millionen Euro (Q3 2017: 467

Millionen Euro).

"Wir haben unsere bereinigten Erträge gesteigert und gewinnen stetig neue

Kunden. Das zeigt, dass unsere Strategie richtig ist: Wir wachsen in einem

wettbewerbsintensiven Markt. Auch der Stresstest hat unsere verbesserte

Aufstellung bestätigt. Das Umfeld bleibt aber herausfordernd und wir haben

trotz vieler Fortschritte noch einige Aufgaben vor uns", sagte Martin

Zielke, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank. Finanzvorstand Stephan Engels

ergänzte: "Wir haben unsere Ergebnisqualität im Vergleich zum Vorjahr

deutlich verbessert. Unsere Kapitalquote und unsere Leverage Ratio sind

stabil auf einem guten Niveau. Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt

unverändert."

Die Common-Equity-Tier-1-Quote (CET 1) lag per Ende September bei 13,2 %,

nach 13,0 % per Ende Juni 2018. Sie beinhaltet das Neunmonatsergebnis unter

Berücksichtigung einer Dividendenabgrenzung von 15 Cent je Aktie. Die

Risikogewichteten Aktiva (RWA) beliefen sich per Ende September auf 178

Milliarden Euro, nach 176 Milliarden Euro per Ende Juni 2018. Dieser

Anstieg, der unter anderem aus gesteigerter Kreditvergabe in den

Kernsegmenten resultierte, wurde durch Kapitalaufbau mehr als ausgeglichen.

Die Leverage Ratio lag bei 4,5 %. Die Bilanzsumme betrug 493 Milliarden Euro

(Ende Juni 2018: 488 Milliarden Euro). Der erfolgreiche Abbau von Risiken

und die Verbesserung der Bilanzstruktur der Commerzbank haben zu einem

deutlich verbesserten Ergebnis im Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht

beigetragen.

Entwicklung der Segmente

Das Segment Privat- und Unternehmerkunden profitierte vom anhaltenden

Wachstum bei Kunden und Assets under Control und steigerte die um

Sondereffekte bereinigten Erträge in den ersten neun Monaten im Vergleich

zum Vorjahr um 7,8 % auf 3.663 Millionen Euro. Im dritten Quartal lagen die

bereinigten Erträge mit 1.228 Millionen Euro ebenfalls über dem Vorjahr (Q3

2017: 1.124 Millionen Euro). Die Assets under Control in Deutschland legten

in allen Produktkategorien zu und lagen zum Ende des dritten Quartals bei

392 Milliarden Euro. Das Baufinanzierungsgeschäft wuchs im Jahresvergleich

um 10 % und erreichte per September ein Volumen von rund 74 Milliarden Euro.

Die Verwaltungsaufwendungen des Segments betrugen 2.893 Millionen Euro (9M

2017: 2.794 Millionen Euro). Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

resultierte aus gestiegenen regulatorischen Kosten und Investitionen in

Wachstum. Das Risikoergebnis belief sich auf minus 184 Millionen Euro. Das

Operative Ergebnis nach neun Monaten lag bei 564 Millionen Euro (9M 2017:

712 Millionen Euro, inklusive Sondereffekten aus außerordentlichen Erträgen

in Höhe von 238 Millionen Euro). Das Operative Ergebnis im dritten Quartal

betrug 188 Millionen Euro (Q3 2017: 380 Millionen Euro). Im Vorjahr hatten

Sondereffekte aus dem Verkauf der Concardis-Anteile und der Auflösung des

Ratenkredit-Joint-Ventures mit BNP Paribas zum Ergebnis des Segments

beigetragen.

Im Segment Firmenkunden wirkten der weiterhin starke Margendruck und der

intensive Wettbewerb auf die Erträge. Der Bereich Financial Institutions hat

nach seiner Neuausrichtung in diesem Jahr wieder einen stabilen

Ergebnisbeitrag erwirtschaftet. Im Geschäft mit dem Mittelstand, Großkunden

und internationalen Konzernen wirkten sich trotz erfolgreicher

Wachstumsinitiativen der Margendruck, das Niedrigzinsumfeld sowie eine

geringe Nachfrage nach Absicherungsprodukten auf die Erträge aus. Das

Ergebnis im Bereich Equity Markets & Commodities war von einer geringeren

Nachfrage nach strukturierten Produkten geprägt.

In den ersten neun Monaten erwirtschaftete das Segment Firmenkunden Erträge

in Höhe von 2.836 Millionen Euro (9M 2017: 3.015 Millionen Euro); davon 918

Millionen Euro im dritten Quartal (Q3 2017: 967 Millionen Euro). Die

Verwaltungsaufwendungen betrugen 2.189 Millionen Euro (9M 2017: 2.148

Millionen Euro). Das Risikoergebnis, das im ersten Halbjahr von Auflösungen

profitiert hatte, normalisierte sich und lag nach neun Monaten bei minus 124

Millionen Euro (Q3: minus 62 Millionen Euro). Das Operative Ergebnis der

ersten neun Monate lag bei 523 Millionen Euro (9M 2017: 743 Millionen Euro),

im dritten Quartal bei 169 Millionen Euro (Q3 2017: 237 Millionen Euro).

