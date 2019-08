DGAP-News: Commerzbank: Konzernergebnis im ersten Halbjahr bei 391 Mio. Euro (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank: Konzernergebnis im ersten Halbjahr bei 391 Mio.



Euro

^

DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Halbjahresergebnis

Commerzbank: Konzernergebnis im ersten Halbjahr bei 391 Mio. Euro

07.08.2019 / 06:59

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* Wachstum fortgesetzt: in Deutschland in H1 netto 232.000 neue

Privatkunden gewonnen, Assets under Control um 32 Mrd. auf 413 Mrd. Euro

gesteigert; 11.400 Firmenkunden seit 2016 gewonnen

* Kundengeschäft profitiert von Wachstumsinitiativen, bereinigte Erträge

aber insgesamt mit 4,3 Mrd. Euro wegen niedrigerem Fair-Value-Ergebnis

unter Vorjahr (H1 2018: 4,4 Mrd. Euro)

* Verwaltungsaufwendungen inkl. Pflichtbeiträgen auf 3,5 Mrd. Euro gesenkt

(H1 2018: 3,6 Mrd. Euro)

* Risikoergebnis vor allem wegen Einzelfällen in Q2 und geringeren

Vorsorgeauflösungen in H1 bei minus 256 Mio. (H1 2018: minus 160 Mio.

Euro) - NPL-Quote bei niedrigen 0,8 % (H1 2018: 0,9 %)

* Niedrigeres Operatives Ergebnis von 542 Mio. Euro (H1 2018: 689 Mio.

Euro) spiegelt Fair-Value-Ergebnis und Risikovorsorge wider

* Abbausegment ACR nach erfolgreicher Portfolioreduzierung zum 1. Juli

eingestellt

* Harte Kernkapitalquote CET 1 bei 12,9 % (Ende März 2019: 12,7 %)

Die Commerzbank hat im ersten Halbjahr 2019 das Wachstum bei Kunden und

Assets fortgesetzt. Durch das zusätzliche Geschäft in den Kernsegmenten

steigerte die Bank den Zinsüberschuss in einem äußerst anspruchsvollen

Umfeld um 9 % und erzielte im Kundengeschäft höhere bereinigte Erträge.

Damit erwiesen sich die Beiträge von neuen Kunden erneut als wichtiger

Ausgleich für den Gegenwind aus negativen Zinsen, niedrigen Margen und

Regulierung. Den Fortschritten im Kundengeschäft stand allerdings

insbesondere im zweiten Quartal im Segment Firmenkunden ein deutlich

niedrigeres Fair-Value-Ergebnis gegenüber, was zu insgesamt niedrigeren

Erträgen führte. Zudem stiegen die Belastungen aus dem Risikoergebnis

aufgrund von Einzelfällen im zweiten Quartal und geringerer Auflösungen von

Risikovorsorge im ersten Halbjahr an. Die Quote für Problemkredite

(NPL-Quote) lag bei niedrigen 0,8 % (H1 2018: 0,9 %). Die operativen Kosten

wurden durch aktives Kostenmanagement und selektivere strategische

Investitionen in Wachstum und Digitalisierung um 4 % gesenkt. Neben dem

fortgesetzten Wachstum bei Kunden und Assets hat die Bank zwei weitere

strategische Meilensteine erreicht: Das Abbausegment Asset & Capital

Recovery (ACR) wurde dank der Erfolge bei der Reduzierung der nicht

strategischen Portfolios in den vergangenen Jahren per Anfang Juli 2019

eingestellt. Und der Umbau der Zentrale ist einen wichtigen Schritt

weitergekommen. Seit dem 1. Juli arbeiten IT und Produktbereiche eng

verzahnt unter dem Namen "Campus 2.0" zusammen.

"Wir wachsen weiter und machen im Kundengeschäft deutliche Fortschritte.

Trotz aller Erfolge ist aber klar: Die Herausforderungen für die Branche und

für uns nehmen weiter zu", sagte Martin Zielke, Vorstandsvorsitzender der

Commerzbank. "Dies wird vermutlich weitere Investitionen erfordern und genau

das prüfen und bewerten wir im aktuellen Strategieprozess."

