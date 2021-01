DGAP-News: Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital gibt Ernennung des Autorennsport-Unternehmers George Steinbrenner IV in PowerTaps Fachbeirat bekannt (deutsch)

Clean Power Capital Corp.



: Clean Power Capital gibt Ernennung des Autorennsport-Unternehmers George Steinbrenner IV in PowerTaps Fachbeirat bekannt

^

DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Personalie

Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital gibt Ernennung des

Autorennsport-Unternehmers George Steinbrenner IV in PowerTaps Fachbeirat

bekannt

06.01.2021 / 07:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Clean Power Capital gibt Ernennung des Autorennsport-Unternehmers George

Steinbrenner IV in PowerTaps Fachbeirat bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 6. Januar 2021 - Clean Power Capital Corp.

(CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen"

oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt die Ernennung von Herrn George

Steinbrenner IV in den Fachbeirat der PowerTap Hydrogen Fueling Corp.

("PowerTap) bekannt. Wie bereits am 28. Oktober 2020 bekannt gegeben, hat

das Unternehmen im Rahmen seiner Anlagestrategie im Wasserstoffsektor in

PowerTap investiert.

George ist der jüngste Teambesitzer innerhalb der NTT INDYCAR-Serie. Sein

eigenes Engagement für Nachhaltigkeit, das durch Führungsqualitäten und

Beispiele in seiner Familie und verwandten Unternehmen gestärkt wird, trägt

zu seinem Engagement bei, dem Beispiel der INDYCAR zu folgen, indem er einen

geplanten Schritt zur Implementierung von Single-Source-Hybridsystemen ab

2023 ankündigte.

George bringt seine eigene langfristige Sichtweise in das ehrgeizige Ziel

ein, die Botschaft der Nachhaltigkeit im Motorsport zu unterstützen, indem

er aktiv einzigartige Initiativen verfolgt wie:

- Betrieb eines mit alternativem Kraftstoff betriebenen Transporters und

eines Begleitgenerators, um eine kohlenstoffneutrale (oder bessere)

Beförderungsweise zu erzielen.

- Unterstützung bei der Umsetzung umfassender Recyclingprogramme in der

gesamten INDYCAR-Landschaft, einschließlich der Rennstätten.

- Leitung der Bemühungen zur Einführung von Ökostrom auf Campingplätzen in

der gesamten INDYCAR-Ablaufsplanung, dort wo Camping vorherrscht.

George kommentierte: "Während wir kontinuierlich die Sektoren nachhaltiger

Energie kennenlernen und analysieren, finden wir weiterhin Möglichkeiten,

diese Initiativen mit unseren bestehenden Plattformen zu kombinieren. Obwohl

mein Hauptaugenmerk weiterhin auf der Integration von

Nachhaltigkeitsprogrammen in meine eigenen unabhängigen Unternehmen liegt,

ist das Yankee Stadium weiterhin führend bei Initiativen für Nachhaltigkeit

und öffentlicher Gesundheit, da es als erste Sportstätte der Welt das WELL

Health-Safety Rating des International WELL Building Institute erhalten hat

durch Einbau eines Lüftungssystemzusatzes auf Wasserstoffbasis zur

Bekämpfung von Krankheitserregern in der Luft.

Neben dem weiteren Aufbau von Geschäftsbeziehungen zwischen Steinbrenner

Racing und Unternehmen für grüne Energie sehen wir eine echte Chance, eine

positive Botschaft für erneuerbare Energien durch den Motorsport zu

verbreiten. Wir begrüßen PowerTap Hydrogen in der Unternehmensfamilie, die

mit unserem Team und den zugehörigen Rennsportleistungen verbunden ist."

Mit dem Start der George4 Foundation Ende 2020 unterstützt George nicht nur

umweltfreundliche Wege, sondern unterstützt auch eine Vielzahl von

Wohltätigkeitsprogrammen. Ähnlich wie in einer Familie und beim Engagement

für Nachhaltigkeit baut die George4 Foundation auf einem philanthropischen

Vermächtnis auf und wird von der Bedeutung des Gebens getrieben, wie von

mehreren Generationen innerhalb der Familie Steinbrenner hervorgehoben. Die

George4 Foundation wird Geldmittel beschaffen und verteilen, um Initiativen

zu unterstützen, die pädiatrische medizinische Forschung, Jugendhilfe und

die Förderung benachteiligter Familien umfassen.

