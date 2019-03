DGAP-News: Clickatell hilft MTN South Africa bei der Einführung von Chathandelsverkehr auf WhatsApp (deutsch)

Clickatell hilft MTN South Africa bei der Einführung von Chathandelsverkehr auf WhatsApp

Clickatell hilft MTN South Africa bei der Einführung von Chathandelsverkehr

auf WhatsApp

26.03.2019 / 14:15

REDWOOD CITY, Kalifornien: MTN South Africa ist eine Partnerschaft mit dem

globalen Kundenengagementunternehmen Clickatell eingegangen, um MTN Chat

herauszubringen, womit seine Kunden über WhatsApp mit dem

Telekommunikationsunternehmen interagieren können.

MTN Chat ermöglicht es den Kunden, den Kauf von Sprechzeit- und Datenbündeln

innerhalb ihrer WhatsApp-Chatsitzungen einzuleiten. Im Laufe der Zeit wird

es den Kunden ermöglichen, auch auf Kundendienst- und

Selbstbedienungsoptionen zuzugreifen, einschließlich der Durchführung von

Upgrades, der Verwaltung ihrer Konten und dem Empfang von Benachrichtigungen

über geringes Guthaben. MTN Chat ist Teil der Vision von MTN, sein digitales

Geschäftsangebot wesentlich zu verbessern, um seinen Kundenstamm durch

fortschrittliche Dienstleistungen zu vergrößern.

"Clickatell versteht, dass Mobilfunkbetreiber unter zunehmendem Druck

stehen, ausgezeichneten Kundendienst über die von ihren Kunden bevorzugten

digitalen Kanäle zu erbringen, die ihre Kunden bevorzugen. Durch das Angebot

von bequemen Dienstleistungen über einen sicheren, bequemen Kanal können

Mobilfunkgesellschaften sowohl ihr Transaktionsvolumen steigern als auch

Kunden anziehen und an sich binden - etwas, was in einem Zeitalter der

ständigen digitalen Transformation und des zunehmenden Wettbewerbs von

höchster Bedeutung ist", erklärt Pieter de Villiers, Gründer und

Geschäftsführer von Clickatell.

Clickatell hat bereits Absa Bank, GTBank, First Bank of Nigeria und United

Bank of Africa geholfen, erfolgreich Chat-Bankingfunktionen auf WhatsApp in

ganz Afrika einzusetzen.

Clickatell ist ein WhatsApp-Unternehmenslösungsanbieter. Die

WhatsApp-Geschäfts-API verleiht Marken die Fähigkeit, Meldungen zu versenden

und gegenseitige Gespräche mit Verbrauchern innerhalb von WhatsApp zu

führen, sobald sie der Teilnahme zugestimmt haben. Die Touch-Flow- und

Connect-Plattformen von Clickatell verleihen MTN die Fähigkeit, seine

Kommunikationskanäle zu vereinheitlichen, Benutzer-Workflows auf ihre

Bedürfnisse abzustimmen und eine Verbindung zu internen Systemen

herzustellen.

"Es ist unerlässlich, dass Unternehmen sich auf die Verbesserung ihrer

Selbstbedienungserfahrungen konzentrieren, um Kunden an sich zu binden und

für sich zu gewinnen. Die Angebote von Clickatell bieten eine einfache,

sichere und praktische Art, den Benutzern über WhatsApp, eine Plattform, zu

der sie bereits eine Bindung haben, die Kontrolle über ihr Konto zu geben",

kommentiert Jacqui O'Sullivan, Manager Firmenbelange bei MTN SA.

De Villiers sagt, dass die Angebote von Clickatell mit wenig Mühe und großer

Rentabilität die Mobilfunkbetreiber auf den Weg zur digitalen Transformation

bringen können, mit dem sie sich von ihren Konkurrenten abheben können.

"Clickatell hat hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass der Einsatz seiner

Lösungen viel weniger schwierig als die typischen

Unternehmensplattformintegrationen ist. Mit über 1,5 Milliarden Menschen in

180 Ländern, die jeden Monat WhatsApp verwenden, ist die Ermöglichung von

Chat-Wirtschaftserlebnissen auf WhatsApp eine der effizientesten

Möglichkeiten, eine Mehrheit der Verbraucher zu erreichen, die sofort von

den auf diesem Kanal angebotenen Dienstleistungen profitieren. Es gibt keine

Zweifel, dass diese Lösung perfekt für Mobilfunkanbieter auf der ganzen Welt

ist, wo WhatsApp häufig genutzt wird."

Bilder herunterladen:

Logo - https://bit.ly/2U9FeSC

https://bit.ly/2FwTZqs

https://bit.ly/2WlC77G

Mehr Informationen erhalten Sie von:

Medienanfragen:

Elzaan Rohde

Semaphore Communications

elzaan@semaphore.co.za

Mobiltelefon +27 83 256 1493

Nirmal Nair

Marketingchef Clickatell

pr@clickatell.com

USA

Telefon: +1 (650) 641-0011

www.clickatell.com