Im Segment Asset & Capital Recovery (ACR) belief sich das Operative Ergebnis

der ersten neun Monate auf 90 Millionen Euro (9M 2017: minus 210 Millionen

Euro, Q3 2018: 14 Millionen Euro). Das Ergebnis spiegelt sowohl die

reduzierte Portfoliogröße des Abbausegments als auch die Neubewertung des

Schiffsfinanzierungsportfolios im Rahmen der Einführung von IFRS 9 wider.

Die Erträge lagen bei 135 Millionen Euro (9M 2017: 146 Millionen Euro). Auf

das dritte Quartal entfielen Erträge von 28 Millionen Euro. Die

Verwaltungsaufwendungen gingen weiter zurück und beliefen sich in den ersten

neun Monaten auf 60 Millionen Euro (9M 2017: 79 Millionen Euro). Das

Risikoergebnis lag bei 15 Millionen Euro. Das Schiffsfinanzierungsportfolio

der Bank wurde weiter reduziert und hatte am Ende des dritten Quartals ein

Volumen von 1,1 Milliarden Euro (Q3 2017: 4,2 Milliarden Euro).

Ausblick

Der Ausblick bleibt unverändert. Die Bank wird sich 2018 auf weiteres

Wachstum und die Umsetzung ihrer Strategie Commerzbank 4.0 fokussieren. Auf

Konzernebene werden insgesamt höhere bereinigte Erträge erwartet, wobei sie

im Segment Privat- und Unternehmerkunden höher und im Segment Firmenkunden

niedriger als 2017 ausfallen dürften. Getrieben durch Investitionen und

Pflichtabgaben werden die Kosten bei rund 7,1 Milliarden Euro erwartet.

Sofern sich die globalen Handelskonflikte nicht signifikant verschärfen und

es weiterhin nicht zu größeren unvorhergesehenen Kreditereignissen kommt,

sollte das Risikoergebnis nach IFRS 9 unter 500 Millionen Euro liegen. Die

Bank strebt an, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 20 Cent je

Aktie zu zahlen.

Übersicht wesentlicher Finanzkennzahlen

in Mio. Euro 9M 9M Q3 Q3 Q2 9M/18 vs

2018 2017 2018 2017 2018 9M/17 in %

Zinsüberschuss 3.405 3.091 1.198 1.038 1.162 10,2

Provisionsüberschuss 2.329 2.404 767 738 765 -3,1

Fair-Value-Ergebnis 791 914 166 222 268 -13,5

Sonstige Erträge 203 546 62 507 26 -62,8

Erträge vor Risikoergebnis 6.727 6.955 2.193 2.505 2.221 -3,3

Erträge ohne Sondereffekte 6.690 6.338 2.175 2.003 2.203 5,6

Verwaltungsaufwendungen 5.412 5.297 1.728 1.714 1.748 2,2

Risikoergebnis (2017: -295 -530 -134 -168 -84 44,3

Risikovorsorge)

Operatives Ergebnis 1.020 1.128 331 623 389 -9,6

Wertminderungen (Goodwill) - - - - -

Restrukturierungsaufwendun- - 807 - - -

gen

Ergebnis vor Steuern 1.020 321 331 623 389 -

Steuern 187 202 89 134 94 -7,0

Commerzbank-Aktionären 751 53 218 467 272 -

zurechenbares

Konzernergebnis

Gewinn je Aktie (Euro) 0,60 0,04 0,17 0,37 0,22

Aufwandsquote im 80,5 76,2 78,8 68,4 78,7

operativen Geschäft (%)

Operativer RoTE (%) 5,2 5,6 5,0 9,3 5,9

Netto-RoTE (%) 4,0 0,3 3,5 7,3 4,3

Netto-RoE (%) 3,6 0,2 3,1 6,6 3,9

CET 1, vollständige 13,2 13,5 13,2 13,5 13,0

Anwendung von Basel 3 (%)

Leverage Ratio, 4,5 4,7 4,5 4,7 4,5

vollständige Anwendung von

Basel 3 (%)

Bilanzsumme (Mrd. Euro) 493 490 493 490 488

Unter http://mediathek.commerzbank.de/ finden Sie ab ca. 7 Uhr sendefähiges

Video- und Audiomaterial mit Aussagen von Stephan Engels.

Pressekontakt

Nils Happich +49 69 136-80529

Maurice Farrouh +49 69 136-21947

Erik Nebel +49 69 136-44986

Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit

Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und

Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes

Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer

Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen

Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem

ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen

Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter

Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit

innovativsten Onlinebanken. Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die

Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken.

Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und

Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne,

Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut

ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017

erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,1

Milliarden Euro.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt

es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete

zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne

und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine

Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen

Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen

und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf

aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.

Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von

jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung

der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in

denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen

erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von

Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere

aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall

von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung

ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die

Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum

Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere

Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,

an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in

dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den

neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu

reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft

Kaiserstraße 16

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (069) 136 20

Fax: -

E-Mail: pressestelle@commerzbank.com

Internet: www.commerzbank.de

ISIN: DE000CBK1001

WKN: CBK100

Indizes: MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,

Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; London,

SIX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

°