Die Erträge im Konzern beliefen sich im ersten Halbjahr 2019 auf 4.285

Millionen Euro (H1 2018: 4.395 Millionen Euro). Auch um Einmaleffekte

bereinigt lagen sie bei 4.285 Millionen Euro und damit unter dem

Vorjahreswert (H1 2018: 4.376 Millionen Euro). Diese Entwicklung ist in

erster Linie auf den deutlichen Rückgang des Fair-Value-Ergebnisses vor

allem im Segment Firmenkunden zurückzuführen, das insbesondere durch

Bewertungseffekte und fehlende Ergebnisbeiträge aus Altportfolios belastet

wurde. Die Fortschritte im Kundengeschäft zeigten sich im Zinsüberschuss.

Dieser wurde gegenüber dem Vorjahreszeitraum dank des fortgesetzten

Kreditwachstums und geringerer Refinanzierungskosten gesteigert. Im zweiten

Quartal beliefen sich die Erträge auf 2.129 Millionen Euro (Q2 2018: 2.178

Millionen Euro), um Sondereffekte bereinigt lagen sie bei 2.095 Millionen

Euro (Q2 2018: 2.160 Millionen Euro).

Die Verwaltungsaufwendungen inklusive der Pflichtbeiträge wurden im ersten

Halbjahr 2019 gesenkt und lagen bei 3.487 Millionen Euro (H1 2018: 3.576

Millionen Euro). Diese Entwicklung ist vor allem auf die reduzierten

operativen Kosten zurückzuführen, die auf 3.150 Millionen Euro gesenkt

wurden (H1 2018: 3.274 Millionen Euro, Q2 2019: 1.581 Millionen Euro; Q2

2018: 1.636 Millionen Euro). Hier wirkte sich im Wesentlichen die

Priorisierung der strategischen Investitionen aus. Die Pflichtbeiträge

stiegen derweil um fast 12 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 auf 337

Millionen Euro weiter an (H1 2018: 302 Millionen Euro). Im zweiten Quartal

fielen 72 Millionen Euro (Q2 2018: 58 Millionen Euro) an.

Das Risikoergebnis lag im ersten Halbjahr mit minus 256 Millionen Euro (H1

2018: minus 160 Millionen Euro) im Rahmen der Erwartungen. Der Anstieg ist

insbesondere auf das zweite Quartal zurückzuführen, auf das minus 178

Millionen Euro (Q2 2018: minus 82 Millionen Euro) entfielen. Die höheren

Belastungen sind auf Einzelfälle im zweiten Quartal sowie geringere

Auflösungen von Risikovorsorge im ersten Halbjahr zurückzuführen. Insgesamt

ist das Risikoprofil der Bank mit einer NPL-Quote von 0,8 % weiter sehr

gesund. Das spiegelt die bewährten Kreditvergabestandards der Bank und die

insgesamt zwar schwächer wachsende, aber weiterhin widerstandsfähige

deutsche Wirtschaft wider.

In Summe erzielte die Bank in den ersten sechs Monaten ein Operatives

Ergebnis von 542 Millionen Euro (H1 2018: 659 Millionen Euro), davon 298

Millionen Euro im zweiten Quartal (Q2 2018: 401 Millionen Euro). Auch im

zweiten Quartal profitierte das Operative Ergebnis von den Fortschritten im

Kundengeschäft und dem gestiegenen Zinsüberschuss. Insgesamt ging es aber

hauptsächlich wegen des niedrigen Fair-Value-Ergebnisses und des höheren

Risikoergebnisses zurück. Das Vorsteuerergebnis lag im ersten Halbjahr 2019

bei 542 Millionen Euro (H1 2018: 689 Millionen Euro). Hier schlug sich auch

das gegenüber dem Vorjahr um rund 30 Millionen Euro niedrigere

Vorsteuerergebnis im aufgegebenen Geschäftsbereich Equity Markets &

Commodities (EMC) nieder. Entsprechend lag das den Commerzbank-Aktionären

zurechenbare Konzernergebnis bei 391 Millionen Euro (H1 2018: 533 Millionen

Euro). Während die Steuerbelastungen im ersten Quartal vergleichsweise hoch

ausgefallen waren, profitierte das zweite Quartal von einem außergewöhnlich

niedrigen Steueraufwand von 20 Millionen Euro. Im zweiten Quartal lag das

Konzernergebnis daher bei 271 Millionen Euro (Q2 2018: 272 Millionen Euro).

