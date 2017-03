DGAP-News: Clere AG: veröffentlicht Geschäftsbericht 2016 (deutsch)

Clere AG: veröffentlicht Geschäftsbericht 2016

CLERE AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2016

Berlin, 30. März 2017 - Die CLERE AG hat heute ihren Geschäftsbericht 2016 für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 veröffentlicht. Das Rumpfgeschäftsjahr war geprägt durch die Neuausrichtung des Geschäftsbetriebes auf erneuerbare Energien und Mittelstandsfinanzierung; erste Transaktionen im neuen Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien wurden abgeschlossen.

Ergebnis des Konzerns durch Einmaleffekte positiv beeinflusst Der neue Geschäftsbereich hatte am Konzern-Jahresüberschuss von 4,0 Mio. Euro noch keinen Anteil; das positive Ergebnis ist überwiegend durch die Klärung verschiedener steuerrechtlicher Punkte und der damit verbundenen Auflösung von Rückstellungen im Konzern erzielt worden.

Im Berichtszeitraum lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei -3,0 Mio. Euro im Vergleich zu -6,7 Mio. Euro im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch das verkürzte Rumpfgeschäftsjahr 2016 und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Sie setzten sich vornehmlich aus Aufwendungen für Rechts- und Beratungsleistungen sowie Aufwendungen für die Restrukturierung der Gesellschaft, den Wechsel des Geschäftssitzes nach Berlin und den Aufbau eines neuen Teams zusammen.

Aufgrund der Auflösung von Steuerrückstellungen erzielte die CLERE einen Jahresüberschuss in Höhe von 4,0 Mio. Euro (Vorjahr: 32,8 Mio. Euro). Somit lag das Ergebnis je Aktie bei 0,67 Euro (Vorjahr: 5,56 Euro) - bezogen auf eine Aktienanzahl von 5.889.063 Aktien.

Die Erhöhung des Eigenkapitals auf 148,5 Mio. Euro (Vorjahr: 143,8 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresergebnis für das Rumpfgeschäftsjahr 2016. Die Eigenkapitalquote stieg auf 91,8% (Vorjahr: 66,4%), bedingt durch die Auszahlung der Kapitalherabsetzung an die Aktionäre der CLERE AG im Oktober 2016.

Zum Bilanzstichtag verblieben im Konzern Zahlungsmittel in Höhe von 139,6 Mio. Euro. Damit stehen dem Konzern ausreichende Mittel für den Geschäftsbetrieb zur Verfügung.

Ereignisse nach Beendigung des Berichtszeitraums Am 15. Januar 2017 hat sich die CLERE mit 25 % an einer deutschen Projektgesellschaft beteiligt, die einen Solarpark in Japan mit 30 MWp plant. Der Park wird voraussichtlich im Jahr 2018 gebaut und angeschlossen. Die Gesellschaft wird diesen Solarpark mit bis zu 10 Mio. Euro anteilig vorfinanzieren.

Am 22. Februar 2017 hat die CLERE die Betreibergesellschaft für einen operativen Solarpark in Italien mit einer Leistung von 1 MWp erworben.

"In diesem Geschäftsjahr 2017 werden wir uns auf den Erwerb weiterer Betreibergesellschaften im Bereich erneuerbare Energien konzentrieren. Langfristig sollen stabile Renditen und entsprechende Dividenden erzielt werden", sagt Thomas Krupke, Vorstand der CLERE AG.

Der Geschäftsbericht 2016 ist ab sofort auf der Website der Gesellschaft unter http://www.clere.de/investoren/publikationen/geschaeftsberichte/ abrufbar.

Über CLERE Die CLERE AG ist aktiv im wachsenden Markt für erneuerbare Energien und Umwelttechnik. CLERE investiert in Projekte der regenerativen Energieerzeugung, in Beteiligungen im Bereich der Umwelt- und Energietechnik sowie Mittelstandsfinanzierungen. www.clere.de

