DGAP-News: Clean Power Capital Corp.: Powertap's Verwendung von erneuerbarem Erdgas (rng) als Ausgangsmaterial zur Erzeugung des blauen Wasserstoffs vor Ort macht ihren Wasserstoff umweltfreundlicher (deutsch)

Clean Power Capital Corp.



: Powertap's Verwendung von erneuerbarem Erdgas (rng) als Ausgangsmaterial zur Erzeugung des blauen Wasserstoffs vor Ort macht ihren Wasserstoff umweltfreundlicher

^

DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e):

Markteinführung/Markteinführung

Clean Power Capital Corp.: Powertap's Verwendung von erneuerbarem Erdgas

(rng) als Ausgangsmaterial zur Erzeugung des blauen Wasserstoffs vor Ort

macht ihren Wasserstoff umweltfreundlicher

11.02.2021 / 07:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Powertap's Verwendung von erneuerbarem Erdgas (rng) als Ausgangsmaterial zur

Erzeugung des blauen Wasserstoffs vor Ort macht ihren Wasserstoff

umweltfreundlicher

VANCOUVER, British Columbia, 11. Februar 2021 - Clean Power Capital Corp.

(CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen"

oder "MOVE"). Das Unternehmen legt zusätzliche Informationen über die von

PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap"), einem Beteiligungsunternehmen

der Clean Power, entwickelte Technologie vor. PowerTaps Moduleinheit der

dritten Generation zur Wasserstoffproduktion vor Ort wurde für die

Klassifizierung, Blauer Wasserstoff, mittels fortschrittlicher

Kohlenstoffabscheidung (

https://cleanpower.capital/news/powertaps-blue-hydrogen-uses-innovative-carbon-capture-system/)

und unter Verwendung von erneuerbarem Erdgas (Renewable Natural Gas, RNG)

als Ausgangsmaterial zur Erzeugung von blauem Wasserstoff verbessert.

Übliche Quellen für RNG, auch als Biomethan oder aufbereitetes Biogas

bezeichnet, sind Deponien, Tierdung, Speisereste und Abwasserschlamm. In

diesen "nassen" Abfällen bauen Bakterien organische Stoffe ab und

produzieren Methan, Kohlendioxid und andere Gase sowie Feststoffe durch

einen Prozess, der als anaerobe Vergärung bezeichnet wird. Das entstehende

Biogas kann dann verarbeitet oder "aufbereitet" werden, um Verunreinigungen

zu entfernen, sodass es nahezu reines Methan ist, und in das

Erdgas-Pipelinesystem in den USA eingespeist werden kann. Laut EPA

(Umweltschutzbehörde, Environmental Protection Agency) bietet Deponiegas

eine große Chance, eine bedeutende und häufig verschwendete Energieressource

zu gewinnen und zu nutzen.1

Der Großteil des Wasserstoffs in den USA wird unter Verwendung der

Dampfmethanreformier-Technologie (Steam Methane Reformer, SMR) produziert,

wobei Erdgas das primäre Ausgangsmaterial mit begrenzter

Kohlenstoffabscheidung (grauer Wasserstoff) ist2. Grüner Wasserstoff wird

durch Elektrolyse3 erzeugt, die erheblich mehr Strom benötigt, was in vielen

Regionen4 teuer ist. PowerTaps patentiertes modulares SMR-Produktions- und

Abgabesystem vor Ort, das durch fortschrittliche Kohlenstoffabscheidung und

die Verwendung von RNG als Schlüsselausgangsmaterial frühere Generationen

der Wasserstofftechnologie übertrifft, produziert blauen Wasserstoff.

PowerTap wird seine blauen Wasserstoff-Betankungslösungen an bestehenden

Tankstellen vermarkten, wo Erdgas und RNG in Schlüsselmärkten geliefert

werden, beginnend in den westlichen USA. Dort ist die Produktion von grünem

Wasserstoff aufgrund des Mangels an ausreichenden erneuerbaren

Energiequellen zur Stromproduktion nicht wirtschaftlich oder physikalisch

unmöglich. "Wir freuen uns darauf, bei der Entwicklung des

Wasserstoff-Highway eine Vorreiterrolle zu spielen, indem wir eine

umweltfreundlichere Lösung mit erneuerbarem Erdgas zur Unterstützung des

Betankens von Fahrzeugen und Fuhrparks in den USA anbieten", sagte Kelley

Owen, Chief Operating Officer der PowerTap.

1

https://www.environmentalleader.com/2020/12/florida-first-construction-begins-on-facility-that-will-convertlandfill-methane-to-renewable-natural-gas/

2

https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-natural-gas-reforming

3 The Wall Street Journal, The Journal Report - Technology, Page R10,

October 23, 2020 (

https://powertapfuels.com/pdf/WSJ_Hydrogen_Overview_Oct_2020.pdf)

4 The Wall Street Journal, "Hydrogen Has A Long Way To Go To Be Green,"

October 9, 2020 (

https://powertapfuels.com/pdf/WSJ_Hydrogen_Dirty_Secret_oct_2020.pdf)

Über PowerTap

Das Unternehmen investierte am 27. Oktober 2020 in PowerTap (siehe

Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). PowerTap ist

führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die

Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums,

Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von

Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie

basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich bereits in privaten

Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in

Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu

PowerTap finden Sie auf der Website unter:

https://www.powertapfuels.com.

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste

Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die

in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle

Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien

liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf

Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen

angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu

suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der

Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website:

https://cleanpower.capital/

Kontakt bei PowerTap

Raghu Kilambi

raghu@hydrogenfueling.co

PR Kontakt

Vito Palmeri

AMW PR

Mobil: 347 471 4488

Büro: 212 542 3146

vito@amwpr.com

Kontakt bei Clean Power

Joel Dumaresq

info@cleanpower.capital

Tel.: +1 (604) 687-2038

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

11.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1167629 11.02.2021

°