Der Gewinn je Aktie betrug im ersten Halbjahr 0,31 Euro (H1 2018: 0,43

Euro). Die Eigenkapitalrendite (Netto-RoTE) lag im zweiten Quartal

unverändert bei 4,3 % (Q2 2018: 4,3 %).

Common-Equity-Tier-1-Quote steigt auf 12,9 %

Ihre Kapitalposition hat die Bank trotz des Wachstumskurses im zweiten

Quartal gestärkt. Die Common-Equity-Tier-1-Quote (CET-1-Quote) stieg per

Ende Juni auf 12,9 % (Ende März 2019: 12,7 %). In der Quote bereits

enthalten ist eine Dividendenabgrenzung entsprechend der Ausschüttungsquote

für 2018. Anfang Juli 2019 hat die Bank zudem ihre Kapitalstruktur optimiert

und ihr Gesamtkapital mit der ersten Emission einer

Additional-Tier-1-Anleihe im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar erfolgreich

weiter gestärkt. Die Risikogewichteten Aktiva (RWA) zeigten sich im zweiten

Quartal mit 187 Milliarden Euro kaum verändert (Ende März 2019: 185

Milliarden Euro). Auch die Risikoaktiva für Kreditrisiken blieben trotz

ausgeweiteter Kreditvolumina im Kerngeschäft auf dem gleichen Niveau wie im

ersten Quartal 2019. Das ist vor allem auf RWA-Management und geringere

Währungseffekte zurückzuführen. Die Leverage Ratio lag per Ende Juni

unverändert bei komfortablen 4,5 % (Ende März 2019: 4,5 %). Die Bilanzsumme

betrug 518 Milliarden Euro (Ende Juni 2018: 488 Milliarden Euro).

"Im zweiten Quartal haben wir unsere harte Kernkapitalquote bei weiterem

Geschäftswachstum stärken können. Damit sind wir auf die zu erwartenden

weiteren regulatorischen Belastungen wie TRIM gut vorbereitet", sagte

Stephan Engels, Finanzvorstand der Commerzbank. "Anfang Juli haben wir

darüber hinaus unsere Kapitalstruktur optimiert und unser Gesamtkapital mit

der deutlich überzeichneten Emission unserer ersten AT-1-Anleihe weiter

gestärkt."

Entwicklung der Segmente

Das Segment Privat- und Unternehmerkunden (PUK) setzte seinen Wachstumskurs

in Deutschland fort und gewann in der ersten Jahreshälfte netto insgesamt

232.000 neue Kunden (H1 2018: 145.000). Im zweiten Quartal kamen 108.000

Nettoneukunden hinzu. Das Segment lag damit beim Kundenwachstum weiter auf

Kurs. Die neuen Kunden sorgten für zusätzliches Geschäft. Die Assets under

Control in Deutschland stiegen im ersten Halbjahr um weitere 32 Milliarden

Euro (Anstieg Q2 2019: 11 Milliarden Euro) auf 413 Milliarden Euro (Ende

2018: 381 Milliarden Euro). Seit Ende 2016 verzeichneten die Assets damit

ein Plus von 77 Milliarden Euro und lagen damit über der Zielmarke von mehr

als 400 Milliarden Euro für 2020. Das Kreditbuch mit Privat- und

Unternehmerkunden in Deutschland beträgt mittlerweile über 100 Milliarden

Euro. Das bildet eine gute Basis für ein weiter steigendes Zinsergebnis. Das

Bestandsvolumen im Baufinanzierungsgeschäft stieg im ersten Halbjahr 2019 um

weitere 3,0 Milliarden Euro (Q2 2019: 1,6 Milliarden Euro) auf 78,1

Milliarden Euro.

Dank des Wachstumskurses konnte das Segment den Zinsüberschuss in den ersten

sechs Monaten 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 7 % steigern

und so den anhaltenden Margendruck kompensieren. Die um Sondereffekte

bereinigten Erträge des Segments verbesserten sich leicht auf 2.464

Millionen Euro (H1: 2.436 Millionen Euro). Im zweiten Quartal stiegen die

bereinigten Erträge gegenüber dem Vorjahr auf 1.244 Millionen Euro an (Q2:

2018 1.225 Millionen Euro).

