DGAP-News: Commerzbank-Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu (deutsch)

Commerzbank-Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

11.05.2022 / 16:09

- Vorstand und Aufsichtsrat entlastet - Änderungen am Vergütungssystem

gebilligt

- Satzungsänderungen für Verkürzung der Amtszeit von Aufsichtsräten

beschlossen

- Manfred Knof: "Wir bleiben mit dem Blick auf die Bank für dieses Jahr

optimistisch."

Bei der Corona-bedingt erneut virtuell durchgeführten Hauptversammlung der

Commerzbank hat Manfred Knof, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank, das

Geschäftsjahr 2021 und die Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie 2024

eingeordnet: "Im ersten Transformationsjahr haben wir geliefert, was wir

versprochen haben. Es ist sogar besser gelaufen, als erwartet - insbesondere

im Kundengeschäft. Das zeigt, dass unsere Strategie auch in Zeiten einer

globalen Pandemie trägt."

Zu den Perspektiven sagte Knof: "Wir bleiben mit dem Blick auf die Bank für

dieses Jahr optimistisch und sehen gute Chancen, unser Ergebnis weiter zu

verbessern. Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. An unseren

Zielen für das Jahr 2022 halten wir fest. Wir halten Kurs und blicken

konzentriert nach vorn. Denn es bleibt viel zu tun, um die Ziele unserer

Strategie 2024 zu erreichen und die Commerzbank zu einer nachhaltig starken

Bank zu machen."

Im Anschluss an die Aussprache haben die Aktionärinnen und Aktionäre am

heutigen Mittwoch allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Die wesentlichen

Abstimmungsergebnisse im Überblick:

Entlastung (Top 2 und Top 3)

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden mit einer Mehrheit

von 99,36 % beziehungsweise 85,27 % entlastet.

Wahl des Abschlussprüfers (Top 4)

Die Hauptversammlung hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit 99,71

% zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2022 gewählt. Damit ist der im

vergangenen Jahr eingeleitete Wechsel des Abschlussprüfers nun

abgeschlossen.

Billigung des Vergütungsberichts (Top 5)

Die Hauptversammlung billigte den Vergütungsbericht für das vergangene

Geschäftsjahr mit einer Mehrheit von

59,85 %. "Wir nehmen die Kritik an unserem Vergütungsbericht ernst und

werden weitere Verbesserungen umsetzen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende

der Commerzbank, Helmut Gottschalk. Der Vergütungsbericht lag der

Hauptversammlung erstmals zur Billigung vor.

Anpassungen des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder (Top 6)

Die Hauptversammlung billigte Anpassungen am System zur Vergütung der

Vorstandsmitglieder mit 84,60 %. Mit dem neuen System werden Komplexität

reduziert, Klarheit und Transparenz erhöht und der Leistungsgedanke

gestärkt. Um die Bindung an das Unternehmen und an eine nachhaltige

geschäftliche Entwicklung stärker zu berücksichtigen, wird zudem eine

Aktienbesitzrichtlinie für den Vorstand eingeführt und der aktienbasierte

Anteil der variablen Vergütung erhöht.

Satzungsänderungen zur Aufsichtsratsvergütung (Top 7)

Mit 99,20 % wurden auch Satzungsänderungen zur Aufsichtsratsvergütung

angenommen. Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird damit in

Bezug auf die Vergütung für die Arbeit in den Ausschüssen vereinheitlicht.

Verkürzung der Amtszeit von Aufsichtsräten (Top 8)

Zugleich machte die Hauptversammlung mit 99,50 % den Weg für eine Verkürzung

der Amtszeit der Aufsichtsratsmitlgieder von fünf auf vier Jahre frei. Zudem

hat die Hauptversammlung künftig das Recht, bei der Wahl der

Anteilseignervertreterinnen und -vertreter auch eine noch kürzere Amtszeit

zu bestimmen.

Weitere Informationen zur diesjährigen Hauptversammlung finden Sie auf

unserer Internetseite.

Pressekontakt

Erik Nebel +49 69 136-44986

Maurice Farrouh +49 69 136-21947

Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und starker

Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen

Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen -

Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein

umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt

rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im

Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank

konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie

institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die

Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen

aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren

im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der

modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung

vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative

Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden

überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern

Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt

es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete

zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne

und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine

Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen

Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen

und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf

aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.

Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von

jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung

der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in

denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen

erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von

Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere

aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall

von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung

ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die

Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum

Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere

Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,

an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in

dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den

neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu

reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