George wird dem Fachbeirat der PowerTap Hydrogen beitreten und begrüßt die

Synergien, die PowerTap in bestehende Beziehungen einbringt, die

Steinbrenner Racing bereits im Umweltsektor genießt. Herr Steinbrenner

merkte an: "Der Ausbau unserer Beziehungen und die Teilnahme an

Nachhaltigkeit eröffnen einen langfristigen Nutzen. Da unser Team und unsere

Serien weiterhin innovativ sind, eröffnet die Ausrichtung auf

wachstumsorientierte Unternehmen wie PowerTap, die sich auf natürliche Weise

mit bestehenden Partnerschaften im Bereich Biokraftstoffe verbinden,

Möglichkeiten zum gegenseitigen Nutzen. Ich bin begeistert, eine beratende

Rolle bei PowerTap zu übernehmen und begrüße es, ihre branchenführenden

Technologien und strategischen Partnerschaften einzusetzen, um eine größere

Akzeptanz zu erreichen."

ÜBER STEINBRENNER RACING

Steinbrenner Racing wurde 2016 von George Steinbrenner IV in Zusammenarbeit

mit Michael Andretti und Andretti Autosport gegründet und ist ein in den USA

ansässiges Motorsportteam, das innerhalb der NTT INDYCAR-Serie zusätzlich zu

verwandten und Entwicklungsserien antritt, die konzipiert wurden, um

künftige Stars der INDYCAR-Serie vorzubereiten. Als Mitglied einer Familie,

die für ihren Sieg und ihren Erfolg bei den New York Yankees bekannt ist,

hat George schon in jungen Jahren eine Leidenschaft für den Rennsport durch

ein Engagement für einen eventuellen Teambesitz gezeigt, indem er seine

Karriere als Führungskraft als Praktikant begann.

Obwohl Steinbrenner Racing ein junges Team ist, hat es in jeder Serie, in

der es teilnahm, konstante Erfolge erzielt. Darin enthalten ist eine

beispiellose Siegesreihe von drei Indy Lights-Rennen im Mai 2018 auf dem

Indianapolis Motor Speedway, die von einem Freedom 100-Sieg gekrönt wurde,

sowie die Auszeichnung als jüngster jemals siegreicher Teambesitzer und

Fahrer auf dem Circuit of The Americas im Jahr 2019. Steinbrenner Racing

wird 2021 als Andretti Steinbrenner Motorsport mit dem amtierenden Indy Pro

2000 Rookie des Jahres wieder an den Indy Lights teilnehmen.

Steinbrenner Racing tritt in der schnellsten und vielfältigsten Rennserie

der Welt an und tritt 2021 in ein fünftes Wettbewerbsjahr ein, in dem er

insgesamt 11 Rennsiege, 15 Polepositions und 29 Podestplätze erzielt hat.

"Wir freuen uns, dass Clean Power Capital George Steinbrenner IV in den

Fachbeirat der PowerTap berufen hat. Herr Steinbrenners Fokus auf saubere

Energie und sein aktives Engagement in der Autorennsportbranche ermöglichen

es ihm, sich aktiv für die Einführung von Wasserstoff als Kraftstoff für

Fahrzeuge einzusetzen," sagte Raghu Kilambi, CEO der PowerTap Hydrogen

Fueling Corp. "Herrn Steinbrenners Branchenbeziehungen und der Einfluss

werden von entscheidender Bedeutung sein, wenn PowerTap die

Kommerzialisierung unserer Wasserstoffproduktions- und Abgabetechnologie vor

Ort startet."

Über PowerTap

PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die

Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums,

Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von

Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie

basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich in privaten Unternehmen und

öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien,

Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden

Sie auf der Website unter http://www.powertapfuels.com

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste

Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die

in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle

Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien

liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf

Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen

angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu

suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der

Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

Im Namen des Board of Directors der Clean Power Capital Corp.

"Joel Dumaresq"

Joel Dumaresq

CEO

Tel.: +1 (604) 687-2038

info@cleanpower.capital

Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website:

https://cleanpower.capital/

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

06.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1158739 06.01.2021

°