Auch auf der Kostenseite erzielte PUK im ersten Halbjahr Fortschritte. Die

operativen Verwaltungsaufwendungen wurden um 56 Millionen Euro auf 1.743

Millionen Euro reduziert (H1 2018: 1.800 Millionen Euro). Damit wurden die

gestiegenen Pflichtabgaben überkompensiert. Das Risikoergebnis verbesserte

sich im ersten Halbjahr leicht auf minus 100 Millionen Euro (H1 2018: minus

115 Millionen Euro), was das gesunde Risikoprofil unterstreicht. Damit

steigerte das Segment das Operative Ergebnis um 4,1 % auf 392 Millionen Euro

(H1 2018: 377 Millionen Euro). Das zweite Quartal trug dazu 239 Millionen

Euro bei (Q2 2018: 174 Millionen Euro).

Das Segment Firmenkunden hat in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld das

Kundenwachstum fortgesetzt, seit Anfang 2016 sind bereits rund 11.400 neue

Kunden hinzugekommen. Das Kundenziel bis Ende 2020 wurde damit ebenso

vorzeitig erreicht wie das Ziel für das Kreditwachstum. Das Kreditvolumen

wurde in den ersten sechs Monaten um 6 Milliarden Euro auf 88 Milliarden

Euro ausgeweitet.

Die bereinigten Erträge legten im Segment Firmenkunden im ersten Halbjahr

2019 in den Geschäftsfeldern Mittelstand, International Corporates sowie

Financial Institutions und damit in allen Geschäftsfeldern des direkten

Kundengeschäfts zu. Der Bereich Sonstige war hingegen vor allem im zweiten

Quartal 2019 durch ein niedrigeres Ergebnis aus Absicherungsgeschäften und

Portfoliomanagement sowie fehlende Ergebnisbeiträge aus Altportfolios

belastet. Hinzu kommt, dass dieser Bereich im Vorjahr von einer großen

Einzeltransaktion profitiert hatte. Unter dem Strich gingen die bereinigten

Erträge des Segments daher im ersten Halbjahr auf 1.668 Millionen Euro (H1

2018: 1.775 Millionen Euro) zurück. Im zweiten Quartal beliefen sie sich auf

799 Millionen Euro (Q2 2018: 909 Millionen Euro).

Während die operativen Verwaltungsaufwendungen des Segments in den ersten

sechs Monaten auf 1.238 Millionen Euro gesenkt wurden (H1 2018: 1.282

Millionen Euro), stiegen die Belastungen aus dem Risikoergebnis an. Das

Risikoergebnis betrug im ersten Halbjahr vor allem aufgrund von Einzelfällen

im zweiten Quartal und geringeren Vorsorgeauflösungen im ersten Halbjahr

minus 155 Millionen Euro (H1 2018: minus 60 Millionen Euro). Insgesamt

erzielte das Segment im ersten Halbjahr ein Operatives Ergebnis von 142

Millionen Euro (H1 2018: 315 Millionen Euro). Im zweiten Quartal waren es 22

Millionen Euro (Q2 2018: 218 Millionen Euro).

Das Segment Asset & Capital Recovery (ACR) hat die Bank nach dem

erfolgreichen Abbau der nicht strategischen Portfolios zum 1. Juli 2019

aufgelöst. Das verbliebene Restvolumen von 4,5 Milliarden Euro - darunter

das Schiffsportfolio des Segments in Höhe von nur noch rund 200 Millionen

Euro - wurde in das Segment Sonstige und Konsolidierung übertragen. In

seinem letzten Halbjahr erzielte ACR Erträge von 79 Millionen Euro (H1 2018:

106 Millionen Euro) und ein Operatives Ergebnis von 31 Millionen Euro (H1

2018: 76 Millionen Euro).

Ausblick

Die Bank wird auch 2019 ihre Wachstumsstrategie fortsetzen und erwartet im

Vergleich zu 2018 höhere bereinigte Erträge. Insgesamt rechnet die Bank für

das Geschäftsjahr 2019 mit einem im Vergleich zum Vorjahr leichten Anstieg

des Konzernüberschusses, auch wenn dieses Ziel vor dem Hintergrund der

Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr sowie der sich spürbar eintrübenden

gesamtwirtschaftlichen Lage und der zunehmend von Unsicherheit geprägten

geopolitischen Situation deutlich ambitionierter geworden ist. Die harte

Kernkapitalquote soll zum Jahresende 2019 bei mindestens 12,75 % liegen. Die

Kostenbasis dürfte 2019 unter 6,8 Milliarden Euro bleiben, während die

Belastungen aus dem Risikoergebnis bei mindestens 550 Millionen Euro

erwartet werden. Für das Geschäftsjahr 2019 plant die Bank mit einer

Ausschüttungsquote auf vergleichbarem Niveau wie 2018.

****

Übersicht wesentlicher Finanzkennzahlen

in Mio. Euro H1 19 H1 18 H1/19 vs Q2 19 Q2 18 Q2/19 vs Q1 19

H1/18 in Q2/18 in

% %

Zinsüberschuss 2.505 2.288 9,5 1.274 1.190 7,1 1.231

Provisionsüber- 1.507 1.565 -3,7 739 763 -3,2 768

schuss

Fair-Value-Er- 113 403 -72,0 28 200 -85,8 85

gebnis*

Sonstige 160 139 15,1 88 25 254,3 73

Erträge

Erträge vor 4.285 4.395 -2,5 2.129 2.178 -2,2 2.156

Risikoergebnis

Erträge ohne 4.285 4.376 -2,1 2.095 2.160 -3,0 2.190

Sondereffekte

Verwaltungsauf- 3.150 3.274 -3,8 1.581 1.636 -3,4 1.569

wendungen

Pflichtbeiträge 337 302 11,5 72 58 24,0 265

Risikoergebnis -256 -160 -60,3 -178 -82 -115,6 -78

Operatives 542 659 -17,7 298 401 -25,5 244

Ergebnis

Laufendes -0 30 -99,1 19 -12 260,9 -19

Ergebnis vor

Steuern

(discontinued

operations)

Ergebnis vor 542 689 -21,3 318 389 -18,2 225

Steuern

(Konzern)

Steuern 111 99 12,3 20 94 -78,7 91

Minderheiten 41 57 -28,6 27 23 16,5 14

Commerzbank-Ak- 391 533 -26,7 271 272 -0,3 120

tionären

zurechenbares

Konzernergebnis

Gewinn je Aktie 0,31 0,43 0,22 0,22 0,10

(Euro)

Aufwandsquote 73,5 74,5 74,2 75,1 72,8

im operativen

Geschäft exkl.

Pflichtbeiträ-

gen (%)

Aufwandsquote 81,4 81,4 77,6 77,8 85,1

im operativen

Geschäft inkl.

Pflichtbeiträ-

gen (%)

Operativer RoTE 4,1 5,1 4,5 6,1 3,7

(%)

Netto-RoTE (%) 3,1 4,3 4,3 4,3 1,9

Netto-RoE (%) 2,8 3,8 3,9 3,9 1,7

CET 1, 12,9 13,0 12,9 13,0 12,7

vollständige

Anwendung von

Basel 3 (%)

Leverage Ratio. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

vollständige

Anwendung von

Basel 3 (%)

Bilanzsumme 518 488 518 488 503

(Mrd. Euro)

* Ergebnis aus erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten finanziellen

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

*****

Pressekontakt

Nils Happich +49 69 136-80529

Maurice Farrouh +49 69 136-21947

*****

Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit

Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und

Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes

Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer

Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen

Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem

ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen

Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter

Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit

innovativsten Onlinebanken. Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die

Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken.

Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und

Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne,

Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018

erwirtschaftete sie mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6

Milliarden Euro.

*****

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt

es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete

zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne

und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine

Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen

Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen

und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf

aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.

Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von

jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung

der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in

denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen

erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von

Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere

aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall

von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung

ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die

Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum

Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere

Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,

an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in

dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den

neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu

reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

---------------------------------------------------------------------------

07.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft

Kaiserstraße 16

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (069) 136 20

Fax: -

E-Mail: pressestelle@commerzbank.com

Internet: www.commerzbank.de

ISIN: DE000CBK1001

WKN: CBK100

Indizes: MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,

Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; London,

SIX

EQS News ID: 852977

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

852977 07.08.2019

°